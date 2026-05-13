„Šeškių“ narės atskleidė, kas iš tiesų vyksta grupės viduje

Pokalbio metu grupės narės prisiminė karjeros pradžią, nesutarimus, koncertinį gyvenimą, atvirai kalbėjo apie šlovės kainą bei tai, kas jas iki šiol išlaiko kartu, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Jau du dešimtmečius scenoje spindinčios moterys pripažįsta, kad toks ilgas laikas kartu jas pavertė viena didele šeima.
„Kaip šeima, nors kolektyvas su savais tokiais povandeniniais dalykais, su savo čiūdais, bet su vienais čiūdais gali susigyventi, su kitais negali“, – neslėpė Ingrida Martinkėnaitė.
Goda Alijeva pridūrė: „Bet 20 metų išdirbti vienoj įmonėje – yra reikalų. Dar su tokiomis moterimis.“
Nors grupės narės prisipažįsta, kad per tiek metų buvo visko, net ir trumpų išsiskyrimų, jos visada rasdavo kelią atgal į sceną.
„Tai vaikus gimdėm, tai dar kažkas. Buvo skyrybų ne vienos. Net turėjom labai gražų žurnalo viršelį, kai darėm kaip paskutinį grupės interviu“, – pasakojo Ingrida.
Vis dėlto, kaip sakė Goda, pasitraukti iš scenos iki šiol neleidžia klausytojai: „Labai prie to visada prisideda mūsų klausytojai, kurie mus kviečia koncertuoti per vestuves, krikštynas, gimtadienius. Tiesiog neišeina išeiti į pensiją.“
Karina laidoje „Šeškinės 20“ atviravo ir apie rimtus sveikatos sutrikimus, dėl kurių teko atšaukti koncertą.
„Čia organizmas tiesiog sustreikavo, sureagavo į visus tuos stresus, į darbą, į tempą“, – prisipažino atlikėja.
Ji neslėpė, kad sprendimas nevykti į koncertą buvo itin sunkus: „Mes tikrai esam atsakingos. Nebuvo tokio dalyko, kad atšauktume“.
Goda pridūrė, kad situacija buvo viena sudėtingesnių, nes tai buvo ne tiesiog paprastas koncertas: „Tada buvo ne šiaip koncertas, o Naujų metų naktis, o ji – mūsų pagrindinis balsas. Žinot, be manęs koncertas gali ir įvykti, bet be Karinos – negali.“
Kalbėdamos apie karjeros pradžią, narės prisiminė, kad tuomet negalvojo apie jokius strateginius dešimtmečių planus. Joms svarbiausia buvo pats procesas ir noras būti scenoje.
„Tai atrodė kaip pramoga, kažkas naujo, kažkas įdomaus, nebandyto ir tikrai nebuvo tikslo kažkokio nustatyto ar sąrašo sudaryto, kad tiek metų mes gyvuosim. Mes mėgavomės procesu, tiesiog buvo įdomu. Nemokamai dirbom labai ilgą laiką, tikrai ne pinigai svarbiausia buvo“, – sakė Karina.
Atlikėjos neslėpė, kad per tiek metų teko pereiti įvairius etapus – nuo didžiulio populiarumo iki brandesnio požiūrio į save ir gyvenimą.
„Visas perėjom stadijas. Nuo sužvaigždėjimo iki vėl paprastumo, žmogiškumo“, – kalbėjo Goda. Tiesa, Karina tikino, kad žvaigždžių liga nė vienos iš čia sėdinčių grupės narių taip ir nepalietė.
Laidos metu vedėjai surengė nuotaikingą blitz turnyrą, kuris atskleidė tikruosius grupės užkulisius: narės vienbalsiai didžiausia užmirštuole išrinko Ingridą, nors ši ir dabar yra atsakinga už koncertų užsakymus. „Aš?! Bet pas mane viskas užrašyta. Ką reikia prisiminti – viską užsirašau. Visa kita pamirštu“, – juokėsi Ingrida.
Kuri daugiausiai repetuoja ir kuri dažniausiai vėluoja?