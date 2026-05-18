Katažina Zvonkuvienė prakalbo apie skaudžią netektį šeimoje

2026 m. gegužės 18 d. 09:40
Dainininkė Katažina Zvonkuvienė ir jos pusseserė Eva Jolanta Staškevičienė – ypač artimos. Laidoje „KK2 penktadienis“ moterys papasakojo jautrią istoriją, kaip jų santykius pakeitė didelė nelaimė bei netektis. Vos laikydama ašaras Katažina atskleidė, kad mylimos pusseserės vyrui davė pažadą, kurio yra pasiruošusi laikytis, skelbia LNK.lt.
Nors vaikystėje buvo labai artimos, vėliau Eva Jolanta ir Katažina atitolo – kūrė šeimas, karjeras.
Moterys viena kitą vėl surado, kai Evos šeima išgirdo baisią žinią – jos vyras ir dukrų tėvas susirgo nepagydoma liga.
„Šviesios atminties Mindaugo kelionė buvo nelengva, viskas vyko palaipsniui. Tai nebuvo staigus išėjimas. Pirmiausia buvo sveikatos sutrikimas, o po to supratome, kad tai rimta liga.
Daug dalykų Eva net nesakė, aš irgi stengiausi pernelyg nelįsti – tiesiog būti šalia“, – laidoje „KK2 penktadienis“ kalbėjo Katažina.
Eva Jolanta Staškevičienė pridūrė, kad gyvenimas aukštyn kojomis apsivertė staigiai, o išgirdus negailestingą diagnozę liko tikėtis stebuklo.
Katažina liko dėkinga likimui bent už tai, kad nelaimė suartino su mylima pussesere.
„Mes tarsi kažkur nutolome, bet jo liga davė laiko pabūti ir su juo, ir su jų mergaitėmis. Tai buvo tas laikotarpis, kai visi buvome susikibę už rankų“, – sakė dainininkė.
