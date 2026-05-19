Ką bendro turi „Šeškės“ ir Karolina Liukaitytė?

Pasak Karolinos, jos santykis su muzika – pats chaotiškiausias, koks tik gali būti. „Kiti mano playlistų klausytis negali. Ten – visiška kakofonija: galima rasti ir klasikinių operų, ir labai žiauraus popso“, – juokėsi ji.
Šį kartą vyriausiųjų detektyvų palaikymo komandas sudarys tikri muzikos profesionalai. Haroldo komandą papildys kolegos iš grupės „Pikaso“, o Karolina džiaugsis, kad jos pusėje – dainingos ir puikiai lietuvišką muziką išmanančios grupės „Vyšnios“ merginos.
Paklaustos, ar tiki pergale, merginos nestokojo pasitikėjimo savimi. „Be abejo! Moteriška jėga, o Karolina į mus deda daug vilčių, todėl tikrai labai norėtume laimėti. Ir jei jūs mums truputį nusileistumėte – taip pat nesupyktume“, – šypsodamasi į vaikinų flangą kreipėsi Sandra.
Vienintelis žaidimo dalyvis Domas nepriklausė populiariai vaikinų grupei, tačiau sulaukė intriguojančio pažado: jei šiandien pasirodys gerai, bus priimtas į grupę „Pikaso“. Tiesa, su viena sąlyga – pirmus metus grupėje teks koncertuoti nemokamai. „Visi taip darome“, – kvatodamas sakė Haroldas.
Žaidimo metu atsiskleidė ir netikėti vyriausiųjų detektyvų pomėgiai. „Ji yra mano grojaraštyje. Kai važiuoju į šaudyklą, visada jos klausausi“, – „Klastočių“ raunde atspėjusi grupės „Šeškių“ dainą „Tu mane laikyk“ komentavo Karolina. „Nes tada būna tokia nuotaika – tu mane tik laikyk, nes kaip pavarysiu“, – juokavo ji.
Kuris vyriausiasis detektyvas išves savo komandą į superfinalą? Ten sukaupta pinigų suma padvigubės? O gal sumažės perpus? Visa tai sužinosite jau šį antradienio vakarą, 20 val., per LNK įsijungę „Muzikos detektyvus“.