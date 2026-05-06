„Rimtų reikalų“ žvaigždė Dovydas Stončius atskleidė, kodėl ne visada klauso artimųjų kritikos

Pasak aktoriaus, Normantas išsiskiria tuo, kad nėra tipinis „blogietis“. Tai personažas, turintis aiškų vidinį kodeksą ir sąmoningai priimantis sprendimus. Buvęs kriminalistas puikiai supranta sistemą iš vidaus, todėl jo veiksmai – apgalvoti ir neretai pavojingesni nei impulsyvūs sprendimai.
„Anksčiau gal tekdavo kurti personažus, kurie yra labiau vienoje pusėje, o čia viskas per vidurį. Man atrodo, kad tokie žmonės yra tikresni, nes gyvenime retai būna juoda arba balta. Svarbiausia buvo jo neteisti ir nebandyti padaryti „patogesnį“, nes jis nėra patogus. Bet jis yra logiškas savo viduje. Man tas ir yra įdomiausia“, – pasakoja Dovydas.
Kurdamas Normantą, aktorius susiduria su nemažais iššūkiais, nes tai nėra personažas, su kuriuo galima lengvai susitapatinti.
„Sunkiausios man yra scenos, kur atsiranda akistata su mirtimi arba labai stiprus keršto momentas. Tokiose vietose neužtenka „suvaidinti“. Reikia labai daug fantazijos, kad pats patikėtum tuo, ką darai, ir kartu – maksimalaus emocinio įsitraukimo, nes kitaip viskas lieka paviršiuje.
Bendrų bruožų vis tiek randu – gal tas pats poreikis turėti savo tiesą ir jos laikytis. Bet Normanto pasaulyje viskas yra griežčiau. Jis yra tas žmogus, kuris nueina iki galo, kai kiti sustoja“, – dalijasi aktorius.
Kalbėdamas apie darbą su kolegomis, D. Stončius išskiria profesionalumą ir pasitikėjimą kaip pagrindinius sėkmingo bendradarbiavimo elementus, nes būtent jie leidžia kurti įdomesnes ir gilesnes scenas.
„Su kolegomis dirbti yra lengviau, kai jie daro savo darbą sąžiningai. Šitam projekte tas jaučiasi. Su kai kuriais jau esam susidūrę anksčiau, tai visada yra paprasčiau – nereikia iš naujo „tikrintis“.
O su naujais žmonėmis visada yra tas pirmas etapas, kur bandai suprasti, kaip jie mąsto, kaip dirba, bet iš esmės viskas remiasi į pasitikėjimą. Jei jis atsiranda, tada gali kažką padaryti įdomesnio“, – teigia aktorius.
Nors aktoriaus kasdienybė intensyvi, jis stengiasi rasti laiko ir poilsiui. Anot Dovydo, jam tai nėra griežtai apibrėžtas dalykas – svarbiausia tiesiog atsijungti nuo tempo, o tam padeda tiek kelionės, tiek paprasti kasdieniai dalykai.
„Kelionės labiau padeda pakeisti galvą. Išeini iš savo rutinos, pamatai kitą tempą, kitus žmones – ir kažkas persijungia. Neturiu kažkokio labai aiškaus poilsio recepto. Kartais geriausias poilsis yra nieko neveikti, nors tai skamba labai paprastai. Ir dar, jei tik galiu, labai daug miegu!“ – dalijasi jis, pridurdamas, kad atsipalaiduoti padeda ir gamta, ir sportas ar laikas su žmonėmis, su kuriais nereikia vaidinti.
Apie artimųjų požiūrį į jo darbus Dovydas Stončius sako, kad šeima stebi jo veiklą, tačiau ne viską, ir tai, anot jo, yra netgi gerai. „Pagyrimų būna, kritikos irgi. Kartais net ta kritika būna naudingesnė, nes ji yra nuoširdi.
Bet nesistengiu pagal tai priiminėti sprendimų, nes jeigu pradedi labai klausyti iš šalies, gali pamesti savo kryptį. Vis tiek galų gale turi pats atsakyti už tai, ką darai“, – teigia aktorius.
Naujausias serialo „Rimti reikalai“ serijas galite išvysti 21 val. per LNK nuo pirmadienio iki ketvirtadienio.