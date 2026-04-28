M. Stasiulis paneigė populiarų mitą yra apie šašlykus: „Tai yra nusikaltimas!“

Kaip rekomenduojama prižiūrėti medinę terasą? Kas efektyviausiai padeda išvalyti rankas po bulvių skutimo? Kodėl grilio patiekalus rekomenduojama vartoti saikingai? Atsakymus į visus šiuos klausimus sužinosime jau šio vakaro žaidime!
Nors M. Stasiulį esame įpratę matyti ekrane, šio vakaro žaidime jis neslėps – išsijungus kameroms jis yra gana ūkiškas.
„Gyvename name, kuriam yra jau koks 14 metų – viskas po truputį pradeda trešti. Supratau, ką reiškia turėti namą – iš pradžių viskas nauja, gražu, blizga.... O dabar vis daugiau samanų, pelėsio. Trinkeles reikia valyti, terasą – keisti. Dabar yra tas laikas, kai reikės remonto“, – pasakos jis.
Visgi namuose Mindaugas drąsiai imasi įvairiausių darbų. Net jei tai gėlyno ravėjimas pavasarį! „Bet, jeigu ant namų vis dar būtų iškabos apie tai, kuri sodyba yra pavyzdinė, dar būtų prie ko prikibti…“ – pripažins jis.
Savo ruožtu garsieji Vaigauskai neslėps – kasdieniai darbai jiems neretai yra svetimi. „Buityje mes esame visiškai analfabetai, antibuitiški žmonės“, – teigs Orestas.
Tuo tarpu Džilda jam prieštaraus! Anot moters, visus buitinius rūpesčius šeimoje tempia ji viena.
Laidoje abi komandos pasidalins ir savo pačių atrastais patarimais. Pavyzdžiui, M. Stasiulis pripažins ilgą laiką netinkamai prižiūrėjęs medines savo terasos lentas. Žinomas vyras atskleis, kad įsisenėjusius nešvarumus valydavo su itin aukšto slėgio prietaisais.
„Tai labai pašiaušia medieną, o tuomet visur, kur tik įmanoma, lenda rakštys. Šiaip šis būdas yra labai efektyvus, nes iš tiesų labai atnaujina lentas, bet po keleto tokių nuvalymų basomis kojomis vaikščioti jau nebegalėsite“, – savo patirtimi dalinsis Mindaugas.
Negana to, šio vakaro laidoje jis paneigs ir vieną itin paplitusį mitą apie visų lietuvių pamiltus šašlykus!
„Ant šašlykų pilti alų yra nusikaltimas. Tai nepadeda! Kai tu ant šašlykų pili alų arba kažkokį kitą skystį, išdžiovini ir iš esmės sugadini mėsą. Labai nerekomenduotina to daryti – jokio skysčio ant šašlų!“ – sakys M. Stasiulis, o ką apie tai pasakys Vaigauskai?