Ledo ritulio legenda D. Kasparaitis papasakojo, kaip neteko danties: „Jis buvo suvalgytas…“

Laidoje Darius pasirodė ne vienas – kompaniją jam palaikė žmona Daiva Samuolytė. O taip pat šį vakarą nuoširdžiais pasakojimais dalinosi ir Lietuvos atstovas „Eurovizijoje“ Lion Ceccah bei vienas mylimiausių šalies atlikėjų Andrius Mamontovas.
Nors yra pažįstami nuo 1998-ųjų, D. Kasparaitis ir jo mylimoji Daiva vestuves iškėlė tik šių metų pradžioje. Laidoje buvo galima sužinoti, kaip gyvenimas šiuos du žmones suvedė ir vėl.
„Kai su ja susitikome po 23 metų, supratau, kad ši moteris ne veltui buvo mano gyvenime. Atsimenu, ji dirbo su permanentu, o aš visą laiką norėjau atvažiuoti ir ją pamatyti. Kai buvau laisvas, pasiryžau su ja susisiekti, bet padaryti antakius ji man atsisakė“, – progos pajuokauti nepraleido Darius.
Be to, poros bendravimo istorijoje svarbu vaidmenį suvaidino ir A. Mamontovo muzika!
„Kai Darius būdavo už Atlanto, aš jį prisimindavau su Andriaus Mamontovo dainomis“, – pripažino Daiva.
Ji taip pat užsiminė, kad nepaisant to, jog šiuo metu gyvena Lietuvoje, ateityje pora ketina keltis už Atlanto, į Floridą.
„Per šiuos du metus labai daug priskraidžiau pirmyn atgal. Net nebežinau, kur dabar randuosi“, – juokavo ir D. Kasparaitis.
Darius laidoje buvo puikiai nusiteikęs nė nepaisant to, kad… atvyks be vieno priekinio danties!
„Žaisdamas ledo ritulį galų gale pamečiau dantį. Man jis iškrito prieš pusę metų, bet turėjau laikiną dantį. Neseniai su žmona grįžome iš Barselonos, o mano žmona, beje, turi šuo Čilę. Tai dantį prieš naktį kažkaip palikau ant stalo, o ryte jis jau buvo suvalgytas…“ – neįtikėtiną istoriją papasakojo D. Kasparaitis.
Apie savo antrąsias puses laidoje papasakos ir kiti svečiai. Štai A. Mamontovas atskleidė, kad su savo žmona visai neseniai atšventė jau 32 metų santuokos sukaktį! O Lion Ceccah apie savo antrąją pusę prabilo mįslingai.
„Po labai daug metų dabar turiu svarbų žmogų. Bet mūsų gyvenime kol kas viskas gana paslaptinga, nesinori per daug viešinti“, – sakė jis.
Lion Ceccah laidoje taip pat sulaukė daugybės vertingų patarimų iš A. Mamontovo apie tai, ką daryti ir ko nedaryti „Eurovizijoje“. Vienas kelias, anot jo, gali tiesiu taikymu nuvesti į nesėkmę!
O taip pat A. Mamontovas pasidalino ir tuo, kas iš „Eurovizijos“ jam pačiam labiausiai įstrigo į atmintį.
„Kai buvome „Eurovizijoje“ su „LT United“, mes susiradome staliuką, prie kurio susėdę lošdavome kortomis „Durnių“. Tuo tarpu kiti dalyviai stovėdavo prie televizorių ir žiūrėdavo kitų pasirodymus. Kuo labiau jie žiūrėdavo, tuo labiau nervuodavosi. Visa tai numuša tavo fokusą“, – patarė A. Mamontovas.
Daugiau atvirų ir dar niekur negirdėtų žinomų žmonių istorijų – jau šį vakarą.
