Aukso amžių išgyvenanti Eglė Jackaitė: „Esu išsipildžiusi ir kaip moteris, ir kaip aktorė“

Vis tik už šios ramybės – kelias, kuriame netrūko nei skausmo, nei išbandymų. Eglė užaugo be mamos, visą gyvenimą stokojo jos meilės ir apkabinimų, vėliau išgyveno ne vienas skaudžias skyrybas ir ilgai laukė savo vaidmens didžiojoje scenoje, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Įspūdingas karjeros aukštumas scenoje Eglė pasiekė prieš pusantrų metų – kartu su bene ryškiausia šiuolaikinio lietuvių teatro figūra, režisieriumi Oskaru Koršunovu, pristačiusi monospektaklį „Šventoji“. Jis tapo tikra sensacija – bilietai iki šiol iššluojami vos per kelias valandas nuo paskelbimo. Pačiai aktorei tai – svarbiausias jos karjeros vaidmuo, pasirodymas, į kurį ji sudeda visą savo širdį ir per asmeninę prizmę išgyvena skaudžiausias gyvenimo patirtis.
Toks besąlyginis apsinuoginimas leidžia su istorija susitapatinti ir žiūrovams, tampa širdies žaizdas gydančia terapija.
K. Zvonkuvienė – apie įveiktą sunkų etapą, mintis palikti sceną bei atrama tapusią šeimą
„Verkia žmonės. Verkia tikrai ne dėl manęs, verkia dėl savęs. Mes visi turime savo žaizdų ir žiūrovai atpažįsta mano pasakojime save. Jie dalijasi, kad išėję po spektaklio drebėjo, virpėjo, negalėjo ištarti nė žodžio“ – neišpasakyta kūrėjo sėkme laidos „Bus visko“ filmavime džiaugėsi Eglė Jackaitė.
Moteris neslėpė, kad ramybė ją aplankė ir asmeniniame gyvenime, kuriame buvo daug nuoskaudų ir ašarų. Kadaise, labai anksti, vos dvidešimties, sukūrusi savo šeimą – ištekėjusi ir susilaukusi pirmagimio – po penkerių metų ji išgyveno skyrybas. Kiek vėliau santykiai su antrojo sūnaus tėčiu nutrūko dar skaudžiau – Eglė liko viena su vos mėnesio kūdikiu ant rankų.
Susiję straipsniai
Vis tik tai jau seniai liko praeityje. Šiandien abu tėvai atsakingai rūpinasi savo atžalomis, kurios neabejotinai yra atradusios savo kelią. Vyresnėlis sūnus Jokūbas – vienas geriausių jaunosios kartos režisierių, kurio spektakliai sulaukia pripažinimo ne tik Lietuvoje. Jaunėlis Elijas jau dvejus metus žaidžia krepšinį Los Andžele, kur pateko tarp jaunųjų pasaulio talentų.
„Mūsų santykiuose nėra kažkokių taisyklių, mes laisvi. Nevaržau jų, jie skleidžiasi kaip žmonės, jie yra savimi. Mes esame komanda. Dieve mano, myliu aš tuos savo vaikus ir tai yra mano pats didžiausias apdovanojimas“, – motinystės džiaugsmus apibendrino aktorė.
Šiandien jos akys spindi ne tik dėl motinystės. Jau daugiau nei metus ji džiaugiasi naujais jausmais, apie kuriuos daugžodžiauti nėra linkusi. Tiek nauja meilė, tiek gyvenimo patirtys ir su jomis atėjusi branda leido Eglei dar labiau save priimti ir suprasti savo vertę:
„Aš sau pražydusi. Noriu pasakyti, kad šitas amžius – pats geriausias. Tai yra ypatingas amžius. Ir iš tikrųjų, pasauliniu mastu visos puikiausios moterys, visos Holivudo žvaigždės yra pačios gražiausios savo brandos laikotarpiu. Vertingiausia bus ta moteris, kuri jau turi savo patirtį. Ir dar jeigu ji pasitiki savimi, ir dar neblogai atrodo“.
Eglei šiandien netrūksta ne tik moteriškumo ir aistros gyvenimui, tačiau ir emocinio jautrumo, kadangi savo šiluma ji apgaubia kone kiekvieną ir jau septynerius metus savanoriauja pagalbos moterims linijoje. Tai neįkainojama patirtis, kuri leidžia ne tik padėti, bet ir pasisemti daugiau išminties bei atjautos:
„Atsimenu, paskambino moteris . Ji ilgai tylėjo, po to pradėjo verkti, kūkčioti, o pokalbio pabaigoje ji šypsojosi. Čia ir yra prasmė – nors vieną žmogų tą dieną įkvėpti gyventi ir parodyti, kad ne viskas yra tamsa. Tai tiek daug gaunu iš savanorystės.“
Daugiau apie tai, kad Eglė niekada nelieka abejinga pagalbos stokojantiems žmonėms, kokių ritualų laikosi prieš pilnas sales žiūrovų renkantį spektaklį, kodėl nenori pasakoti apie naują mylimąjį ir kaip mėgsta save palepinti, sužinosite laidoje – „Bus visko“ – jau šį šeštadienį 17 val. 30 min. per LNK.