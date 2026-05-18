Giedrius Leškevičius: „Galvojantys, kad darbas TV lengvas, o pinigai byra iš dangaus – ateikit ir pabandykit“

2026 m. gegužės 18 d. 14:20
„Fantastiškas ir lengvas darbas, pinigai byra iš dangaus. Kaip gražu. Ateikit, pabandykit, padarykit“, – jau šį pirmadienio vakarą LNK gyvenimo būdo laidoje „Nuo... Iki...“ rėš buvęs TV laidų vedėjas Giedrius Leškevičius.
Dainų autorius ir atlikėjas, renginių vedėjas ir oro baliono pilotas, 44-erių Giedrius Leškevičius – puikus pavyzdys žmogaus, mokančio neužstrigti kasdienybėje ir siekti savo svajonių. Daugelį metų ne tik kūręs, bet ir vedęs populiarius televizijos projektus, Giedrius vieną dieną dingo iš ekrano.
Šiandien jis atvirai, nepagražindamas pasakoja apie taip trokštamo darbo televizijoje užkulisius ir kuo gyvena dabar. Kodėl sulaukęs pasiūlymų vesti laidas, jis negrįžta į televiziją? Ir kas jį, kaip pats sako, šokiravo skraidinant vieną didžiausių interneto žvaigždžių pasaulyje, pernai į Vilnių atvykusį jaunimo dievaitį „IShowSpeed“?
„Labiausiai mane šokiravo jaunimo reakcija. Niekaip negaliu suvokti, kodėl tampa negaliojančiais tokie dalykai kaip stop juosta, ar dvidešimt pareigūnų, stovinčių – jaunimas ėjo kiaurai, be jokių stabdžių.
Tai galbūt ir yra paties speedo fenomenas, jo siekis daryti tai, kad neliktų kažkokių ribų. Jis ir pats be ribų eina, lipa ant autobusiuko, bėga, žaidžia. Tai mane galbūt stebina tik tai, kad tas dėmesys, tas toks šurmulys iš aplinkinių yra ne dėl turinio, o dėl paties žmogaus, nes turinys ten nėra kažkoks ilgalaikis“, – pasakos G. Leškevičius.
Gyvenimo būdo laida „Nuo... Iki...“ jau šį pirmadienio vakarą, 20 val., tik per LNK.
