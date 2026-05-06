Gyčiui Volkavičiui – iššūkiai dėl trečiosios žmonos: „Nežinau, ką daryti“

Laidoje jie atvirai papasakojo apie savo santykių pradžią, pasirinkimus ir tai, kaip atrodo jų kasdienybė gyvenant vienoje šeimoje.
Kalbėdamas apie savo šeimos modelį, Gytis pabrėžia, kad jam tai – vientisas vienetas, nepaisant visuomenėje vyraujančių normų.
„Visą laiką kaip pagrindą išskiriu šeimą. Tai yra vienetas – šeima. Įvairiausi tos pačios lyties atstovai taip pat nori savo teisių, kovoja už savo teises ir jie tai laiko šeima, nors kitiems tai yra nenormalu. Tai lygiai taip pat ir pas mus. Tai yra šeima. Kitokia, bet tai yra šeima“, – teigė jis.
Lion Ceccah – apie šokiruojančias „Eurovizijos“ efektų kainas ir kartu vykstantį mylimąjį
Pasakodamas apie savo gyvenimo kelią ir sprendimus, Gytis atskleidė, kad viskas prasidėjo nuo kelionių, kurios pamažu pakeitė jo požiūrį į santykius bei religiją.
„Galiu pasakyti taip, viskas, kas mano gyvenime įvyko, ir va tokia egzotiška šeima yra iš kelionių. Ir iš tikrųjų, iš visų religijų man islamas širdyje strigo vienintelis ir aš netgi į mečetę nuėjęs melstis, jaučiu palaimą. Man asmeniškai tai islamas, iš tiek, kiek žinau, domėjausi, yra pati teisingiausia religija“, – pasakojo Gytis.
Susiję straipsniai
Prisiminęs pirmąsias pažintis su islamu, vyras detaliai pasakojo apie netikėtus gyvenimo posūkius, kurie turėjo įtakos jo tokiems pasirinkimams.
„Tai labai ilga istorija. Pirmasis kontaktas su islamu buvo susitikimas su turke Stambule ir praleidimas egzotiškos savaitės kartu. Ten buvo iš tikrųjų tokia egzotiška savaitė, kad esam vienam viešbutyje, vienam kambaryje, bet vienas kito neliečiam.
Ji man sakė tada: „Atsiversk dabar. Jeigu manęs nepaklausysi, tai kai jau stovėsi ant pragaro ar rojaus vartų – prisiminsi ir gailėsiesi, kad neatsivertei“, – prisiminė Gytis, pabrėždamas, kad būtent ši patirtis jį paskatino giliau domėtis šia religija.
Nors iš šono šeimos gyvenimas gali priminti chaosą, Gytis tikino, kad jų namuose vyrauja griežta tvarka, o intymumas nėra pagrindinis prioritetas.
„Mūsų šeima veikia kaip šveicariškas laikrodis. Vienas kitą papildom. Jeigu vienas lekia į parduotuvę, kitas būna su vaikais, kažką gamina, trečias dirba. Taip pat noriu akcentuoti, kad mūsų šeimoje seksas visiškai žemame lygmenyje. Mums nėra tai svarbu. Ne tame esmė. Mane asmenybės sužavėjo“, – atviravo vyras.
Tuo tarpu jo žmonos neslepia, kad kelias į harmoniją nebuvo lengvas. Novelyn prisipažino, kad priimti kitas moteris į šeimą buvo skausminga patirtis.
„Pirmus metus buvo sunku, dažnai verkiau. Atvykusi maniau, kad būsiu vienintelė moteris jo gyvenime, bet po to jis pakeitė savo nuomonę ir norėjo dar vienos žmonos. Man buvo labai sunku tai priimti, ypač Michelle, dėl to šiek tiek atsirado konkurencijos. Bet kažkur po dvejų metų pamačiau, kad viskas gerai“, – pasakojo Novelyn.
Jai antrino Michelle, pripažindama, kad santykiai evoliucionavo.
„Mes esame kaip draugės dabar, bet prieš tai nebuvome tokios artimos,“ – sakė trečioji Gyčio žmona.
Gytis neslėpė, kad gyvenimas su trimis žmonomis reikalauja nuolatinės diplomatijos ir tokie santykiai kelia daug iššūkių.
„Čia reikia diplomatijos. Aš, pavyzdžiui, iki šiandien su Michelle nežinau, ką daryti. Neužtenka tų psichologinių žinių. Vadovėlių tai nėra parašyta, kaip elgtis su trimis, su keturiomis žmonomis. Viską iš savęs.
Sudėtingiausia man su ja surasti bendrą kalbą. Ji yra labai valdinga, tvirta. Kartais galvoju, kad ji jau tampa šeimos galva. Tai taip negerai. Kas tada bus toliau? Tai, kaip sako kiti komentatoriai, laikyk frontą. Tai laikau dar, bet jau taip braška“, – dalijosi G. Volkavičius.
Neeilinė diskusija laidoje „Šeškinės 20“ – jau trečiadienį, 20 val., per LNK.