Televizijos eteryje – retai matoma G. Savicko žmona: nepavyko nuslėpti ašarų

„Man šiandien 46 metai ir aš galiu pasakyti – man nieko neskauda ir tai yra svarbiausia“, – juokavo mylimas aktorius.
Studijoje svečiavosi dainininkė Monika Liu, su kuria Giedrių sieja ilgametė pažintis.
„Bus koks 20 metų“, – skaičiavo ji.
Taip pat ji pasidalijo, kad Giedrius visuomet jai yra pats nuoširdžiausias patarėjas: „Mes apie viską su juo pasitariam. Giedriukas man patardavo apie bernus. Jis man nuoširdžiai pasakydavo, ką galvoja. Jis yra tas draugas, kurio nuomonės aš klausausi.“
Pats Giedrius juokavo, kad dėl tokio atvirumo galėjo būti ir pasekmių.
„Bet aš taip nuoširdžiai patariu, dėl to ir buvo gal daug tokių išsiskyrimų, nes manęs klausė“, – juokėsi Giedrius.
Didelė staigmena Giedriui buvo ir aktoriaus, gero bičiulio Dainiaus Kazlausko pasirodymas. Jų draugystė skaičiuoja jau ne vieną dešimtį metų, o prisiminimai yra kupini humoro.
„Mes su Giedriuku susipažinom, kai jam buvo 2 mėn. Kai pirmą kartą mama atvažiavo su vežimėliu, mes visi jį pamatėme, susipažinome ir paskui jau...“, – pasakojo Dainius.
Dainius Kazlauskas taip pat pabrėžė, kad svarbiausia draugystėje yra ne konkretūs įvykiai, o pats ryšys.
„Tie įvykiai kažkaip grimzta į užmarštį, bet iškyla esmė, kodėl tu su tuo žmogumi bendrauji, nes tie įvykiai visa tai suformuoja. Draugystės pamatas yra tai, kad per tiek metų tu gali apie jį kalbėti kaip apie žmogų, ne kaip apie įvykius.
Įvykių yra daug, bet kaip faina, kad per tiek metų išlieka draugystė, kuri yra tvirta ir yra nepriklausoma nuo to, kad mes kaip žmonės keičiamės. Giedriuk, aš myliu tave“, – mintimis dalijosi aktorius.
Prie pokalbio prisijungė ir aktorė Toma Vaškevičiūtė, kuri negailėjo gražių žodžių savo scenos partneriui.
„Atsiprašau visų aktorių, bet man Giedrius yra geriausias ir mylimiausias mano partneris, kokį aš gyvenime esu turėjusi ir turbūt kokį tik turėsiu. Kažkoks nuostabus yra ryšys pas mus scenoje. Supratimas, didžiulė pagarba vienas kitam, laisvė būti tokiam, koks esi“, – pasakojo Toma.
Tuo metu pats Giedrius juokais pridūrė, kad jų bendravime netrūksta ir draugiško pasišaipymo vienas iš kito.
Laidoje „Šeškinės 20“ buvo ir itin asmeniškų akimirkų – Giedrius ekranuose išvydo mamos ir brolio sveikinimus, kurie jį akivaizdžiai sujaudino.
„Labai didelė dovana man, tikrai ačiū. Neįtikėtina“, – neslėpė emocijų jis.
Laidoje taip pat buvo susisiekta su jo artimu draugu iš Anglijos, kurį Giedrius šiltai prisimena kaip vieną svarbiausių žmonių savo gyvenime.
Dar viena jautri akimirka buvo netikėtas žmonos Agatos pasirodymas studijoje.
„Tu esi viso gyvenimo geriausia dovana man“, – jai sakė Giedrius, neslėpdamas ašarų ir fakto, kad ji pirmą kartą pasirodė televizijoje.
Laidos pabaigoje bičiuliai negailėjo ir palinkėjimų – nuo sveikatos ir laiko su artimaisiais iki paprastų, bet svarbiausių dalykų gyvenime.
„Tu turi viską, ką tu turi čia – šalia, daugiau tau nieko ir nereikia“, – sakė Dainius Kazlauskas.
Šventinė ir emocijų kupina laida „Šeškinės 20“ jau šį trečiadienio vakarą, 20 val., per LNK.