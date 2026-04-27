Aura More ir Edma pirmą kartą prabilo apie savo gyvenimą: scenoje – moterys, gyvenime – vyrai

Vos dešimt tūkstančių gyventojų turinčiame miestelyje Artiomas buvo vienintelis rusiška pavarde, berniukams įprasti pomėgiai jo nedomino, o būti vyrišku jam nepavykdavo, nesisekė ir mokslai. „Mama turėjo vadinamąjį raudoną diplomą, tai reiškė, kad mokslus buvo baigusi geriausiais pažymiais, tad mano prasti pažymiai tikrai jos nedžiugino. Ji klausdavo, ką aš darysiu, kaip gyvensiu, o aš atsakymo neturėjau, tik žinojau, kad rasiu savo vietą“, – LNK laidoje „Nuo... Iki...“ šį pirmadienio vakarą pasakojo Artiomas.
Jis sako tuomet buvęs mamos nusivylimas, Kuršėnų miestelio nevykėlis, todėl patyčios mokykloje buvo jo kasdienybė.
„Tai buvo sunkiausi gyvenimo metai“, – prisimena jis. Išvažiavęs gyventi ir mokytis kirpėjo amato į Vilnių, Artiomas pasijuto tarsi būtų pradėjęs gyvenimą nuo švaraus lapo – iš nevykėlio tapo daugkartiniu Lietuvos ir Europos plataus profilio kirpėjų čempionatų laimėtoju.
Neda Malūnavičiūtė – apie tai, kodėl nenori „dirbti“ santuokoje bei namus be viryklės
Drago karalienė – išpuoselėtos išvaizdos personažas Aura More, atrodantis kaip ryški moteris, nužengusi nuo raudonojo kilimo Holivude, pasak Artiomo, gimė prieš karantiną. Daugelį metų stebėjęs populiarų šou Amerikoje, kuriame vyrai įkūnija moteris ir varžosi dėl geriausiojo titulo, Artiomas sako panorėjęs tai išbandyti ir taip sukūręs ikonišką personažą Aurą More.
Tuo tarpu verslininkas Edmundas Poliulianas prie Artiomo kaip drago karalienė Edma prisijungė tik prieš kelerius metus. Prieš beveik dešimtmetį pačiame sostinės centre Edmundas Poliulianas su bičiuliu atidarė pusės tūkstančio kvadratinių metrų siaubo namus „Nightmare Hotel“, kuriuose šiurpinančiai dekoruoti kambariai, o atvykėlius gąsdina profesionali komanda.
Šiuos namus, padedamas tėčio ir draugo, Edmundas pasakoja įrengęs vos per tris savaites, dar studijų metais, kai kavinės, kurioje dirbo, direktorius jį atleido ragindamas pradėti kurti kažką savo. „Direktorius mane pats atleido ir pasakė: eini, darai savo. Iš gero noro atleido. Sako, pas tave yra talentas, tu turi siekti savo tikslų“, – pasakojo Edmundas.
Balio Dvariono muzikos mokykloje Edmundas mokėsi groti smuiku ir fortepijonu, tačiau ją baigęs smuiką visam laikui padėjo į spintelę. „Norėjau daryti šou scenoje, o ne groti instrumentu klasikinę muziką“, – sako jis, pasirinkęs kūrybinių pramogų industrijų studijas ir planuodamas ateityje organizuoti renginius.
Prisiminęs, kaip neišmanydamas apie verslą ir net neturėdamas tam lėšų išsinuomavo įspūdingas patalpas, Edmundas sako, kad jei tai reikėtų daryti dabar, vargu ar išdrįstų.
Pirmą kartą įkūnyti moterį jis nusprendė Helovino vakarėlyje viename klube. Nusipirkęs peruką ir pabandęs jį sušukuoti, jį sugadino taip, kad teko kreiptis į tai išmanantį Artiomą. Taip susipažinę abu netrukus pradėjo bendrą veiklą – drag karalienių pasirodymus. Apie viešumą ir galimas aplinkinių reakcijas Edmundas prisipažįsta tuomet negalvojęs.
Kaip dviem versliems ir kūrybingiems vyrams pavyksta įkūnyti moteris, atrodančias taip, lyg būtų nužengusios nuo raudonojo kilimo Holivude? Kiek tūkstančių tenka pakloti už pačių kuriamus įvaizdžius – nuo makiažo iki suknelės? Ir kokių reakcijų jie sulaukia?