Katažina Zvonkuvienė jautriai atsivėrė apie motinystę ir sūnaus diagnozę

Pokalbio metu žinoma moteris atvirai papasakojo, kaip ją pakeitė motinystė ir sūnaus diagnozė, ką reiškia auginti dvynukus ir kodėl tik pradėjusi pasitikėti savimi kaip mama, ji iš tiesų pajuto, kad viskas stoja į savo vietas.
Laidos vedėja K. Rimienė Motinos dienos proga ne tik dalinosi jautriu sveikinimu visoms mamoms, bet ir pridėjo, kad žiūrovų laukia tikrai kitoks pokalbis.
Jis buvo iš širdies – apie tai, ką reiškia būti mama, kai džiaugsmas ir meilė eina kartu su nerimu, nežinomybe ir didžiule atsakomybe.
Katažina neslėpė – Motinos diena jai yra viena gražiausių metų švenčių. Tiesa, laikui bėgant, ši šventė jos gyvenime keitėsi. Katažina pasidalino, kad tuomet, kai vaikystėje augo kaime, ši diena nebuvo tokia iškilminga kaip šiandien. O dabar, augindama savo dukrą Korneliją, ji ir pati nori jai perduoti kitokį suvokimą: „Aš ją išmokysiu užaugti gera, mylinčia mama.“
Motinystė pakeitė Katažinos požiūrį į gyvenimą ir puoselėjamas vertybes.
Susiję straipsniai
„Viskas visapusiškai pakeitė. Žinojau, kad laukiu dviejų vaikučių. Man buvo 36 metai ir, tiesą sakant, nerimo tuomet buvo daugiau nei džiaugsmo“, – pripažino ji.
Garsi moteris neslėpė, kad tuo metu ją lydėjo daugybė klausimų: „Ar pavyks? Ar viskas sklandžiai praeis? Kokia gi aš būsiu mama? Man atrodė, kad aš nieko nesuprantu, nieko nežinau, visko bijojau“, – sakė ji.
Tačiau tikrasis virsmas įvyko tuomet, kai šeima sužinojo sūnaus diagnozę. Tuo metu dvynukams buvo 2 metukai.
„Dėl sūnaus autizmo spektro sutrikimo diagnozės aš leidausi į kelionę susipažinti ir su pačia savimi“, – pasakojo Katažina.
Būtent tuomet moteris pradėjo ieškoti atsakymų ne išorėje, o savyje.
„Labai aiškiai supratau, kad visi mane auginantys dalykai realiai gali tapti mano stipriąja puse“, – prisiminė ji.
Pasak Katažinos, iš pradžių ji tarėsi su specialistais, gydytojais, terapeutais ir artimiausiais šeimos nariais. Visgi galiausiai ji suprato, kad atsakymas slypi joje pačioje.
„Kai pradėjau dirbti pagal taisykles, viskas subyrėjo kaip kortų namelis“, – prisiminė ji.
Pokytis pasirodė tuomet, kai K. Zvonkuvienė ėmė vadovautis savo širdimi: „Kai pradėjau pasitikėti savimi, kai atėjau su meile, viskas pradėjo stotis į vietas.“
Ši patirtis Katažiną išmokė svarbiausio: joks specialistas ar kitas žmogus geriau už mamą nežino, ko reikia jos vaikui.
„Kai nurimsta tavo širdis, supranti, kad niekas kitas to nežino, tik tu, nes tu esi mama“, – pripažino K. Zvonkuvienė.
Pokalbio su K. Rimiene metu atlikėja prabilo ir apie tai, kaip sunku buvo viešai kalbėti apie sūnaus diagnozę. Ji neslėpė, kad iš pradžių kaltino save ir bijojo visuomenės reakcijos.
„Didžiausias nepatogumas sukilo viduje“, – sakė Katažina.
Visgi būtent jos vyro Deivydo Zvonkaus žodžiai padėjo žengti pirmą žingsnį: „Mano vyras visada sako – viskas pasidaro tik darymo būdu.“ Ir ji pradėjo veikti.
„Kol tik galvojau, norėjau, svajojau ir planavau, niekas nepasikeitė, iki kol aš nepradėjau veikti. Be to, supratau dar vieną ypatingai svarbų dalyką. Kad tai – ne tik pagalba sau, bet ir pagalba kitoms šeimoms, ypač kitoms mamoms“, – pripažino K. Zvonkuvienė.
