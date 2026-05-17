Paaiškėjo, kas tapo „Patinka“ apdovanojimų raudonojo kilimo transliacijos vedėja

Tai – geriausi Lietuvos turinio kūrėjai, kurie jau šį sekmadienį bus apdovanoti pirmuosiuose „Patinka“ apdovanojimuose per TV6.
O kadangi apdovanojimai Lietuvoje neįsivaizduojami ir be didžiulio dėmesio sulaukiančio Raudonojo kilimo, prieš pat ceremoniją naujienų portale tv3.lt žiūrovų laukia kiekvieno smalsumą patenkinsianti transliacija!
Kaip rašoma pranešime žiniasklaidai, „Patinka“ apdovanojimai Lietuvos pramogų pasaulyje pažymės naują etapą. Tai – renginys kūrėjams, kurie šiandien diktuoja populiariausias tendencijas, pasiekia milžinišką auditoriją, o jų turinys turi didžiausią išliekamąją vertę.
Raudonojo kilimo transliacijos vedėja – moteris, kuri ir pati kuria turinį jau daugiau nei dešimtmetį
Raudonojo kilimo transliacijos vedėja neatsitiktinai tapo Viktorija Šaulytė, savo kelią socialiniuose tinkluose pradėjusi prieš daugiau nei 10 metų. Per visą šį laiką Viktorija vedėjos amplua jau prisijaukino – tiek įvairiose laidose, tiek renginiuose. Tačiau toks įvykis ir jos pačios karjeroje bus pirmasis.
„Labai džiaugiuosi tapusi šio renginio dalimi. Esu labai dėkinga – stovėti ant šio raudonojo kilimo man bus didžiulė garbė. Manau, kad visa tai įsidėsiu į savo širdį ir prisiminimus visam laikui! Kalbinti žmones man labai patinka, todėl labai pasistengsiu, kad puikiausią nuotaiką patirtų ir žiūrovai. Sužinosime visa tai, aplink ką pastaraisiais metais sukasi ryškiausių Lietuvos turinio kūrėjų gyvenimas“, – sako ji.
Viktorijos teigimu, tokie apdovanojimai yra labai svarbūs. Ir ne tik tiems turinio kūrėjams, kurie tą daro jau ne vienerius metus, bet ir visiems, kuriuos jie įkvepia.
„Dažnam turinio kūrėjai siejasi su lengvabūdiškumu – pasigirsta kalbų, kad, neva, tą daryti yra labai lengva. Norėtųsi, kad apie turinio kūrimą galvotume plačiau. Tai nėra tik nuotraukų ar vaizdo įrašų dalijamasis socialiniuose tinkluose. Tai – tam tikra žmogaus nuomonė, išreikšta įvairiausiais pavidalais: vizualine, tekstu, o gal kažkokios situacijos, komedijos, pavaizdavimu. Tai yra turinio kūrėjų būdas perduoti savo žinutę visuomenei“, – sako V. Šaulytė.
Viktorija džiaugiasi, kad jau šį sekmadienį visi šie žmonės ne tik susiburs vienoje vietoje, bet ir pirmą kartą bus įvertinti. O tie šalies gyventojai, kurie dar nėra susipažinę su kai kurių turinio kūrėjų veikla, turės puikią progą tą padaryti.
Žinoma, raudonasis apdovanojimų kilimas neįsivaizduojamas ir be įdomiausių įvaizdžių. O žinant Lietuvos turinio kūrėjus, jie bus tikrai ryškūs, ekscentriški ir tiesiog nepamirštami!
„Mano akį visuomet patraukia įdomūs sprendimai, kažkokio svorio turintys įvaizdžiai arba jų istorijos. Tačiau visuomet pastebiu ne tik įvaizdį, bet ir žmogų, kuris tą įvaizdį perteikia savo energijos dėka“, – dalijasi ji.
Tiesa, ji neslepia – ant raudonojo kilimo gali pasitaikyti visko. Iš tikrųjų VISKO!
„Kolega Joringis Šatas mano suknelės galą yra siuvęs prieš pat žengiant ant raudonojo kilimo. O kitą kartą ant raudonojo kilimo vos nenualpau. Man pasidarė labai silpna – tiesiog pajaučiau, kaip aptemo akyse. Pamenu, dėvėjau odines pirštines – vos pajėgiau jas nusimauti…“ – dabar jau su šypsena prisimena ji.
Ko apie turinio kūrėjus dar nežinome?
Daugiau nei dešimtmetį ir pati su mada bei kasdienybe susietą turinį socialiniuose tinkluose kurianti Viktorija puikiai žino, kaip šis laukas keitėsi. Galų gale, tuomet, kai tuo užsiimti pradėjo ji, tokie terminai kaip „influenceris“ ar „turinio kūrėjas“ nė neegzistavo!
„Tuo metu tiesiog dalinausi tuo, kuo gyvenu, kas man patinka, kaip matau pasaulį ir įvairius įvaizdžius. Nuėjau tikrai įdomų kelią, tačiau dar įdomiau įvertinti, kaip viskas pasikeitė. Pasikeičiau ir užaugau ir aš pati. Tačiau nieko nesigailiu – viskas buvo labai savo laiku ir savo vietoje“, – atvirai kalba ji.
V. Šaulytė pasakoja, kad anksčiau socialiniuose tinkluose užtekdavo tik nusifotografuoti ir pasidalinti ne pačios geriausios kokybės, netgi buitiška savo nuotrauka. Per 10 metų tai ne kartą keitėsi, kol... ir vėl grįžo į madą.
„Tačiau visuose pokyčiuose svarbiausia nesivaikyti tendencijų. Kuriant turinį, svarbu išlaikyti savitumą. Kad žmonės tave matytų tokį, koks esi iš tikrųjų“, – įsitikinusi ji.
Todėl nepaisant to, kad šiandien turinio kūrėjų yra kur kas daugiau nei tuomet, kai tą daryti pradėjo Viktorija, jos nuomone iškilti gali kiekvienas, turintis daug noro ir pasiruošęs įdėti pastangų. O taip pat – turintis savo nišą ir gebantys parodyti savo unikalumą.
Viktorija prabyla ir apie tą turinio kūrėjų pusę, kuri daugeliui lieka nematoma. Tačiau, anot raudonojo kilimo transliacijos vedėjos, tai galioja visose srityse.
„Mes nė vienas nežinome to, kaip jaučiasi kitas, kokią emociją jis patiria, kiek kam sueikvoja laiko ir energijos. Nepabuvęs kito batuose, niekuomet negalėsi to pasakyti. Turinio kūrimas iš tiesų reikalauja daug laiko, kantrybės ir energijos. Tai, ką pamatome socialiniuose tinkluose, yra tik pati galutinio proceso pradžia. Nes darbas tęsiasi ir po to“, – sako ji ir kviečia dar giliau nerti į turinio kūrėjų kasdienybę jau šį sekmadienį.
„Patinka“ raudonojo kilimo transliaciją stebėkite nuo 17 val. per tv3.lt, o nuo 19 val. – apdovanojimų ceremoniją per TV6.