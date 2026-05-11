„Sadboi“ narys TV eteryje nesulaikė ašarų: prabilo apie po nelaimės išgirstą negailestingą prognozę

2026 m. gegužės 11 d. 11:05
„Noriu, aišku, noriu. Kai kas sako, kad nenori, tiesiog žinai, meluoja, veidmainiauja arba nori save parodyti kuklesniais nei yra. Kodėl turėčiau nenorėti? Žinai, noriu būti žvaigždė. Noriu dainuoti arenoms. Noriu, kad žmonės dainuotų kartu, ir tikiu, kad tai galiu padaryti“, – taip jau šįvakar gyvenimo būdo laidoje „Nuo... Iki...“ prabils muzikinio dueto „Sadboi“ narys, dainininkas, muzikos prodiuseris ir tekstų autorius Edgaras Koldaras.
Jauno vyro gyvenimo istorija galėtų tapti puikia knyga, kupina dramatiškų išgyvenimų, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Muzikanto ir verslininkės šeimoje gimęs Edgaras daug metų gyveno ne su tėvais, o su močiute, todėl jautėsi paliktas ir nereikalingas. Nuo vaikystės jis svajojo apie pianisto karjerą, tačiau viską aukštyn kojom apvertė tragedija – jis nusipjovė plaštaką.
„Didžiausias šokas man buvo tuomet, kai atėjo mane operuoti turėjęs gydytojas ir aš jam uždaviau pirmą klausimą: ne ar aš sveikas būsiu, o ar aš grosiu? Pirmas mano klausimas buvo, ar aš galėsiu groti.

Jis į mane atsisuko ir atsakė: duok Dieve, jeigu tu šaukštą rankoje nulaikysi. Tuo metu, atrodė, kad visas pasaulis sugriuvo prieš akis“, – su ašaromis akyse pasakos E. Koldaras.
Kodėl į Londoną studijuoti išvykusiam Edgarui teko gyventi su benamiais apleistame pastate? Kas padėjo nepalūžti tuomet, kai, nusipjovęs plaštaką, išgirdo, kad daugiau niekada negros? Ir už ką jis šiandien labiausiai dėkoja ne tik savo mamai, bet ir žmonai, medike dirbančiai Margaritai? Jau šiandien gyvenimo būdo laidoje „Nuo... Iki...“, 20.00 val., tik per LNK.
