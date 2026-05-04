Vestuvių planuotoja Laura Vagonė: „Susituokti galima ir už mažiau nei 100 eurų!“

2026 m. gegužės 4 d. 14:12
„Pasakysiu, kad susituokti, man atrodo, minimaliai kainuoja 60 eurų – tiek, kiek kainuoja civilinės metrikacijos pasirašymas, dokumentų tvarkymas, tai čia yra mažiausia kaina, už kiek galite susituokti. Jeigu tikrai mylite vienas kitą, jums reikia santuokos ir santuoka svarbi jums, tik tiek pinigėlių reikia nueiti iki metrikacijos. Visa kita yra papildomi dalykai ir jums reikia dviese susėdus galvoti, ar man to reikia, ar ne“, – jau šįvakar gyvenimo būdo laidoje „Nuo... Iki...“ mintimis dalijosi viena garsiausių vestuvių ir asmeninių švenčių planuotojų, „Lapės vestuvės“ įkūrėja Laura Vagonė, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Tuo tarpu vienas geidžiamiausių videografų, „Two people media“ įkūrėjas Audrius Vanagas pasidalys ne tik tuo, ko reikia, kad nuotraukose atrodytumėte nepriekaištingai, bet ir darbo užkulisiais, kuriuose kartais netrūksta tikrų dramų.
„Net baisu sakyti, bet esu girdėjęs, kai jaunoji jau keliauja pavargusi vestuvių dieną miegoti, o jaunikis dar leidžia sau toliau švęsti ir švęsti nebe su draugais, bet su draugų draugėmis. Ir ne tik švęsti, bet ir visus kitus dalykus daryti“, – pasakos A. Vanagas.
Vestuvių organizatorė Laura Vagonė ir videografas Audrius Vanagas, vieni garsiausių ir geidžiamiausių savo srities profesionalų, šiandien atvirai ir be pagražinimų sutiko atskleisti ne tik savo darbo užkulisius, bet ir nepagailėti patarimų tiems, kurie dar tik planuoja asmenines šventes. Kiek lietuviai negaili vestuvėms ne tik Lietuvoje? Ir kokius įgeidžius tenka pildyti?
Gyvenimo būdo laida „Nuo... Iki...“ jau šiandien, 20.00 val., tik per LNK.
