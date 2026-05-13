Nustebsite, ką galima rasti Žilvino Žvagulio kieme: „Arūnas Valinskas savo kiemą valė“

2026 m. gegužės 13 d. 09:23
Šį trečiadienio vakarą TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „Gero vakaro šou“ lankysis visa Žvagulių šeima: nuo Žilvino Žvagulio ir Irenos Starošaitės iki Ąžuolo Žvagulio ir Inetos Puzaraitės su vaikais. Šeima ne tik atvirai dalinsis dar niekuomet nepasakotomis istorijomis, bet ir kartu juoksis bei dalinsis jautriausiais momentais.
Visi, kas seka garsią šeimą, žino – muzika yra kone jų kraujas. Tuo įsitikinsime ir šį vakarą, kai Ąžuolo bei Inetos sūnus Bernardas surengs pasirodymą su būgnais, pats Žilvinas uždainuos su anūke Barbora, o Irena skirs savo kūrinį neseniai gimusiam anūkui Herkui.
„Kai Žilvinas paklausė šios dainos, mes skridome lėktuvu ir jis visą laiką verkė“, – atskleis Irena.
Savo ruožtu Žilvinas pridės, kad įprastai jį pravirkdyti yra labai sunku. „Tik anūkai tai pramuša“, – neslėps jis.
Garsi pora prabils ir apie savo santykių paslaptį. Kaip jie tiek metų sugeba išlaikyti gražų ryšį tiek gyvenime, tiek scenoje?
„Kartais scena reikalinga tam, kad susitaikytume. Būna ir taip, kad į sceną ateiname susipykę, iš skirtingų pusių. Tikrai yra taip buvę“, – atviraus Ž. Žvagulis.
Laidoje jis daugiau papasakos ne tik apie savo anūkus, bet ir vaikus. Pavyzdžiui, sūnų Ąžuolą, su kuriuo kadaise dirbo. „Aš tikiuosi, kad jis iš manęs pasiėmė tai, kas geriausio, o toliau jis viską puikiai mąsto pats. Jis gyvenime mokėsi labai daug – pradėjo nuo indų plovėjo, tad gyvenime yra praėjęs visą etapą, ir viską puikiai žino“, – sakys jis.
Tiesa, daugybei verslų – vaikų darželiui, senelių namams, vandenlenčių parkui, picerijai ir kebabinei – vadovaujantys Ąžuolas ir Ineta neslėps, jog garsi pavardė ne visuomet atneša tik sėkmę.
„Yra dvi medalio pusės, ar tai būtų Žvagulių, ar kita garsi pavardė. Kartais pavardė gali padėti pasiekti tam tikrus rezultatus, nes tu esi labiau girdimas. Tačiau yra ir tokių žmonių, kurie tavęs prisibijo – vien dėl to, kad tu esi viešas, žinomas“, – sakys Ineta.
Negana to, Inetos ir Ąžuolo senelių namuose, pasirodo, apgyvendintos net alpakos! Tačiau žiūrovus dar labiau nustebins priežastis, dėl kurios alpakos ten atsidūrė. „Arūnas Valinskas valė savo kiemą ir mes jas perėmėme…“ – išduos Ą. Žvagulis.
Laidoje bus prisimintas ir baras, kurį Ąžuolas su broliu buvo įkūręs Venesueloje. Tiesa, čia ne viskas buvo taip paprasta… Anot šeimos, tai buvo bene didžiausia gyvenimo mokykla. O žiūrovai laidoje apie tai sužinos ir daugiau.
„Palikau jiems pinigų, kad išmoktų kalbą. Pinigų greit nebebuvo, bet kalbos irgi nemokėjo (juokiasi). O kai viskas ten dėl politinės situacijos užsidarė – ir buvo tikrai baisu – Valinskas ant galo man pasakė: „Nekreipk dėmesio, Žilva. Pamiršk! Svarbiausia, kad vaikai per tą laiką išmoko kalbėti ispaniškai. Nedaug kainavo – tik milijoną…“ – prisiminęs juoksis Ž. Žvagulis.
