Eglė Jurgaitytė turi didelių planų: „Vestuvės palauks“

Simona su šypsena pripažįsta, kad dar prieš 20 metų legendiniame LNK realybės šou „Kelias į žvaigždes“ atliktas hitas lydės ją visą gyvenimą.
„Jau susitaikiau su tuo, kad tai liks su manimi visą gyvenimą. Iš pradžių gal bandžiau truputį ją atmetinėti, bet tebūnie jau taip ir būna“, – vedėjui nuoširdžiai sakė Simona. Dabar ji, po dvidešimties metų pertraukos, vėl grįžo į didžiąją sceną su naujomis dainomis ir džiaugiasi, kad nors viskas nauja, tačiau scena jai gerai pažįstama.
Simona ilgus metus dirba radijo stotyje, grojančioje labai daug lietuviškos muzikos, todėl „Muzikos detektyvuose“ jai kiek neramu. Į dalyvavimą laidoje ji žiūri labai rimtai.
„Aš jaučiu milžinišką spaudimą ir jaučiuosi truputį įpareigota suspindėti“, – atvirai prisipažįsta.
Tuo metu jos konkurentė Eglė spinduliavo pasitikėjimu savimi ir vylėsi laimėti, nors prisipažinti, kad labai gerai išmano lietuvišką muziką, nedrįso.
„Manau, kad gali būti šiandien sunku, bet aš labai stengsiuosi. Manau, kad dainų žinau daug, bet ar dainų žodžių tiksliai žinau daug ir konkrečių pavadinimų, pamatysim“, – sakė Eglė.
Į vedėjo klausimą apie asmeninius gyvenimo įvykius Eglė atsakė trumpai ir aiškiai: „Tiesiog būnu savimi. O man būnant savimi skandalų nereikia. Manau, pirmiau bus dainos, muzika, o vestuvės palauks.“
„Muzikos detektyvai“ – šį antradienio vakarą, 20 val., per LNK.