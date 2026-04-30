V. Mickevičius-Slavka laidoje liepė G. Drukteiniui valgyti kaklaraištį: „Juk esate pažadėjęs“

„Kai socdemai valdžioje, viskas ramu, rojus. O valdant kitoms partijoms – bardakas ir chaosas“, – jau laidos pradžioje rėžė politikas Giedrius Drukteinis, nepaisydamas socialdemokratų partiją purtančių skandalų.
„Rojus nebent patiems socialdemokratams. Būtumėt puikus komplektas – jūs ir Ruginienė – viena gražiai tyli, o kitas gražiai kalba“, – negailėdamas atgal kirto aktorius Viačeslavas Mickevičius-Slavka.
LNK laidoje „Už ar prieš?“ kliuvo ne tik socialdemokratams. Štai visai neseniai verslininkė ir ūkininkė Aida Čepukaitė įstojo į Demokratų partiją. Tikėjo savo galimybėmis prisidėti prie Lietuvos gerovės, susitiko su tuometiniu partijos pirmininku Sauliumi Skverneliu, kuris paliko puikų įspūdį ir jau planavo kibti į darbus.
„Deja, labai greitai supratau, kad mano idėjų ten niekam nereikia, o į partiją buvau paimta galbūt dėl skaičiaus, galbūt dėl to, kad esu verslininkė, gal pavardė kažkam žinoma“, – nusivylimo neslėpė verslininkė.
Ją paguosti panoro socialdemokratas G. Drukteinis studijoje, sukėlęs juoko audrą: „Politiko gyvenimas ir veikla yra kupini didelio paradokso – mūsų nekenčia šiandien, mus vadina vagimis. Bet istoriškai žiūrint, po kelių metų mūsų vardais vadinami oro uostai, miestų aikštės. Mūsų atvaizdai atsiranda ant banknotų, žmonės mums stato paminklus ir mus cituoja.“
Tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas neslėpė nusivylimo pastaraisiais politikų korupcijos skandalais.
Paklaustas, ar tiki Sauliaus Skvernelio, įtariamo paėmus 51 tūkstančio eurų kyšį, ašaromis, Skirmantas sako: „Jo ašaros visiškai nuoširdžios, tik klausimas – dėl ko tu verki. Kartais būna, ir žmogus nusikaltėlis išspaudžia ašarą, nes yra prigautas.“
Laidos vedėjų paklaustas, ar dar liko partijų, kurios neapsivogusios, Skirmantas ėmė vardinti: „Socialdemokratas Paluckas su žmona – skandale dėl neteisėto praturtėjimo, būsimas socdemų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius po čekučių skandalo gavo pravardę „Žmogus televizorius“, demokratai ir jų įkliuvęs dabar jau buvęs pirmininkas Saulius Skvernelis, liberalai – teista partija, konservatoriai – buvusios ministrės Navickienės vyro skandalas, Starkevičiaus skandalas. Visi šie skandalai yra spjūvis į veidą. Blogiausias dalykas, kad mes tai toleruojame, mūsų visuomenė prie to yra pratinama. Štai Rusijoje logika yra tokia, kad, jei politikas atėjęs į valdžią nevagia – jis yra lochas.“
Šiuo metu valdančiųjų gretose esantis G. Drukteinis sako neteisinantis į skandalus įsivėlusių politikų, bet beria savo požiūrį.
„Sistema įtraukia žmones, kurie net nenujaučia, kad kažką daro blogai. Pavyzdžiui, čekiukų skandale įkliuvę žmonės daugelis darė taip, nes tai darė ištisos kartos prieš juos. Sistema tą skatino“, – aiškino Seimo narys.
Nepasikentusi Drukteinio kalbų, verslininkė Aida Čepukaitė rėžė: „Dabar jūs man pasakykite skirtumą, pavyzdžiui, Skvernelis, kuris galimai galėjo paimti 51 tūkstantį eurų, o čekiukų skandale – tūkstančiai žmonių darantys tai kiekvieną dieną. Nejau nei vienam iš tų tūkstančių nepasirodė, kad leisti ne savo pinigus yra gerai?!“
„Gerbiamieji krikščionys, nesvarbu, kuo tu buvai vakar, svarbu, kuo tu būsi rytoj“, – komentuodamas skandalą apie M. Sinkevičiaus televizorių, komentavo G. Drukteinis ir pridūrė: „Mes, politikai, esam didūs žmonės, mus gimdo moterys, pabučiuotos dievų. Pasakysiu Landsbergio žodžiais: dar niekada Lietuva negyveno taip gerai kaip dabar, pasimėgaukim tuo gyvenimu!“
Tokios politiko kalbos sukėlė audrą studijoje. Publikoje ramiai sėdėjusi žiūrovė staiga pašoko ir kreipėsi į G. Drukteinį.
„Šiandien tema yra korupcija! Jūs visą laidą juokiatės, kikenat. Alio, tema korupcija!“ – neišlaikiusi ėmė rėkti žiūrovė publikoje.
O komikas ir aktorius Slavka netikėtai iš kišenės išsitraukė margą kaklaraištį.
„Blinkevičiūtė pabėgo, Sinkevičius murkdėsi čekiukų skandale, Paluckas neaišku kaip praturtėjo. O čia būtų puikus įrodymas, kad bent jūs laikotės žodžio – juk esate pažadėjęs suvalgyti kaklaraištį“, – iššūkį G. Drukteiniui metė Slavka. Tik ar politikas įvykdė savo duotą pažadą?
Šį ketvirtadienio vakarą 20 val. LNK televizijos eteryje – itin karšta diskusija, ar į valdžią politikai eina praturtėti, ar dėl Lietuvos žmonių gerovės.