Lukas Svirplys pirmą kartą prabilo apie anoreksijos diagnozę ir gydymą psichiatrijos ligoninėje

„Aš suprantu, kodėl žmonės ant manęs pyksta. Nes aš tikrai leidžiu sau labai daug dalykų“, – taip Delfi TV laidoje „Kasdienybės herojai“ pasakojimą pradėjo jau spėjęs išgarsėti jaunas vyras.
Šiandien Lukas vilki savo būsimos kolekcijos drabužius. Tačiau jis ne tik dizaineris, tačiau jau ne vienerius metus dirba ir modeliu. Dar visai neseniai 186 centimetrų 27-erių vyras svėrė vos 55 kilogramus, ir atvirai prisipažįsta – mados pasaulyje buvo puikiai priimtas, kol gydytojai nepasakė, kad tai – pavojinga riba. Ir diagnozavo jam nervinę anoreksiją.
Lukas vadinamas tarpdisciplininiu menininku ir išties jo kūrybinei laisvei ribų nėra. Ir daug kas nustebtų išgirdęs, kad toks žmogus užaugo provincijoje, vienkiemyje.
„Tai ir buvo mano saviraiškos pradžia, nes aš augau be jokių stereotipų, taisyklių, toli nuo pasaulio civilizacijos“, – sako pašnekovas.
O kai gyveni vienkiemyje ir turi žinomą atžalą, aplinkinių komentarus tenka girdėti nuolatos. Luko tėvai dirba kaimo mokykloje, tad menininkas neslepia – kaimo žmonės tikrai pasakys, ką galvoja.
„Noriu būti tiesiog edukuotas kaimietukas“, – taip apie save netikėtai šiandien prabyla Lukas, pasakodamas savo kelią nuo vienkiemio iki mados pasaulio. Kuris, akivaizdu, lengvas nebuvo, nes šiandien į interviu Lukas atvyko iš ligoninės, kur šiuo metu gydosi valgymo sutrikimus, tiksliau – nervinę anoreksiją.
Ši liga – tai valgymo sutrikimas, kai žmogus ne tik negali priimti savo kūno, bet ir negeba adekvačiai jo vertinti.
Lukas sutinka, kad mados diktuodamos tendencijos kartais sunkiai suderinamos su sveikomis kūno proporcijomis, o lieknas kūno kultas nei nuo podiumų, nei iš parduotuvių vitrinų niekur nesitraukia.
„Ir iš ekonominės pusės tau tiesiog yra lengviau greičiau ir pigiau pasiūti mažesnio dydžio drabužį“, – pastebi drabužius kuriantis vyras. Lukas patikina sąmoningai nesiekęs sulieknėti arba riboti maistą. Tačiau eksperimentų lėkštėje netrūko – jis propagavo vegetarinę ir žaliavalgišką mitybą.
Lukas neslepia – psichiatrijos ligoninėje sostinės Vasaros gatvėje, kur gydomi valgymo sutrikimai, jis buvo vienintelis besigydantis vaikinas. Tai dar labiau sustiprino gėdos jausmas ir abejones – ką aš čia veikiu.
Bet kodėl toks nuo stereotipų laisvas menininkas pasidavė mados diktuojamam liekno kūno kultui?
