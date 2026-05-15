21-erių Meda jau aplankė daugiau nei 40 šalių ir netikėtai sukūrė verslą Maroke

Visai neseniai keliautoja grįžo iš Etiopijos, už bilietus pirmyn ir atgal sumokėjusi apie 200 eurų. Ten ji savo akimis ne tik pamatė pirmykštį vietinių genčių gyvenimo būdą, tačiau ir įspūdingąjį Dallol druskos ežerą. Tai – pasaulio pragaru praminta kone ekstremaliausia vieta Žemėje. Svilinantis 45 laipsnių karštis, rūgščių tvenkiniai, geizeriai ir kvėpavimą apsunkinanti garuojanti siera ten ne tik stebina nežemiškomis spalvomis, bet ir išbando kiekvieno keliautojo ištvermę: „Saulė kepina, tu išeini dešimt minučių į lauką ir nebegali. Atrodo, spaudžia tave prie žemės. Tu visas prakaituoji, per dieną išgeri 5–6 litrus vandens“, – įspūdžiais LNK laidoje „Bus visko“ šeštadienį dalinsis Meda.
Socialiniuose tinkluose dešimtys tūkstančių sekėjų Medą pažįsta Varlės Keliauninkės vardu, kurį ji pasiskolino iš vaikystėje pamėgtos po pasaulį keliavusios animacinio filmuko herojės. Vis tik jai pačiai tolimieji kraštai ilgą laiką atrodė nepasiekiama svajonė. Vos septynerių Meda neteko tėčio ir augo su mama, kuri turėjo pasirūpinti ne tik ja, bet ir dviem vyresniais broliais, tad mergaitei teko atsisakyti įvairių pramogų ar išvykų. Viskas ėmė keistis paauglystėje, kai Meda atrado mainų programas, leidusias pasaulį pažinti visiškai nemokamai.
Pirmąją kelionę į užsienį sau ir mamai Meda savarankiškai suorganizavo vos keturiolikos. Keturių dienų išvyka į Prancūziją su skrydžiais, viešbučiu ir maistu joms kainavo mažiau nei du šimtus eurų. Sulaukusi šešiolikos, per atostogas Meda išvyko į Olandiją pas brolį, nes svajojo užsidirbti pinigų tolimesniems savo nuotykiams, tačiau nepilnametei darbo ten niekas nesiūlė. Nepaisant iššūkių, pasiduoti ji neketino: „Brolis savo vardu sukūrė maisto išvežiotojo paskyrą ir aš dviračiu visą vasarą pristatinėjau maistą svetimoj šaly, nemokėdama anglų kalbos. Važiuodavau aš ir per lietų, ir per audras, ir per karštį, ir avariją turėjau, ir mano dviratį buvo pavogę, bet noras užsidirbti ir keliauti buvo stipresnis už viską.“
Susiję straipsniai
Kol daugelio Medos bendraamžių tėvai savo vaikų į užsienį net neišleisdavo, ji ryžosi peržengti savo ribas ir viena keliavo po pasaulį, o baigusi mokyklą taip pat nesirinko įprasto kelio. Užuot sėdusi į universiteto suolą, susikrovė lagaminą ir išskleidė sparnus į Australiją. Po metų supratusi, kad tai – ne jos kraštas, persikėlė į Maroką, kur ketino praktikuoti banglenčių sportą. Tąkart mergina savo sekėjus socialiniuose tinkluose pakvietė atvykti kartu pasimėgauti vandenyno bangomis, nė nesitikėdama, kad inicijuotas banglentininkų susitikimas taps sėkmingu verslu ir pragyvenimo šaltiniu: „Žmonės ėmė registruotis tokiu greičiu, kad aš nesupratau, kas vyksta. Taip gavosi, kad aš per vieną dieną pardaviau keturias stovyklas, o vienoj stovykloj yra 12–15 žmonių“, – pirmuosius žingsnius į sėkmę prisiminė Meda ir džiaugėsi, kad jau yra priėmusi dvidešimt lietuvių grupių ir sustoti nė neketina – planuoja naujas stovyklų datas, ruošiasi atidaryti savo kavinę ir hostelį moterims.
Marokas Medai tapo ne tik antraisiais namais ir profesinio išsipildymo vieta, bet ir meilės kraštu. Išmokusi kalbą ir įsiliejusi į vietinių gyvenimą, ji ten sutiko ir savo širdies draugą. Tad daugiau apie gyvenimo Maroke užkulisius, Medos drąsą keliauti vienai, šalto proto pareikalavusias pavojingas situacijas ir patarimus, kaip pasaulį pažinti neišleidžiant daug pinigų, sužinosite laidoje „Bus visko“ – jau šeštadienį 17.30 val. per LNK.