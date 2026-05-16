Mokytoja Veronika atskleidė, kaip į jos išgarsėjimą reagavo mokinių tėvai

Kaip rašoma pranešime žiniasklaidai, šį sekmadienį TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „Pasaulis pagal moteris“ Kristina Rimienė kalbins bene garsiausią Lietuvos mokytoją Veroniką Kazilionienę, socialiniuose tinkluose geriau žinoma kaip „Teacher Veronika“. Tėvai svajoja, kad jų vaikai patektų būtent į jos mokomą klasę, tačiau kodėl Veronikos pedagoginiai metodai Lietuvoje iki šiol kelia diskusijas?
Nors šiandien Veronika mokykloje nebemoko, apie sugrįžimą ji kalba su šypsena ir intriguojančiu pažadu.
„Aš tikiu, kad grįšiu su dar didesniu trenksmu“, – laidos filmavime sakė ji.
Mokytoja Veronika – apie atlyginimą, kolegų intrigas ir nuosavą mokyklą
Šiuo metu mokytoja yra motinystės atostogose – augina sūnų Dominyką. Tačiau, net ir būdama namuose, Veronika neslepia – mintys apie mokyklą dar vis sukasi galvoje.
„Aš taip myliu savo darbą, kad nei laiko, nei energijos neskaičiuoju“, – prisipažino ji.
Kaip mokytoja išgarsėjo visoje Lietuvoje?
Panašu, kad vien tik sugrįžimu į klasę Veronikos planai nesibaigė. Ji jau svajoja apie naujus projektus – netgi atidaryti savo privačią mokyklą.
Laidos filmavime netrūko ir juoko, ir atvirų prisipažinimų. Laidos vedėja K. Rimienė neslėpė nuostabos: kaip įmanoma suvaldyti 25 mažus vaikus, o po darbo dar turėti energijos socialiniams tinklams, projektams, kelionėms bei nuolat besigeneruojančioms idėjoms?
Pati Veronika juokėsi, kad jos galvoje „visada vyksta veiksmas“.
O svarbiausias jos tikslas – kad vaikai į mokyklą eitų ne iš baimės, o iš smalsumo: „Aš norėjau, kad jie ateitų ir sakytų: „wow“! Kad mokykla jiems nebūtų baubas.“
Todėl Veronikos klasėje niekada nebūna nuobodu. Vienais metais rugsėjo pirmąją vaikai pateko į kosmosą, kitais – į detektyvų pasaulį. O dar kitais – į mokslininkų laboratoriją. Ir panašu, kad Veronika jau dabar žino, kuo nustebins kitą kartą.
„Kiekviena rugsėjo pirmoji turi būti ypatinga“, – sakė ji.
Būtent per karantiną įvyko tikrasis Veronikos žinomumo proveržis, kai mokytoja pamokas vaikams nuotoliniu būdu vedė iš Maldyvų. Nors toks sprendimas daliai kolegų sukėlė nemažai abejonių, tėveliams nekilo tolimesnių klausimų, nes jiems svarbiausia buvo tai, kad vaikai mokosi, o pamokos vyksta įdomiai ir šiuolaikiškai.
„Pradžioje buvo aštrių kampų“, – prisiminė mokytoja.
Visgi ji neslėpė, jog ši istorija ją tik dar labiau išgarsino socialiniuose tinkluose. O jos mokinių tėvai džiaugėsi, kad gali išmaniuosiuose įrenginiuose išvysti tai, ką jų vaikai veikia mokykloje.
„Tėveliai sakydavo, kad pasižiūri darbe „Instagram“ story, ir žino, ką jų vaikas veikė visą dieną“, – pasakojo ji.
Socialiniai tinklai padovanojo ir meilę
Veronika laidoje atvirai pripažino, kad niekada neplanavo tapti influencere. Viskas prasidėjo labai paprastai: ji tenorėjo parodyti savo kasdienybę ir pasidalinti idėjomis apie mokytojos profesiją.
