Parodė, ko labiausiai „Google“ ieškoma apie Žilviną Grigaitį

2026 m. gegužės 14 d. 17:14
Nes kam vargti vairuojant, stovėti kamščiuose, lenktyniauti, kai gali patogiai, naudojantis verslo klasės privalumais per tą patį laiką pasiekti savo tikslą – tai apie savo gyvenimo būdą laidoje „Labai smagus vakaras su „Delfi“ pasakojo Žilvinas Grigaitis, kuris tokiu būdu dar ir kokybiškai išnaudoja laiką, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Apie laiką, kurio dabar, auginant trejų metų dukrą labai trūksta, kalbėjo ir pirmoji laidos viešnia, aktorė Aušra Štukytė, kurią žiūrovai žino ne tik dėl jos puikių vaidmenų teatre ir kine, bet ir dėl pritrenkiamai tikslių parodijų bei įsikūnijimų į žinomus asmenis.
Savo talentą parodijuoti aktorė pademonstravo ir studijoje. Ne tik laidos vedėja Elena Varnauskaitė turėjo progą pažiūrėti į save iš šalies, bet ir Žilvinas Grigaitis, kuris buvo labai nustebintas.
Beje, vaidinti šį vakarą teko abiems svečiams ir net vedėjai – aktorinių gebėjimų reikalavo studijoje žaidžiamas žaidimas. „ Ir velnias dėvi Prada“, „Liūtas karalius“, „Greiti ir įsiutę“ bei kitų filmų ir serialų pavadinimus privalėję suvaidinti žaidėjai nėrėsi iš kailio bandydami kuo aiškiau ir tiksliau juos parodyti. Tiesiog turite tai pamatyti!

Apie vaidybą pasakojusi Aušra Štukyte su didele meile prisiminė istorijas susijusias su nuostabiuoju scenos partneriu Vytautu Šapranausku. Iš jo gautos pamokos – neįkainojamos. Tačiau gyvenime ji dažnai būna balta varna, tačiau niekada dėl to blogai nesijaučia.
Visi Lietuvoje puikiai žino Žilvino Grigaičio aistrą gražiems daiktams ir detalėms, kurių pilni jo namai. Tačiau verslininkas prisipažino, kad jau gerus dešimt metų neleidžia sau įsigyti suvenyrų iš kelionių. Gražiems radiniams vintažo ir antrų rankų parduotuvėse neabejinga ir Aušra Štukytė, kuri atskleidė ir kaip tarp gausybės šlamšto surasti išskirtinius dalykus.
Abu pašnekovai labai aktyvūs socialiniuose tinkluose. „Gali labai svarbią žinutę įdėti į juokingą turinį“, – sako Žilvinas Grigaitis, kurio daug video yra labai populiarūs internete.
„Mano mama sakydavo: niekam nereikia verkiančių žmonių“, – dalijosi išmintimi verslininkas, – „visada turi sakyti, kad man viskas gerai“.
„Kaip pinigus uždirba Žilvinas Grigaitis?“ – kaip rodo paieškos Google, šis klausimas labiausiai rūpi lietuviams. Negalėjo jis būti neužduotas ir laidoje.
Atsakymas „Labai smagiame vakare su „Delfi“. Žiūrėkite šeštadieniais, 20 val., per „Delfi“ TV.
