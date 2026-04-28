Tris žmonas turinčio Gyčio gyvenime – naujas posūkis: sutiko lietuvę, kuri nori už jo tekėti

„Žinučių galiu priskaičiuoti kokias 40, iš skirtingų moterų. Tai ne visos nori būti ketvirtąja, bet vienos ten gal susipažinkim, kitos – gal galiu būti tavo ketvirtąja“, – pasakoja Gytis.
Ir tai – ne tik kalbos. Neseniai Filipinuose, Mindanao saloje, vyras šariato teisme gavo oficialų leidimą tuoktis dar kartą.
„Gavau leidimą turėti ketvirtą žmoną“, – sako jis.
Susiję straipsniai
Tiesa, tokia santuoka – ne kiekvienam. Šariato teisme buvo vertinama ne tik Gyčio finansinė padėtis, bet ir reputacija: ar laikosi religinių taisyklių, ar sugebės vienodai rūpintis visomis žmonomis.
Vis dėlto svarbiausia – pirmosios žmonos sutikimas. Kitų žmonų nuomonė, pasak Gyčio, lemiamos reikšmės neturi.
Tačiau didžiausią netikėtumą sukėlė viena kandidatė – lietuvė iš Gyčio praeities. Kadaise neišsipildžiusi simpatija šiandien pati susisiekė su vyru ir pasiūlė atnaujinti ryšį.
„Atsirado viena lietuvė, iš mano praeities. Ir čia jau ne feikas... man buvo labai patiko viena mergina labai, lietuvė“, – prisimena jis.
Bendravimas greitai peraugo į rimtesnes kalbas – moteris net pasiūlė tapti ketvirtąja žmona.
„Sakau, man baisu už tave... Tave lietuviai suės, negyvai! Iš tavęs nieko neliks, tik kaulai“, – atvirai reagavo Gytis.
Kol kas vyras situaciją vertina atsargiai – galvoja apie susitikimą, bet be viešumo.
„Pabendrauti galima... slaptai, kad neprasidėtų intrigos“, – sako jis.
Nors visos trys Gyčio žmonos formaliai sutinka su galimu šeimos pagausėjimu, į lietuvę kandidatę žiūri kur kas atsargiau.
Ar ši istorija taps realybe, ar liks tik netikėta praeities nostalgija – paaiškės jau netrukus.