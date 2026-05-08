Santykių edukatorius A. Markevičius atskleidė, kas vos nesugriovė jo santuokos: „Galvojau, kad mums nelemta būti kartu“

Šeštadienio popietę „Lietuvos ryto“ televizijos žiūrovus prie ekranų kvies kulinarinė laida „Skanus gyvenimas“, kurioje žinoma kulinarė, receptų knygų autorė ir tinklaraštininkė Ilona Juciūtė į svečius pasikviečia įdomius Lietuvos žmones. Šįkart laidos svečiu taps verslininkas, lektorius ir santykių edukatorius Arnas Markevičius. Kartu su žmona Dovile jis gyvena jau du dešimtmečius, tačiau atvirai pripažįsta, kad jų santykiai ne visuomet buvo lengvi, o patirtos krizės vienu momentu net siekė lūžio momentą, priartėjant prie skaudaus sprendimo skirtis.
„Kai pradėjome kurti verslus, jiems reikėjo labai daug dėmesio, todėl kentėjo asmeninis ir šeimos laikas. Kažkuriuo momentu supratau, kad santykiuose esu nelaimingas, nes su Dovile pykdavomės, kaip mėgstu juokauti, 30 dienų per mėnesį. Rezultatas buvo toks, kad pradėjau galvoti, jog gal mums nelemta būti kartu ir kai susižavėjau kita mergina, pagalvojau, kad nebūsiu kaip tėvas, į kairę neisiu, todėl reikia skirtis. Tada įvyko lūžis, kai supratom, kad yra negerai“, – atvirai pasakoja laidos svečias.
Pasak Arno, daugelis žmonių kuria santykius remdamiesi tuo, ką matė augdami, tačiau ne visi turi sveikos partnerystės pavyzdį. Būtent todėl, prasidėjus skyrybų procesui, jam kilo stiprus noras suprasti, kas santykiuose buvo daroma neteisingai ir kaip to išvengti ateityje.
„Mes ateiname į santykius ir juos kuriame taip, kaip gaunasi. Aš nesu matęs, kaip atrodo vyro elgesys įkvepiančioje šeimoje, nes mano tėvai yra išsiskyrę, todėl kai prasidėjo skyrybų procesas, kilo noras mokytis, kad ateityje tai nepasikartotų. Tik Dovilės tikėjimo dėka mes neišsidraskėm iki galo.
Tuo metu vaikų dar neturėjome, bet auginome šunį ir jis buvo kaip vienintelis jungiamasis, nes pasikeisdavome jo priežiūrą. Per vieną tokį pasikeitimą, Dovilė pasiūlė nueiti į terapiją, bet sutikau ne todėl, kad atkurtume santykius, o kad nereikėtų po 5 ar 10 metų susitikus gatvėje pereiti į kitą kelio pusę. Tačiau po nueitos terapijos ir po darbo įdėto į save, aiškiai pasimatė, kad mes tikrai ne viską išbandėme“, – savo istorija dalinasi vyras.
Kaip atskleidžia Arnas, būtent ši asmeninė patirtis jį paskatino gilintis į tarpusavio ryšio, emocinio artumo ir partnerystės temas, o ilgainiui tai, kas prasidėjo kaip bandymas padėti sau, virto tikru pašaukimu. Taip Arnas savo žiniomis ėmė dalintis su kitais, o santykių edukacija tapo pagrindine jo profesine veikla.
„Pabandę dar kartą, mes santykius pradėjome ne nuo nulio, o nuo minuso. Išvykome į brangius mokymus Jungtinėse Valstijose, kurie mums padėjo ir norėdamas to, ką ten gavau, nepamiršti, pradėjau dalintis su kitais. Taip šalia mano verslų atsirado nauja veikla, kuria susidomėjau ir ėmiau studijuoti santykius bei kaip padaryti, kad jie vystytųsi. Tuo metu net nežinojau, kad vesiu mokymus apie tai, bet vėliau įstojau į psichologiją ir taip santykiai man tapo pagrindine veikla, o verslas – papildoma“, – sako Arnas.
Stereotipiška manyti, kad tik vyrai bijo garsiai kalbėti apie savo jausmus, tačiau, anot Arno, moterys taip pat nedrįsta atsiverti. Taip porose neretai vyksta tylūs galios žaidimai, kurie trukdo nuoširdžiai kalbėtis ir kurti artimą ryšį, o vietoje tarpusavio supratimo įsivyrauja noras būti teisiam ir kontroliuoti situaciją.
