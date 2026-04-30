Laidoje „Labas vakaras, Lietuva“ – pokyčiai

„Vasarą keičiasi žiūrovo ritmas, todėl keičiamės ir mes. Laida taps trumpesnė, dinamiškesnė, bet išlaikys tai, kas svarbiausia – aktualumą, gyvą pokalbį ir artumą žiūrovui“, – sako LNK Žinių tarnybos vadovas Rolandas Agintas.
Atnaujinta laida bus valandos trukmės ir daugiau dėmesio skirs vasariškam gyvenimo būdui – nuo poilsio planų iki spontaniškų atradimų. Žiūrovai išvys reportažus apie tai, kaip Lietuva ilsisi: nuo pajūrio iki sodybų, nuo miestų festivalių iki mažiau atrastų vietų.
Šią vasarą ypatingas dėmesys bus skiriamas pajūriui – čia dirbs žurnalistės Sandra Kindiuk ir Eglė Šantaraitė, dirbti į LNK atvykusios iš Klaipėdos.
Būdamos vietinės, puikiai pažįstančios pajūrio gyvenimą, jos pasakos ne tik apie tai, ką mato poilsiautojai, bet ir atskleis tikrąją kurortų kasdienybę – vietinių žmonių istorijas, gyvenimo ritmą ir detales, kurios atsiveria tik pažvelgus giliau.
Laidoje netrūks ir pramogų – žiūrovų laukia konkursai, prizai ir kvietimai į įvairius vasaros renginius. Kūrybinė komanda žada, kad kiekviena laida taps lengvu, bet turiningu vakaro palydovu.
„Norime, kad ši laida būtų tarsi gera kompanija vasaros vakarui – su šypsena, įdomiomis istorijomis ir jausmu, kad esi ten, kur vyksta gyvenimas“, – sako R. Agintas.
„Labas vakaras, Lietuva. Vasaros ritmu“ – ne viena LNK vasaros naujiena, eterį pasieks ir trys premjeros, kurios papildys vasaros turinį skirtingomis nuotaikomis.
Į ekranus sugrįžta žiūrovų pamėgtos Palangos močiutės, kurios po Zanzibaro šįkart leidžiasi į dar vieną nuotykį – Balį. Projekte „Močiučių Bali(u)s“ egzotiška aplinka susidurs su žemaitišku charakteriu ir netikėtais nuotykiais.
Tuo metu naujas realybės šou „Meilė ant ratų“ kvies į kelionę po Baltijos šalis, kur trys herojai kemperiu ieškos ne tik įspūdžių, bet ir tikro ryšio – be dirbtinių scenarijų, su autentiškomis emocijomis.
Dar viena premjera – „Nustebink mane!“, kurioje pagrindiniu akcentu taps tikros žmonių istorijos ir išsipildančios svajonės, o žiūrovai patys prisidės siūlydami herojus, vertus ypatingų staigmenų.
„Labas vakaras, Lietuva. Vasaros ritmu“ – jau nuo gegužės 25-osios.