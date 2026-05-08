S. Maslobojevas atvirai – apie konfliktą su D. Dirksčiu: „Pasielgė kaip kiaulė“

Kas galėtų patikėti, kad priešininkams keliantis siaubą kovotojas, už ringo ribų yra ramus ir rūpestingas žmogus, vyras, tėvas. Net sentimentalus – jam patinka muzika, kuri sugrąžina į vaikystę, tokia yra grupės „Foje“ daina „Vaikystės stogas“, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Tačiau visiškai kitoks Sergejus ringe – čia jam dažniausiai nebūna lygių. O pergales jam garantuoja ne tik neabejotinas telentas bei intensyvios fizinės treniruotės, bet ir nuoseklus psichologinis pasirengimas. Todėl jam nėra sunku neįsivelti į žodines peštynes su konkurentais.
„Mūsų konfliktas prasidėjo, kai jis pasielgė kaip kiaulė ir toliau tęsia kiaulystes. Nenoriu būti to dalimi. Užblokuotas“, – apie konfliktą su Dominyku Dirksčiu, kuris bandė perkelti santykių aiškinimąsi į socialinius tinklus, sakė Sergejus.
Socialiniuose tinkluose jam patinka sekti mokslininkus, tokius kaip neuromokslinkas Andrew Huberman, kurio turinys kovotojui suteikia reikalingų psichologijos ir darbo su savimi žinių.
Dėl nuolatinio noro tolėti ir kuo geriau valdyti savo kūną ir galvą, Sergejus užsirašė į aktorinio talento lavinimo kursus pas aktorių Andrių Paulavičių.
Ir kaip netikėta, Andrius Paulavičius kartu su kolega Mindaugu Papinigiu – svečiuojasi „Labai smagaus vakaro su „Delfi“ studijoje. Trys vyrai rado daug bendrų temų pokalbiams. Pasirodo, aktorystėje, kaip ir sporte, reikia daug treniruočių bei disciplinos. Ir net sekso geriau atsisakyti prieš svarbų spektaklį ar filmavimą. Tiesa, Sergejus sakė, kad prieš svarbias varžybas nuo sekso susilaiko savaitę ar net dvi.
Studijoje buvo gyvai išbandyti keli Andriaus pasiūlyti aktorinio meistriškumo pratimai, kurie Sergejui pavyko puikiai. „Anksčiau išėjimas į ringą ir prisistatymas žiūrovams man buvo kaip apsinuoginimas. Dabar jau galiu“, – sakė kovotojas.
„Jaudulys ir sulaikytas kvėpavimas lemia paaukštėjusį balsą ir blogą pasirodymą per atrankas filmavimams“, – dalijosi patirtimi aktorius Andrius Paulavičius.
„Ar norėtum filmuotis?“– kausė Sergejaus laidos vedėja. „Taip“, – nuskambėjo atsakymas „Labai smagiame vakare su „Delfi“.
