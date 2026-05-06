Naujame filme „Avys detektyvės“ – žinomų žmonių balsai: išgirsime ir Moniką Liu

Vaidybiniame filme išgirsime tokias garsenybes kaip Monika Liu, Mantas Bartuševičius, Rytis Zemkauskas, Gelminė Glemžaitė, Leonardas Pobedonoscevas, Deividas Alejūnas iš grupės „8 Kambarys“, Kęstutis Cicėnas, Gabija Lokytė ir kt.
„Girdėjau labai gerą šio filmo palyginimą – tai kaip garsusis kino hitas-detektyvas „Ištraukti peiliai“ (orig. Knives Out), tik pritaikytas visai šeimai. Įsivaizduokite pramogą, kuria galite mėgautis tiek būnant vaiku, tiek jau užaugus. Kodėl niekas to nesugalvojo anksčiau?“, – pasakodamas apie naująjį filmą šypsojosi pagrindinį vaidmenį čia suvaidinęs Hugh Jackmanas.
„Esu įsitikinęs, kad šis filmas taps ne tik laiko kartu su šeima praleidimu, bet ir puikiu nuotykiu. Gal net privers pamėgti detektyvo žanrą mažuosius žiūrovus, nes suaugusieji, manau, jau yra šio žanro mėgėjai. Bet kuriuo atveju, tokių, kuriems pavyks detektyvą išnarplioti greičiau, nei avims, bus mažuma“, – intriguoja režisierius Kyle‘as Balda.
Ši juosta sukurta pagal bestseleriu tapusią knygą „Three Bags Full“ (liet. Trys pilni maišai), kurioje avys imasi tirti piemens nužudymą.
Filme „Avys detektyvės“ H. Jackmano herojus – farmeris, vardu Džordžas. Jis augino visą pulką avių ir visas jas labai mylėjo. Ne tik nuolat šerdavo, girdydavo ir prižiūrėdavo, bet norėdamas, kad joms nebūtų nuobodu, vakarais netgi skaitydavo joms detektyvines knygas.
Savaime suprantama, Džordžas galvojo, kad avys jo nesupranta, tačiau jis labai klydo.
Avys ne tik suprato kiekvieną jo perskaitytą žodį, bet dažnai netgi greičiau už patį Džordžą suprasdavo, kas tuose detektyvuose yra nusikaltėlis. Tad kai Džordžo fermoje nutinka nelaimė – o gal netgi tikras nusikaltimas! – avys nusprendžia, kad jos ne tik gali, bet tiesiog privalo išnarplioti paslaptį.
Visai šeimai skirta nuotaikinga ir pūkuota komedija „Avys detektyvės“ Lietuvoje pradedama rodyti jau šį penktadienį, gegužės 8 dieną.
Pamatyti filmo anonsą galite čia: