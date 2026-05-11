Kelionės dviračiu per pasaulį padėjo lietuvei išsigydyti bulimiją: „Žmonės stebisi“

Monika atvira – jos giminės prie švenčių stalo neklausia, kodėl ji pasirinko tokį gyvenimo būdą. Dėl vienos priežasties.
„Jie mane matė žemiausiame taške, kai nebegalėjau su savimi susitvarkyti. Esu žymiai laimingesnė užsienyje"
Monika sako prieš keliones buvusi gana nedrąsi, paprasta mergina iš Tauragės, labai bijojusi permainų. Tačiau patirti įspūdžiai ir iššūkiai pakeitė jos gyvenimą iš esmes.
Šiandien Monika prisipažįsta, kad būtent kelionės, nauji įspūdžiai ir didžiuliai išsikelti tikslai tapo jai vieninteliu išsigelbėjimu iš labai sudėtingos gyvenimo situacijos. Net dešimt metų Monika sirgo valgymo sutrikimais. Jauna moteris patikina – bulimija, kuriai būdingi persivalgymo epizodai ir bandymai suvartoto maisto atsikratyti, yra sunki liga.
„Daugiau nei 10 metų sirgau bulimija. Ko pasekoje susirgau ir depresija. Tiesiog nefunkcionavau nei vienoje gyvenimo srityje. Teko ir ligoninėje pagulėti. Laikinai atrodė, kad padeda, bet išėjus iš jos įvykdavo ligos atkrytis.
Jei ne dviratis, nežinau, kaip būtų pasibaigęs mano gyvenimas“, – sako pašnekovė. Monika universitete studijavo visuomenės sveikatą ir fizinį aktyvumą, tačiau prisimena, kad liga buvo taip užvaldžiusi jos kasdienybę, kad ne kartą teko stabdyti studijas, o dirbti taip pat nei Lietuvoje, nei užsienyje nesisekė.
„Žinojau, kad man reikia kažkokių radikalių pokyčių, visiškai pakeisti aplinką, kad truputį mane supurtytų, atsirastų kažkokia kibirkštėlė. Noras toliau kažką daryti, gyventi, svajoti. Nes prieš tai tikrai buvau tiesiog mirus viduje, ir aplinkui tiesiog nieko nemačiau.
Tai va, būtent dviratis ,tos kelionės padėjo iš to išlipti“, – pirmą kartą prisipažįsta internete turinį kurianti keliautoja.
Teigiamas kelionių poveikis sveikatai dar labiau sustiprino Monikos norą gyventi būtent taip. Koks paradoksas – nauji iššūkiai ir koncentracija į didesnius tikslus padėjo bent jau šiame gyvenimo etape Monikai labiau nei gydymas ligoninėje.
Keliones dviračiu Monika pradėjo nuo Europos šalių. Pirmoji Monikos kelionė dviračiu buvo iš Lietuvos į Graikiją ir atgal, užtrukusi du mėnesius. Antrąsyk ji išvyko į Gibraltarą ir numynė 11,5 tūkstančių kilometrų. Trečioji – iki Armėnijos ir atgal, jau 14 tūkstančių kilometrų. Vėliau buvo aplankytas Iranas, Uzbekistanas, Tadžikija, Kirgizija, Indija, Nepalas. Dar vėliau – visa pietryčių Azija – Tailandas, Malaizija, Indonezija, Singapūras, Vietnamas ir taip toliau. Per trejus metus – 28 šalys ant dviračio. Prieš kurį laiką Monika dviračiu pervažiavo visą Australiją – kaip galime pajuokauti, tik 6000 kilometrų.
O prieš beveik pusmetį Monika nuskrido į pietų amerikos pietus ir pradėjo savo naująją kelionę. Ji dviračiu keliaus per Pietų ir Šiaurės Amerikas.
