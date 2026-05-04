V. Radzevičius išsiaiškino savo šeimos paslaptį: „Visą gyvenimą galvojau, iš kur tėtis tai paėmė“

2026 m. gegužės 4 d. 11:25
Šį pirmadienį TV3 žiniasklaidos grupės laidos „Vytaro ferma“ žiūrovai išvys ne tik ūkio darbus, bet ir itin asmenišką bei jautrią žinomo keliautojo Vytaro Radzevičiaus pusę. Laidoje jis ne tik prabils apie didžiausią savo džiaugsmą – anūkus, bet ir atskleis 55 metus saugotą šeimos paslaptį, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Vytaro sodyboje šįkart karaliaus ne tik ramybė, bet ir vaikų juokas. O pats Vytaras pasidalins mintimis, kaip pasikeitė jo požiūris į vaikų auklėjimą tapus seneliu. Kartu su žmona Laisve jie džiaugsis kiekviena akimirka, praleista su vyresnėliu Skajumi ir jaunėliu Jokūbu. Vytaras neslėps – jo, kaip senelio, pareiga dabar yra ne auklėti, o tiesiog lepinti ir puoselėti savo kraują.
„Vaikaičiai pirmiausiai yra didžiulis gyvenimo džiaugsmas. Tai – mano kraujas, tai yra dalis manęs. Man juos tiesiog įdomu stebėti, atrasti savo bruožus, genus, elgesio elementus“, – atviraus Vytaras.
Jis džiaugsis, kad berniukai sodyboje gali lakstyti basi, pažinti gamtą ir matyti pro šalį prabėgančius laukinius gyvūnus. Nors anūkai charakteriais labai skirtingi – vienas jautrus „gerietis“, o kitas mažas „chuliganas“ – Vytaras pripažins, kad būtent tai ir yra didžiausia gyvenimo dovana.

Laidoje žiūrovai kartu su vedėju įmins ir neįtikėtiną šeimos relikvijos mįslę. Vytaras parodys tėčio dovaną, kurios jis sulaukė antrojo savo gimtadienio proga, dar 1970-aisiais. Tai – Vytaro tėčio nupieštas paveikslėlis, kurio kilmę Vytaras pripažins bandęs suprasti pusę amžiaus.
„Aš visą gyvenimą galvojau, iš kur tėtis paėmė šį prototipą“, – sakys jis, kol galiausiai internete aptiks lygiai tokias pačias vokiškas „Hummel“ figūrėles.
Laidoje paaiškės, kad praėjusiame šimtmetyje jas kūrė viena vienuolė. Visgi svajonė įsigyti tokią pačią figūrėlę aukcione baigsis dramatiškai – siuntinys iš Olandijos Vytarą pasieks sudaužytas, o džiaugsmą akimirksniu pakeis nusivylimas...
Be šeimos istorijų, V. Radzevičius taip pat leisis ieškoti tobulos avalynės sodybai. Jis lankysis pas Tadą ir Aistę, kurie po perdegimo IT srityje kompiuterius iškeitė į kardinaliai kitokią veiklą. Dabar pora iš avies vilnos gamina visame pasaulyje populiarius veltinius.
„Man tokių batų kaip tik labai reikia. Visada kelia nuostabą, kaip iš avies vilnos pasidaro tokie tvirti, amžini batai“, – stebėsis Vytaras, pats bandydamas įveikti sudėtingą vėlimo procesą, reikalaujantį ne tik profesionalumo, bet ir fizinės jėgos.
Kaip įprasta, laidoje netrūks ir įprastų fermos darbų – Vytaras išbandys vienuolių maisto receptus, tvarkys aplinką, rūpinsis sodyba, imsis smulkių remonto darbų, o kartu su žmona Laisve paruoš ir gaivias pavasario salotas.
O kaip Vytarui pavyks atskleisti šeimos paslaptį, kokias emocijas sukels netikėti atradimai ir kuo nustebins kasdienybė fermoje, žiūrovai sužinos jau šį pirmadienį.
Laida „Vytaro ferma“ – pirmadieniais, 19.30 val. per TV3.
