Oskaras Wyganowskis tik prieš metus sužinojo apie Ovidijų Vyšniauską

Oskaras prisipažins esantis „Muzikos detektyvų“ žiūrovas ir jam didelė garbė pagaliau būti kitoje ekrano pusėje. Paklaustas, ar daug lietuviškų dainų žino, Oskaras juokaudamas atsakys: „Mano pavardė išduoda, man atrodo, kad Wyganowski tikrai labai daug lietuviškų dainų žino. Visas.“
Milda rimtu veidu vardins savo lietuviškų dainų žinių arsenalą: „Ant kalno mūrai“, „Raskila, raskila“ – yra tų dainų. Vieną kitą „Kunigundą“ tikrai žinau.“
Ar to šį vakarą vyriausiesiems detektyvams pakaks laimėti piniginį prizą savo komandoms?
Prieš niūniavimo užduotį Milda prisipažins, kad būdama viena mėgsta garsiai dainuoti. O Oskaras visus informuos, kad viena iš jo kolegės mėgstamiausių pramogų yra karaokė.
Tačiau tai nepadės Mildos komandai veržtis į priekį. Įpusėjus žaidimui, Oskaro komanda konkurentus ženkliai triuškins. Po Mios dainos „Yra kaip yra“ Milda juokaus, kad tai – jos detektyvų komandos šūkis.
Išgirdęs legendinę Ovidijaus Vyšniausko dainą, Oskaras pasiners į prisiminimus. Pasirodo, apie šį atlikėją jis sužinojo visai neseniai. „Reikia suprasti vieną dalyką – aš esu Lietuvos lenkas. Todėl lietuviškos estrados tikrai nesu išnagrinėjęs. Ir kartais tos senos, pamirštos dainos man būna naujos. „Mažule mano“ yra būtent viena iš tų dainų, kurią atradau tik šią vasarą. Išgirdau žodžius ir pagalvojau: kas čia per nuostabi daina?“
Tuo tarpu Mildai nostalgiją sukels Irenos Starošaitės „Saulė leidžias“ ir Ingos Valinskienės „Žvaigždė“. Pasirodo, tai vienos populiariausių karaokės dainų. Ji net paaiškino jų eiliškumą vakarėliuose: „Saulė leidžias“ visada dainuojama po „Žvaigždės“. Nes „Žvaigždė“ – tu dar esi karalienė, o čia jau leidžias.“
Kam pavyks savo komandą išvesti į superfinalą? Nuostabią emociją „Muzikos detektyvai“ dovanos šį vakarą, 20 val., per LNK.