„Aš tiesiog norėjau visam pasauliui išrėkti, kad esu mokytoja“, – juokėsi ji.
Tačiau socialiniai tinklai Veronikai atnešė ne tik tūkstančius sekėjų, bet ir meilę. Po viena jos nuotrauka būsimas vyras paliko komentarą, o netrukus parašė ir asmeninę žinutę. Tiesa, pati Veronika iš pradžių į tai numojo ranka.
„Pagalvojau – eilinis, kuris nori su manimi išgerti kavos“, – juokėsi ji.
Bet vyras pasiduoti neketino. Galiausiai jie nuėjo į pirmąjį pasimatymą, kuris nuo pat pradžių pasižymėjo išskirtinumu. Veronika sugalvojo neįprastą taisyklę: abu vienas kitam turėjo užduoti po 60 klausimų.
„Galvojant klausimus, jis pagalbos prašė net mamos ir sesės“, – su šypsena prisiminė ji.
Pasak mokytojos, klausimai nebuvo banalūs, o tas vakaras abu suartino taip, kad jau pirmojo pasimatymo metu įvyko ir pirmasis bučinys.
Viena iš Veronikos svajonių buvo vestuvės užsienyje. Ir čia ji buvo kategoriška nuo vaikystės.
„Man vaikystėje nė nebuvo svarbu, su kuo tuoksiuosi. Svarbiausia buvo tai, kad šventė būtų užsienyje, kur šilta“, – su humoru atskleidė ji.
Taip jos ir vyro Simo vestuvės įvyko Maldyvuose – su vandenynu, geru oru ir tobulu vaizdu.
Veronikos gyvenimo pusė, apie kurią daugelis nežino
Vis dėlto už gražių kelionių ir socialinių tinklų nuotraukų slypi ir daug darbo. Veronika su laidos žiūrovais pasidalins, kad jos gyvenime buvo ir toks etapas, kai su vyru išgyveno bankrotą.
„Mes labai daug dirbome. Niekas nematė tų darbingų dešimties mūsų metų“, – laidos filmavime atviravo ji.
Mokytoja prisipažino dirbusi po 12 valandų per dieną: nuo ryto mokykloje, o vakare – kaip korepetitorė. Tačiau dėl to ji į save niekada nežiūrėjo kaip į auką: „Jeigu turi tikslų, tai jų ir sieki.“
Galbūt todėl apie apkalbas ir kritiką ji šiandien kalba su humoru.
„Jeigu apie mane kalba, vadinasi, aš esu įdomi“, – sakė ji.
Veronika neslėpė – grįžti į mokyklą po motinystės atostogų ji visiškai nebijo net ir tuomet, jei ne visi jos laukia išskėstomis rankomis.
„Gali būti, kad yra žmonių, kurie manęs nelaukia. Todėl specialiai ateisiu dar gražesnė, dar nuostabesnė, dar protingesnė ir daugiau visko žinanti!“ – juokėsi mokytoja.
Ir čia pat pridūrė, kad net būdama namuose, ryšio su savo mokiniais nenutraukė – ji vis dar palaiko kontaktą su klase, sveikina vaikus gimtadienių progomis ir net sulaukia kvietimų į mokyklos renginius.
Pasak Veronikos, didžiausias įrodymas, kad ji eina teisingu keliu, yra ne apkalbos, o vaikų bei tėvų meilė.
V. Kazilionienė taip pat intrigavo pasakojimu apie savo sukurtą elektroninę parduotuvę bei skaitymo raidą ugdančias korteles vaikams.
„Norėjau vaikams palengvinti kelią“, – sakė ji.
Tai, kas prasidėjo kaip pagalba jos mokiniams, šiandien virto projektu, apie kurį kalba tūkstančiai Lietuvos tėvų ir mokytojų! Daugiau apie tai – jau šio sekmadienio laidoje.