Augustė Vedrickaitė įsileido į naujus namus: atskleidė, kas paskatino juos įsigyti

„Bijau tave išgąsdinti“, – įsileisdama į namus laidos vedėjui A. Bružui sakė A. Vedrickaitė.
Paaiškėjo, kad naujųjų Augustės namų kieme laukė net keli darbai. Pirmiausiai buvo pastebėtas nepageidaujamas medelis, kurį prašė išpjauti.
„Čia mano pirmas žemės sklypelis, kurį įsigijau“, – pripažino atlikėja.
Audriui paklausus, ar Augustė dirbdavo tokius lauko darbus vaikystėje, ši prisiminė, jog kelis – tikrai tekdavo. O likę būdavo perduodami jos broliams.
„Ravėdavau, čia būdavo mano stichija. <...> O broliai būdavo ir už arklį, ir už plūgą“, – juokėsi ji.
Susiję straipsniai
Galiausiai jiedu priėjo prie išsikerojusio krūmo, kurį dainininkė norėjo galutinai pašalinti, o vietoje jo pasodinti ką nors žydinčio.
„Žinai, ką jis man padarė? Jis man sugadino apsaugines žaliuzes!“ – nusivylimo neslėpė Augustė.
Taip pat laidoje žinoma moteris prabilo ir apie naujų namų pasirinkimo istoriją.
„Kiti naujų namų užtrunka ieškoti pusmetį ar dar daugiau, o čia buvo trečias butas, kurį apžiūrėjome. Ir net ne pats butas sužavėjo, o būtent tai, kur jis yra, visa teritorija“, – prisiminė Augustė.
Laidos vedėjas kibo į darbus, o Augustė jam padėjo. Bedirbant žinoma moteris papasakojo, jog buities darbai jai – tikra meditacija. Taip pat laidoje ji atskleidė ir įrankį, kurį įsigijo patį pirmą! Daugiau apie tai – šeštadienio laidoje.