Renata Norvilė apie darnių santykių paslaptį: „Nereikia vyrui trukdyti gyventi“

Šeštadienio popietę „Lietuvos ryto“ televizijos laidoje „Pirmi kartai“ žiūrovų laukia pokalbis su verslininke, atlikėja, trijų vaikų mama Renata Norvile, kuri „Atvirose metalo dirbtuvėse“ mokysis suvirinimo subtilybių.
Moteris neslepia gyvenanti itin aktyviai, o ramus poilsis jai menkai pažįstamas. Net ir turėdama laisvo laiko, ji sunkiai leidžia sau tiesiog nieko neveikti ir greitai ima jaustis nepatogiai, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Mano vyras sako, kad aš iki šiol savęs ieškau, bet iš tiesų – aš neieškau, aš negaliu užsibūti vienoje vietoje. Negaliu per išeigines pasėdėti prie televizoriaus ir nieko neveikti. Aš pasėdžiu ir pradedu save graužti, kad nieko nedarau“, – atvirauja moteris.
Ieškodama naujų veiklų, Renata atrado netikėtą aistrą – darbą su epoksidine derva. Iš pradžių tai buvo tik smalsumas ir noras išbandyti kažką naujo, tačiau netrukus ši veikla peraugo į rimtesnį užsiėmimą ir net verslą. Kūrybinis procesas ją taip įtraukė, kad netrukus atsirado ir pirmieji gaminiai, o vėliau – ir bendraminčių komanda.
„Kai internete pamačiau, kaip iš epoksido yra liejamos grindys, užsinorėjau tokių sodyboje. Po mokymų supratau, kad grindų sodyboje tikrai neliesiu, nes tai brangus dalykas, bet mane taip užkabino, kad pradėjau gaminti epoksido laikrodžius su medžiu, stalviršius, padėkliukus, net odines rankines su epoksidu ir dabar turiu fantastišką partnerę, su kuria susijungusios į komandą, tai darome dviese“, – pasakoja Renata.
Nors šiandien Renata daugeliui pirmiausia siejasi su muzika ir scena, jos kelias į pramogų pasaulį prasidėjo nuo grožio konkurso. Prisimindama šį laikotarpį, moteris apie jį kalba su lengva ironija, nors neslepia, kad tuo metu sulauktas dėmesys jai tapo lemtingu tiek karjeroje, tiek asmeniniame gyvenime.
„Kokia ten tituluota gražuolė... Paimta iš mokyklinio suolo ir atvesta į grožio konkursą, kur nei man rūpėjo, nei ką. Bet toks buvo gyvenimo etapas. Galbūt tai davė šiek tiek žinomumo, nes vėliau pakvietė sudalyvauti „Žvaigždžių duetuose“. Taip susipažinome, susidraugavome ir susiporavome su mano vyru Deiviu, o nuo to prasidėjo ir mano dainavimo kelias“, – išduoda moteris.
Renatos ir Deivio Norvilų santykiai išskirtiniai tuo, kad jie kartu žengia tiek per gyvenimą, tiek per sceną ir nors darbas kartu gali atnešti papildomų iššūkių, pora išmoko juos priimti su humoru ir lengvumu. Renata atvira – bendra veikla reikalauja didesnio tarpusavio supratimo ir kantrybės, tačiau suteikiant vienas kitam laisvę ir pasitikint, galima išlaikyti darną tiek šeimoje, tiek profesinėje veikloje.
„Vienoje laidoje esu pasakiusi: „nereikia vyrui trukdyti gyventi“. Leisk jam daryti tai, kas patinka ir jis tave mylės, tavim rūpinsis, „kaifuos“ ir savo gyvenimą turėdamas, „kaifuos“ ir šeimoje, norėdamas grįžti į namus. Žinoma, kad būna visko, mes ir pasibaram. Ypač kai pamirštu tekstą, stoviu, nedainuoju ir jau matau, kaip mano vyras mėlynuoja scenoje, o po koncerto man atrašo visą litaniją. Bet mes esam žmonės, galim klysti ir visko būna, bet tai paverčiam juoku, grįžtam namo, o namuose yra kiti dalykai“, – sako Renata.
