A. Ivanauskas – apie „Rondo“ aukso amžių ir teismus su bendražygiais: viskas tik dėl pinigų

Tačiau kitiems jauniems kūrėjams Fara tikrai turi ką patarti. Turbūt nėra nieko skaudžiau, kaip su buvusiais bendražygiais varstyti teismų duris arba pasakoti žurnalistams, kodėl tavęs nėra jubiliejiniuose grupės koncertuose.
„Aš taikus žmogus, aš nenoriu šito. Bet panašios problemos buvo ir „69 danguje“ merginoms. Aš su visomis sutariu ir tikiuosi jūsų situacija kažkaip išsispręs.
Bet man atrodo, kad ateity tai gali būti visų senų grupių kažkokia tai problema. Jei grupė koncertuoja dešimt ar dvidešimt metų, ir tada kažkas pamato, kad grupei gerai sekasi, pasirodo žmogus, kuris sako – čia aš padariau, čia man viskas priklauso“, – Delfi TV laidoje „Kasdienybės herojai“ šįvakar pasakos dainininkas.
Aleksandras prisipažįsta, kad su buvusiu grupės bendražygiu prieš keletą metų jam teko susitikti teisme.
„17 metų niekam šito prekės ženklo nereikėjo, mes toliau grojome daugybė žmonių pasikeitė, kūrėme muziką, dalyvavome projektuose, viską darėme. Ir 17 metų nei vienas žmogus nepasidomėjo, kaip sekasi „Rondo“, ar mums viskas gerai.
Pavadinimą aš užregistravau, nes reikėjo tai padaryti, juk likau vienas iš grupės“, – sako pašnekovas.
Aleksandras buvo ir viešai apkaltintas, kad neva pasisavino „Rondo“ pavadinimą. Tačiau jis tik nusijuokia – šios grupės niekam nereikėjo kelis dešimtmečius. Joje pasikeitė daugybė muzikantų, tačiau daugiau nei tris dešimtmečius čia groja tik jis.
Gražiausi dalykai prasideda nuo idėjų, kūrybos ir bendrystės, tačiau Aleksandras jauniems įvairių sričių kūrėjams pataria aklai nepasitikėti bendražygiais.
Aleksandras visai nesikuklindamas sako, kad „Rondo“ vis dar išlieka viena populiariausių ir geriausiai apmokamų lietuviškų grupių. Pavyzdžiui, dabar jie jau turi net tris pasiūlymus koncertuoti per Naujuosius.
Aleksandras savo gyvenimo nevadina tobulu, bet viskas juk pirmiausia priklauso nuo požiūrio. Laidoje jis prisipažįsta, kokių sveikatos problemų turi ir kaip su jomis tvarkosi.
Beveik 50 metų – jau tiek laiko Aleksandras skaičiuoja kartu su žmona Rima. Nors ir traukia ant scenos romantiškas dainas, gyvenime Fara patikina esantis toli nuo tos apdainuojamos romantikos.
