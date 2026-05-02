Redita Dominaitytė apie tai, ką išgyveno: „Tai žiauriai alina organizmą ir tu taip gyveni kasdien“

Moteris tvirtai tiki, kad dalydamasi savo pačios patirtimi gali padėti ir kitoms moterims nebesigėdyti šios temos. Juk menopauzė yra natūralus kiekvienos moters gyvenimo etapas ir apie jį reikia kalbėti garsiai ir be jokio gėdos jausmo.
„Tai gali prasidėti visiškai nekaltai nuo paprasto neišsimiegojimo. Ir moteris to net nesureikšmins, ir nesupras, kas tai yra. O paskui, po truputį, prisidės kiti simptomai ir tik tam tikru organizmo momentu supras, kad ji jau turi simptomų puokštę, organizmas nualintas, ji nelaiminga bei nepatenkinta savimi“, – pasakojo ji.
Dar visai neseniai daugelis galvojo, kad po keturiasdešimties moteriai sutikti meilę, pagerinti savo gyvenimo kokybę ar mokytis naujų dalykų, juo labiau siekti universitetinio išsilavinimo, jau per vėlu.
Vis dėlto šiandieniniame pasaulyje vis daugiau dailiosios lyties atstovių paneigia šį stereotipą. Tačiau, kai kalba pasisuka apie penkiasdešimties metų moteris, ryžtas ir drąsa siekti mokslo išgaruoja. Jau nebe tas amžius, sako didžioji dalis.
Todėl, lyg norėdama sulaužyti visus mitus apie amžių, Redita vos likus keliems mėnesiams iki šio apvalaus jubiliejaus nusprendė apsiginti magistro laipsnį. Tiesa, ji neslepia, kad lengva nebuvo, tačiau priduria, kad visi barjerai yra tik mūsų galvose.
Visgi prieš kelerius metus jai garsiai prabilus apie tai, ką daugelis moterų nutyli, Redita tapo ir savotiška menopauzės ambasadore Lietuvoje.
„Staiga tu ėsk neėdęs, vis tiek netelpi į ekraną, visi fizikos dėsniai nebegalioja ir viskas karo, drimba. Tu sportuok nesportavęs, niekas atgal nebegrįžta. Momentais negali išlipti iš lovos ir nusiridenti iki to sporto klubo. Tu iš viso nieko nebenori ir visi tie simptomai vienoj krūvoj. Staiga atsibundi, kad tu kažkokioje depresijoje ir, jeigu greitai nesugalvosi, kaip iš to išsikapstyti, lauk rezultatų“, – pasakojo garsi moteris.
