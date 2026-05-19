Ką bendro turi „Šeškės“ ir Karolina Liukaitytė?

2026 m. gegužės 19 d. 11:23
Šį antradienio vakarą „Muzikos detektyvuose“ žaidimas įsisiūbuos kaip turi būti. Nes čia virs azartiškos kovos dėl pergalės. LNK laidos „Labas vakaras, Lietuva“ vedėja Karolina Liukaitytė ir grupės „Pikaso“ narys Haroldas Šklėrius stojo į muzikinę kovą.
Pasak Karolinos, jos santykis su muzika – pats chaotiškiausias, koks tik gali būti. „Kiti mano playlistų klausytis negali. Ten – visiška kakofonija: galima rasti ir klasikinių operų, ir labai žiauraus popso“, – juokėsi ji.
Šį kartą vyriausiųjų detektyvų palaikymo komandas sudarys tikri muzikos profesionalai. Haroldo komandą papildys kolegos iš grupės „Pikaso“, o Karolina džiaugsis, kad jos pusėje – dainingos ir puikiai lietuvišką muziką išmanančios grupės „Vyšnios“ merginos.
Paklaustos, ar tiki pergale, merginos nestokojo pasitikėjimo savimi. „Be abejo! Moteriška jėga, o Karolina į mus deda daug vilčių, todėl tikrai labai norėtume laimėti. Ir jei jūs mums truputį nusileistumėte – taip pat nesupyktume“, – šypsodamasi į vaikinų flangą kreipėsi Sandra.
K. Liukaitytė parodė savo seserį: „Viena stovėjo eilėje prie proto, o kur stovėjau aš – iki šiol neaišku"

TV laidų vedėja Karolina Liukaitytė: „Jeigu Lietuvoje jums negera, kraukitės lagaminus jau šiandien..."

Karolina Liukaityte: „Mamai ant kelių sėdėdavau iki 14-os, kol tilpdavau..."

Vienintelis žaidimo dalyvis Domas nepriklausė populiariai vaikinų grupei, tačiau sulaukė intriguojančio pažado: jei šiandien pasirodys gerai, bus priimtas į grupę „Pikaso“. Tiesa, su viena sąlyga – pirmus metus grupėje teks koncertuoti nemokamai. „Visi taip darome“, – kvatodamas sakė Haroldas.
Žaidimo metu atsiskleidė ir netikėti vyriausiųjų detektyvų pomėgiai. „Ji yra mano grojaraštyje. Kai važiuoju į šaudyklą, visada jos klausausi“, – „Klastočių“ raunde atspėjusi grupės „Šeškių“ dainą „Tu mane laikyk“ komentavo Karolina. „Nes tada būna tokia nuotaika – tu mane tik laikyk, nes kaip pavarysiu“, – juokavo ji.
Kuris vyriausiasis detektyvas išves savo komandą į superfinalą? Ten sukaupta pinigų suma padvigubės? O gal sumažės perpus? Visa tai sužinosite jau šį antradienio vakarą, 20 val., per LNK įsijungę „Muzikos detektyvus“.