Kita laidos tema pakvies išgirsti kaunietės Jelenos Sabeckienės istoriją. Daugybę metų moteris visą save atidavė nuosavo verslo vystymui, tačiau užkietėjusią darboholikę vieną dieną sustabdė onkologinės ligos diagnozė. Po to laiko Jelenos gyvenimas pasikeitė. Šiandien ji nebeskuba, nebejaučia streso dėl darbų, mėgsta keliauti ir skiria daugiau laiko savo sveikatai.
„Tai buvo prieš dešimt metų, bet tapo atramos tašku, nuo kurio reikėjo keisti gyvenimą. Draugės paraginta, atradau polifenolių gausų maisto papildą, o jį vartojant pajaučiau, kad turiu daugiau energijos, kad geresnė savijauta. Polifenoliai sustiprina imunitetą ir pavasarį to ypač reikia. Bet man labai svarbu rinktis kokybiškus maisto papildus. Aš turiu žinoti, kad tikrai yra padaryti moksliniai tyrimai ir kad nauda yra ta, kurią žada gamintojas“, – sako Jelena.
Jungtinės Karalystės Kembridžo universiteto mokslininkai, vadovaujami garsaus profesoriaus, onkologo Robert Thomas atrinko keturis daugiausiai polifenolių ir antioksidantų turinčius superproduktus – brokolius, granatus, ciberžoles ir žaliąją arbatą, kuriuos patalpinę į kapsules, klinikiniais tyrimais nustatė jų priešvėžinį poveikį.
Yra žinoma, kad polifenoliai ir antioksidantai mažina ne tik onkologinių ligų, bet ir daugelio kitų lėtinių ligų riziką, nes palaiko imuninę sistemą. Atliktas nacionalinis klinikinis Pomi-T tyrimas pirmąkart pasaulyje patikimai įrodė, kad tinkamai suderinti skirtingų augalų polifenoliai ir antioksidantai, koncentruoti vienoje kapsulėje, slopina ne tik vėžio žymenų augimą, bet ir kitus organizmo uždegimo procesus, lemiančius įvairių lėtinių ligų atsiradimą bei vystymąsi.
„Polifenoliai turi teigiamą įtaką cholesterolio apykaitai, gliukozės apykaitai, kai kuriems energetiniams procesams ir apsaugo virškinamąjį traktą nuo kai kurių patogeninių bakterijų. Polifenoliai palankiai veikia medžiagų apykaitą, gali padėti apsisaugoti nuo cukrinio diabeto ir metabolinio sindromo“, – teigia šeimos gydytojas Gintaras Urbonas.
Na, o trečiasis laidos siužetas prie ekranų pritrauks tuos žiūrovus, kurie nori vasarą pasitikti gražiomis pėdomis. Iš Kauno kilusią Guodą Baronę gyvenimas nuvedė į Klaipėdą, kur ji ilgus metus dirbo uostamiesčio televizijoje ir vesdavo radijo laidas. Šiandien moteris džiaugiasi naujai atrastu pomėgiu – pusiausvyrą ir giluminius raumenis treniruojančia balanso lenta, o vienu iš sau skirtu ritualu laiko ypatingą dėmesį pėdų priežiūrai. Pasak Guodos, šveičiamosios pėdų kaukės, tokios kaip „Parasoftin“, yra naujoviškas sprendimas patogiai pėdų priežiūrai namuose, nes kaukės sudedamosios dalys įsiskverbia į raginį odos sluoksnį, jį suminkština ir pašalina nuospaudas.
„Mes kartais mylėdami kitus pamirštame save. Aš irgi buvau tame etape, bet dabar duodu sau daugiau dėmesio ir visai kaip noriu save palepinti. Mėgstu daug vaikščioti, ypač basomis, todėl pėdoms reikia priežiūros. Juk mums, moterims, gražu ir pedikiūrą pasidaryti, bet pėdų kaukė – irgi geras būdas suminkštinti odą“, – dalinasi Guoda.
Laida „Pirmi kartai“ – tai įkvėpimai, patarimai, nuotykiai ir įrodymas, kad troškimui mėgautis gyvenimu ribų nėra! Įkvepiame įveikti savo baimes ir pildyti svajones, dalinamės naudingais patarimais ir leidžiamės į nuotykius! Kartu su herojumi į jo „pirmą kartą“ neria ir laidos vedėjas Tomas Grigaitis. Žiūrėkite kiekvieną šeštadienį 17 val. tik per „Lietuvos ryto“ televiziją.