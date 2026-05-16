V. Martikonytė atskleidė, kodėl neplanuoja gyventi su mylimuoju: „Noriu išmokti“

Žinoma moteris neslėpė – ši vieta jai šiandien reiškia kur kas daugiau nei tik naują būstą, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Aš jau jaučiuosi čia visai kaip namuose. Aš grįžtu, o čia – šilta, jauku, gera“, – laidos filmavime pasakojo ji.
Vis dėlto kartu su naujais namais Vidmantės gyvenime atsirado ir kitoks požiūris į santykius. Nors po skyrybų ji jau mėgaujasi naujais jausmais mylimajam Andriui, kartu gyventi pora bent kol kas neplanuoja.
Mantas Wizard – apie meilę ir tai, ką pasiimtų į negyvenamą salą
„Man gera, man norisi būti savo namuose. Nemanau, kad mes kartu gyvensim. Man reikia savo erdvės ir pabūti vienai. Noriu išmokti būti viena, manau, tai yra sveika“, – atvirai kalbėjo ji.
Pasak Vidmantės, po daugiau nei dvidešimties metų trukusių santykių gyvenimas vienai iš pradžių buvo didelis iššūkis, tačiau šiandien ji sako pagaliau atradusi vidinę ramybę.
Susiję straipsniai
„Man buvo šokas, kai reikėjo būti vienai“, – prisiminė ji.
Tiesa, santykiuose su mylimuoju netrūksta ir iššūkių – porą skiria aštuoniolika metų, todėl skiriasi ir jų gyvenimo būdas.
„Aš mėgstu daugiau pabūti su draugais, mėgstu vakarėlių daugiau, o jam to daug mažiau reikia. Bet normalu, kai yra toks metų skirtumas“, – šypsojosi verslininkė.
Apie naujus namus, gyvenimą po skyrybų, santykius ir vidinę ramybę V. Martikonytė atvirai prabils jau šią šeštadienio pavakarę 17.30 val. LNK laidoje „Bus visko“.