Katažina švelniai, bet labai aiškiai įvardino, kad pagalbos šeimoms, auginančioms vaikus su raidos sutrikimais, vis dar trūksta. Vis dėlto ji mato ir teigiamą pokytį: „Vienas dalykas, kuris džiugina, tai kad mes jau esame gerame kelyje, jau kažkas vyksta. Labai mažais tempais, bet kažkas vyksta.“
Žinoma moteris nuoširdžiai kalbėjo ir apie tai, kad tėvų darbas čia yra labai svarbus. Ji prisiminė išgirstus žodžius, kad tiek, kiek įdėsi, tiek ir turėsi. Pasak jos, tai galioja kiekvienam vaikučiui.
Nors moteriškas pokalbis palietė motinystę ir Katažinos kaip mamos išgyvenamas patirtis, laidoje taip pat buvo aptarta ir kita žinomos moters pusė. Lietuva Katažiną pažino ir pamilo per muziką. O šiandien ji gyvena artėjančių koncertų nuotaikomis ir su nekantrumu laukia susitikimų su savo klausytojais.
„Norisi mažiau to negatyvo“, – sakė Katažina, pabrėždama tikrumo svarbą tiek scenoje, tiek gyvenime.
Pasak jos, gyvenimo nereikia vaidinti tik kameroms, nes svarbiausia yra nepamiršti, kad gyveni tikrą, nesumeluotą ir nesuvaidintą gyvenimą, kurį ji atsineša ir į savo muziką.
Pokalbio pabaigoje tarp dviejų moterų jaučiama šiluma išdavė daugiau nei žodžiai: netikėtai užsimezgęs ryšys tapo tikro, nuoširdaus pokalbio pagrindu. Nors jos asmeniškai susitiko pirmą kartą, laidoje aiškiai jautėsi artumas, tarsi pažintis būtų užsimezgusi kur kas anksčiau.
Be to, šį sekmadienį laidos žiūrovai išvys ir kitą labai jaukią akimirką, kai K. Rimienė kartu su Katažina lankėsi „Konrado“ cukrainėje Vilniuje, kur drauge gamino spurgytes. Nesudėtingas, bet vaikų itin mėgstamas receptas leido abiem moterims atsipalaiduoti, pasijuokti ir pasimėgauti buvimu čia ir dabar.
Šįkart „Floristinis desertas“ buvo ypatingas ne tik dėl Motinos dienos, bet ir dėl vietos, iš kurios jis atkeliavo. K. Rimienė, kartu su dukra Marija Rimaite, šventinę puokštę kūrė Naujojoje Zelandijoje, kurioje jų šeima praleido pastarąsias 3 savaites.
„Floristinio deserto“ rubriką šįkart pradėjo būtent Kristinos dukra Marija. Beje, ji taip pat yra laidos „Gero savaitgalio receptas“ vedėja! Tai – naujas merginos amplua televizijoje.
Puokštei buvo pasirinktos lelijos, alstromerijos ir rožės. Kristina dukrai parodė, kaip rišti puokštę spirale. Ji aiškino, kad kiekvieną stiebą reikia dėti kryptingai, tuomet pasukti ir taip formuoti stabilų, gražų puokštės pagrindą.
Kol Marija mokėsi komponavimo, Kristina pasidalino ir kelionės įspūdžiais. Šeima automobiliu apkeliavo Naująją Zelandiją, išnaršė įvairiausius šalies kampelius, miestus, gyvenvietes, ežerus, kalnus ir net Hobbitoną – vietą, kur buvo filmuojamas „Žiedų valdovas“.
„Mes negalėjome atsistebėti šios šalies grožiu“, – pasakojo Kristina.
Tuo tarpu Marijai labiausiai įsiminė kitos patirtys.
„Mane labiausiai sužavėjo plaukimas su delfinais ir banginių stebėjimas“, – sakė ji.
Anot Marijos, tai buvo unikali ir nestandartinė patirtis, kurią galima išbandyti tik nedaugelyje pasaulio šalių.
„Floristinio deserto“ pabaigoje Kristina ir Marija šią puokštę skyrė visoms mamoms ir siuntė šilčiausius linkėjimus iš Naujosios Zelandijos. Tai buvo puokštė, kuri ne tik papuošia erdvę, bet ir kompozicija, simbolizuojanti ryšį, meilę, keliones, mamą ir dukrą, ir tai, kad Motinos dieną svarbiausia ne didelės dovanos, o nuoširdus apkabinimas ir buvimas šalia.
Katažina ZvonkuvienėVaikaidiagnozė
Rodyti daugiau žymių