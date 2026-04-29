Laura Dragūnaitė pristato savo kulinarinę laidą

„Sveiki atvykę į vietą, kur aš visai negaminu, bet kažkodėl turiu savo kulinarinę laidą“, – sveikinosi Laura Dragūnaitė, naujosios LNK GO laidos „Receptas su istorija“ vedėja.
Pirmasis Lauros svečias – aktorius ir laidų vedėjas Arnas Ašmonas, atvykęs su šypsena ir dažno lietuvio širdžiai mielu receptu. „Receptas su istorija“ studijoje jis pasidalijo naminio kebabo receptu – šį patiekalą namuose Arnas ruošia su širdies drauge, aktore Gabija Staniulyte.
„Dievinu nesveiką maistą, o kebabus labai mėgstu nuo paauglystės. Manau, kad jei kebabą pasigamini namuose, tai jis sveikesnis, ar ne?“ – su šypsena klausė A. Ašmonas.
Maisto gamyba jį traukė nuo vaikystės – su broliu aktorius stebėdavo, kaip virtuvėje sukosi mama.
„Vaikystėje esu kepęs vaflius pagal mamos receptą, ruošęs tešlą, kepęs blynus“, – vardijo jis.
Arnas puikiai atsimena ir pirmąją pažintį su kebabais.
„Esu iš mažo miestelio šalia Jurbarko, Smalininkų. Jurbarke buvo kebabinė, bet kebabų niekada nevalgiau – prisiklausiau iš tėvų, kad apsinuodysiu, viską paleis ir bus blogai. Bijodavau valgyti, bet draugas kartą pakvietė, sakė: labai skanus kebabas, einame paragauti. Tada pirmą kartą suvalgiau ir buvo taip skanu... Pasikeitė gyvenimas!“ – juokėsi Arnas Ašmonas.
Pasak laidos „Receptas su istorija“ vedėjos Lauros Dragūnaitės, šioje virtuvėje svarbiausia ne tobulas patiekalas.
„Svarbiausia – žmonės, jų istorijos, lengvas humoras ir jauki virtuvės atmosfera. Naujoji laida skirta žiūrovams, vertinantiems autentiškumą, paprastumą ir tikrus pokalbius“, – nauju iššūkiu džiaugėsi ji.
Kokia buvo Lauros Dragūnaitės pirmoji pažintis su kebabais ir kas yra firminis, pagrindinis Arno Ašmono kebabo ingredientas? Žiūrėkite LNK GO laidoje „Receptas su istorija“.