Aurimas Juodiškis: „Dubajuje dirbau po 12 valandų, su vienu laisvadieniu“

2026 m. gegužės 4 d. 13:59
„Po 12 valandų kiekvieną dieną su laisvu sekmadieniu. Šiaip Europoje, man atrodo pagal įstatymus, jeigu neklystu, yra 5 darbo dienos ir 2 laisvos, bet Dubajuje įstatymai yra savi, ir tiesiog jiems labiau apsimoka pridėti dar vieną dieną“, – darbo užkulisius filmuojant Dubajuje jau šįvakar gyvenimo būdo laidoje „Nuo... Iki...“ atskleidė garsus vizažo meistras Aurimas Juodiškis, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„4 savaitės buvo taip, kad žadintuvas skambėdavo 3:20–3:30 val., nes prieš penkias reikėdavo būti filmavimo aikštelėje, kol dar tamsu, nes ten greitai temsta.
Paguoda buvo bent tai, kad pusę šešių vakare jau būdavau baigęs darbą, bet tada tekdavo laukti kitos dienos patvirtinimo. Paskutinė savaitė buvo naktinės pamainos, kur kokią 6 -ą vakare rinkdavomės, ir filmuodavom iki kokių 8-os ryto, tai paskui po visko krenti miegoti, o tada važiuoji į ligoninę, nes tau pradeda šoną skaudėti, galva spengia“, – tęsė jis.
45-erių menininkas Aurimas Juodiškis galėtų tapti ne tik įkvėpimu, bet ir pavyzdžiu kiekvienam, svajojančiam apie karjeros aukštumas. Daugiau nei dešimtmetį Aurimas buvo vienas geidžiamiausių vizažistų Lietuvoje, tačiau po pasaulinės finansų krizės pajutęs, kad daugiau pasiekti savo šalyje vargu ar įmanoma, darbo ir iššūkių jam per mažai, o ir uždarbis netenkina, paliko Lietuvą ir nusprendė siekti karjeros didžiausiame Jungtinių Arabų Emyratų mieste Dubajuje.

Ir atrodo, kad jam tai puikiai pavyko. Lietuvis dirbo su garsiausiais dizaineriais, TOP modeliais, Holivudo aktoriais, pinigų neskaičiuojančiais asmeniniais klientais, kine ir televizijoje.
Bet po beveik 14-os metų gyvenimo ir darbo Dubajuje grįžęs į Lietuvą Aurimas sako, dėl tokio savo sprendimo nesigailėjęs nė dienos. Kodėl, paklaustas apie garsenybes, kurioms darė makiažą, jis lieka kuklus? Ir kokį atsakymą turi keiksnojantiems Lietuvą ir sakantiems, kad mūsų šalis tėra maža purvina balutė?
Gyvenimo būdo laida „Nuo... Iki...“ jau šiandien, 20.00 val., tik per LNK.
