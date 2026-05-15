Stanislavas Stavickis-Stano pirmą kartą parodė savo naują namą: „Spalvą suteikia gamta“

„Visa laimė – migracija vyksta šalies viduje!“ – juokaus „KK2 penktadienio“ vedėja Viktorija Vaičiatė.
„Žmonės perka namus, butus, žemės sklypelius...“ – pastebės Domininkas Ramonas.
„Ir šventai tiki, kad kišti santaupas į NT kur kas geriau nei į kojines ar į pensijų pakopas!“ – pridurs Keitė Arai.
Šio penktadienio LNK laidoje „KK2 penktadienis“ – žinomų žmonių naujakurių istorijos, jų patirtys, atradimai ir gyvenimo pokyčiai.
Dainininkė Iglė Bernotaitytė pasakos, kad ilgą laiką norėjo gyventi tik bute, tačiau galiausiai suprato svajojanti apie nuosavą kiemą ir žolę, kuria galėtų vaikščioti basa. Kartu su Tadu Juodsnukiu namo užmiestyje pora ieškojo apie ketverius metus.
„Tai tas netinka, tai tas netinka, tai paskolos neduoda. Uždaviau klausimą sau – ko mergaitė nori? Drabužinės, indaplovės, tam tikros spalvos grindų ir didelių langų. Ėmė ir atsirado“, – juoksis Iglė.
Atlikėja prisimins ir momentą, kai nusprendė pirkti savo svajonių namą. „Tokį namą pamačiau skelbimuose – koks jis tobulas, bet ne mano nosiai. Tadas tą pačią dieną sako: „Tu matei tą namą?“ Tai visiška svajonė. Važiuojam tiesiog pasižiūrėti. Jeigu mums nuleidžia dešimt tūkstančių eurų, mes jį imam.“ Agentas sako: „Taip.“ Ir mes dabar kiekvieną dieną džiaugiamės“, – pasakos ji.
Dainininkė Vaida Genytė – taip pat šviežia naujakurė. Su šeima ji apsigyveno Riešėje ir prisipažįsta niekada negalvojusi apie gyvenimą miesto pakraštyje.
„Šiek tiek už miesto, Riešėje, gyvename nuo spalio. Niekada negalvojau apie miesto pakraštį. Ieškojau buto mieste su terasa. Bet kai nuvažiavom į Riešę, į tą rajoną, aš supratau – noriu gyventi ten“, – pasakos Vaida.
Naujuose namuose šeima viską kūrė patys, o daugiausia dėmesio Vaida skyrė interjero detalėms. „Man buvo labai svarbios grindys. Su tom plytelėm važinėjau tris mėnesius. Ryte vienaip atrodo, vakare kitaip. Malonus vargas“, – šypsosis ji.
Tuo metu Paulius Bagdanavičius ruošiasi dar vienam dideliam gyvenimo etapui – iš Vilniaus grįžti į gimtąją Marijampolę. Šiuo metu vyksta namo rekonstrukcija, planuojama įsirengti palėpę, o rudenį šeima tikisi įsikelti.
„Dirbam su architekte dėl būsto išplanavimo, stengiamės įrengti palėpę, rekonstruoti namą ir rudenį išsikelti. Daugiausia laiko praleidžiu mašinoje, todėl lokacija man nėra svarbi. Tėvai gyvena Marijampolėj, dukroms – septyneri ir vienuolika, bus smagu seneliams pasidžiaugti anūkėmis. Iki šiol neatsirasdavo laiko kelionėms, bus kam vaikus palikti, pakeliausim“, – pasakos Paulius.
O štai dainininkas Stanislavas Stavickis-Stano juokaus, kad svajonę apie namą prie vandens įgyvendino savaip.
„Svajojau apie namą prie vandenyno, šiltos jūros, todėl nusipirkau tarp Galgių ir Naujosios Vilnios. Kūdra yra, karpių prileidau“, – juoksis jis.
Tai jau trečias Stano namas toje pačioje vietoje. Atlikėjas neslepia, kad didelę įtaką jo požiūriui į architektūrą padarė bičiulis Tomas Lapė.
„Kai stačiau pirmą namą, jis man sakė, kad tai baidyklė, kad žmonės taip negyvena. Gerai, sakau, daryk taip, kaip reikia. Padarė taip, kaip turi atrodyti namas. Sienos baltos, be jokio pigmento – spalvą suteikia gamta. Sakė, kad sienas nudažys gamta – saulei kylant, leidžiantis ar kai bus apsiniaukę“, – pasakos Stano.
Kokius kompromisus tenka priimti kuriant svajonių namus? Kodėl vis daugiau žmonių ryžtasi gyvenimo pokyčiams? Visa tai – jau šį vakarą 19.30 val. laidoje „KK2 penktadienis“ per LNK.