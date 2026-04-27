TV laidų vedėja A. Radavičienė atvirai apie lūžį, moterų bendruomenę ir naują etapą: „Gyvenimas yra vienas ir taisykles galima keisti“

Ilgą laiką A. Radavičienės gyvenimas daugeliui galėjo atrodyti kaip svajonė. Sėkminga karjera grožio industrijoje, nuosavi verslai, televizija, pažintys su ryškiausiomis Lietuvos ir užsienio scenos žvaigždėmis, tvirti santykiai ir jaukūs namai. Tačiau už išorinio stabilumo slypėjo vis dažniau kylantis klausimas – ar gyvenimas, kurį ji gyvena, iš tiesų yra jos pačios pasirinktas?
Apie asmeninius virsmus, santykių išbandymus, moterų savivertę ir tai, kas paskatino suburti brandžių moterų bendruomenę bei parašyti tik ką dienos šviesą išvydusią knygą „aš esu moteris. 45+”, Šiauliuose gyvenanti Audra atvirai prabilo duodama interviu žurnalisto Edvardo Žičkaus vedamai gyvenimo būdo laidai, kurioje žinoma moteris neslėpė – pokyčiai jos gyvenime neprasidėjo staiga. Tai buvo ilgas vidinis procesas, kai teko iš naujo įvertinti savo poreikius, santykius su savimi ir suvokti, kad metų metus gyveno pagal kitų lūkesčius.
Pasak TV laidų vedėjos, ilgą laiką buvo paprasta atitikti aplinkinių lūkesčius, būti patogia, stipria ir viską spėjančia moterimi. Tačiau vieną dieną tapo aišku, kad toks gyvenimo modelis atitolino nuo savęs pačios. Audra neslėpė, kad sprendimas keistis pareikalavo drąsos. Ji atsitraukė nuo ilgamečių vadovaujančių pareigų, verslų, nuolatinio tempo ir triukšmo, kad pagaliau galėtų išgirsti save.
Neda Malūnavičiūtė – apie tai, kodėl nenori „dirbti“ santuokoje bei namus be viryklės
„Aš sugebėjau pasakyti ne, užbrėžti ribą. Aplinkai buvo sunku suprasti, kai kas kraipė galvą, sukiopo pirštą prie smilkinio ar kaltino menopauzę, bet tai yra ne krizė, o drąsa pokyčiams, drąsa atsispirti tam, ką sako kiti“, – pasakojo laidos viešnia.
Šiandien jos rytai prasideda visiškai kitaip nei anksčiau – ne skubėjimu ir darbų sąrašu, o tyla bei laiku sau. „Man reikia kavos puodelio ir vienumos. Tai yra mano laikas sau. Man jo reikia, kad galėčiau būti su visais kitais“, – sakė Audra Radavičienė.
Būtent asmeninė patirtis, brandos laikotarpiu išgyventi klausimai ir pokyčiai paskatino ją suburti moterų bendruomenę, skirtą vyresnėms nei 45 metų moterims. Vėliau ši iniciatyva išaugo į knygą „aš esu moteris. 45+“, kurioje savo istorijomis dalijasi 72 skirtingų profesijų ir likimų moterys. Tarp jų – ir gausybė Lietuvos įžymybių.
„Kai kurios moterys bijojo kalbėti, bet vis tiek pasirinko atsiverti. Viena paprašė nerašyti jos amžiaus“, – laidoje atskleidė vos praėjusią savaitę pasirodžiusios knygos autorė. Pasak Audros, šio amžiaus moterys dažnai susiduria ne tik su fiziniais, bet ir emociniais pokyčiais – menopauze, savivertės klausimais, santykių kaita, vienišumu ar naujo gyvenimo etapo paieškomis. Vis dėlto ji įsitikinusi, kad tai nėra pabaiga, veikiau galimybė pradėti gyventi kitaip.
„72 moterys – nuo 45 iki 82 metų knygos puslapiuose kalba apie laisvę, apie save“, – pabrėžė Audra Radavičienė. Laidoje ji taip pat kalbėjo apie visuomenėje gajų moters amžiaus stereotipą, kai sulaukus tam tikrų metų tarsi tikimasi pasitraukti į šešėlį. Tačiau, pasak jos, dažnai pačios moterys save apriboja pirmiausia. „Moteris pati nusibrėžia ribą ir tada pati save išstumia į paraštes“, – teigė ji. Pati Audra neabejoja – moteris neturi galiojimo termino, o brandos metai gali tapti stipriausiu ir laisviausiu gyvenimo etapu.
Atvirame pokalbyje paliesta ir santykių tema. Audra neslėpė, kad keičiantis jai pačiai, keitėsi ir santykiai šeimoje. Pasak jos, artimam žmogui ne visuomet lengva priimti pokyčius. „Tu keitiesi, ir tada natūralu, kad keičiasi santykiai. Ir ne visada tai yra lengva“, – sakė ji.
Vis dėlto šiandien A. Radavičienė sako jaučianti daugiau ramybės nei bet kada anksčiau. „Aš esu laiminga moteris“, – populiarioje gyvenimo būdo laidoje prisipažino Audra Radavičienė, kuri akcentuoja sąmoningą pasirinkimą gyventi taip, kaip nori pati ir drąsą pradėti iš naujo tada, kai daugelis mano, kad jau per vėlu.