„Mes turime du siekius. Pirmas – norėdami jaustis saugūs, nesąmoningai siekiame galios, tačiau kai poroje prasideda galios kovos, mums būti pažeidžiamiems tampa nebeįmanoma. Bet tuo pačius yra kitas noras, paslėptas giliai pas mus visus – lygiavertiškumas. Kai mes bendraujam, norim bendrauti taip, kad nesijaustume žeminami ir nežemintume kito. Santykiai yra nuolatinis skirtumų valdymas. Esame skirtingi žmonės, todėl mums nuolat reikia mokytis priimti kitą žmogų tokį, koks jis yra“, – teigia santykių edukatorius.
Arnas neslepia, kad sudėtingiausiu santykių su žmona laikotarpiu, papildomu išbandymu jiems tapo ir sunkumai susilaukti vaikų, kurie į santykius atnešė dar daugiau emocinės įtampos. Vis dėlto įveikę krizę šiandien pora džiaugiasi augindami dvynukus, o pasak Arno, būtent asmeninės patirtys ir vaikystėje matytas tėvų išsiskyrimas jį labiausiai įkvepia padėti kitoms poroms kurti stipresnį ryšį bei sveikesnę emocinę aplinką jų vaikams.
„Net kai taikėmės, Dovilei sakiau, kad vaikų neturėsime. Aš nenorėjau vaikų, nes mačiau koks yra santykis ir nenorėjau, kad vaikai ateitų į jį tokį. Šiandien mano visa motyvacija dirbti su poromis kyla dėl vaikų. Aš noriu, kad vaikai augtų kitokios kokybės namuose ir žinau, kiek skauda vaikams, kai jie patiria tėvų iššūkius. Statistika yra tokia – pusę porų skiriasi, o likusiųjų susituokusiųjų didžioji dalis yra nelaimingi. Bet jeigu paimsime poras, kurios skiria dėmesį santykiams ar prevencijai, ateina į mokymus, terapiją, knygas paskaito – tai iš tos imties žmonių mes turime ženkliai didesnį procentą, kuriems sekasi santykiuose“, – įsitikinęs Arnas.
Laidos rubrikoje apie sveikatą bei sveikatinimąsi apsilankys ir Lina Vyšniauskienė, kuri kadaise jau buvo užsukusi pas Iloną į svečius.
„Kai pirmą kartą gavau šį maisto papildą dovanų, mėnesiui atidėjau, bet po Naujų metų pagalvojau, kad viskas, reikia pabandyti. Vartodama pastebėjau, kad nebenoriu miegoti pietų metu, nors anksčiau tai buvo įprasta mano rutinos dalis. Kadangi šiuo metu studijuoju ne tik Geštalto psichoterapiją, bet ir socialinio darbo magistratūrą, man energijos reikia tikrai daug“, – pasakoja Lina.
Laidoje gaminto jūros gėrybių troškinio receptas:
Ingredientai:
400 g konservuotų pomidorų savo sultyse
300 ml žuvies arba daržovių sultinio
250 g lašišos filė
200 g nuluptų krevečių
150 ml balto vyno
20 g sviesto
2 česnako skiltelės
1 svogūnas
1 morka
1 saliero stiebas
2 v. š. alyvuogių aliejaus
1 a. š. rūkytos paprikos
½ a. š. džiovinto čiobrelio
Žiupsnelis čili dribsnių, druskos ir pipirų
Saujelė petražolių
Šlakelis citrinos sulčių
Gaminimas:
Smulkiai supjaustykite svogūną, česnaką, morką ir salierą. Puode įkaitinkite alyvuogių aliejų, suberkite daržoves ir kepkite, kol suminkštės bei pradės skleisti aromatą. Tuomet sudėkite česnaką ir trumpai apkepkite. Supilkite konservuotus pomidorus, įpilkite balto vyno ir leiskite jam šiek tiek nugaruoti. Po to supilkite sultinį, suberkite rūkytą papriką, čiobrelį ir čili dribsnius, pagardinkite druska bei pipirais. Virkite apie 15–20 minučių, kol troškinys taps sodrus ir susijungs skoniai. Lašišą supjaustykite didesniais gabalais, sudėkite į troškinį ir virkite apie 5 minutes. Tuomet sudėkite krevetes ir virkite dar 2–3 minutes, kol jos taps rausvos ir sultingos. Nukėlę nuo ugnies įdėkite gabalėlį sviesto ir išmaišykite, kad ištirptų bei suteiktų troškiniui švelnumo ir blizgesio. Galiausiai įspauskite šiek tiek citrinos sulčių, pabarstykite kapotomis petražolėmis ir patiekite iš karto.
