ŽmonėsTV antena

L. Lapkauskaitė – apie pamoką sužvaigždėjusiai mokinei: „Neapsilankiau jos vestuvėse“

2026 m. gegužės 20 d. 12:36
TV3 žiniasklaidos grupės laida „Gero vakaro šou“ kaskart sujungia pačius įvairiausius pašnekovus. Taip nutiks ir šį trečiadienį, kai laidoje susidurs skirtingos kartos, skirtingi požiūriai ir skirtingos sritys: nuo legendinio krepšinio žurnalisto Vido Mačiulio ir „Žalgirio“ reporterės Eglės Jurgaitytės iki tokių garsių muzikos pasaulio veidų kaip ne vieną talentą užauginusi pedagogė Laima Lapkauskaitė bei dainininkė Laura Remeikienė ir grupės „Vairas“ vokalistas Rolandas Janušas. Tačiau kokių bendrų sąlyčio taškų visi suras?
Daugiau nuotraukų (11)
Nors V. Mačiulis neseniai sutiko savo 80-metį, jis neslėps – jaučiasi kaip 50-ties, o gal net ir dar jaunesnis, rašoma pranešime žiniasklaidia.
„Kas mane žino ir pažįsta, aš dabar esu dar kūrybingesnis ir gyvybingesnis nei prieš N metų. Mano paslaptis? Gimiau sausio mėnesį. Ožiaragiai yra darbštūs, užsispyrę ir negali nė vienos minutės būti be darbo. Juk jau seniai galėjau ramiai sau miegoti ant pečiaus, bet negaliu, nes turiu tiek darbų, tiek planų! Negaliu nebūti jaunu“, – laidos filmavime kalbėjo ji.
Anot V. Mačiulio, savaitgaliai ir atostogos jam neegzistuoja iki šiol. Tačiau per tiek metų žurnalistas vis tiek nesijaučia pavargęs. O laidoje jis prisiminė ir pirmuosius savo interviu su Arvydu Saboniu bei jo sūnumi Domantu.

Mantas Wizard – apie meilę ir tai, ką pasiimtų į negyvenamą salą

Savo ruožtu E. Jurgaitytė atskleidė, kaip būdama vilniete tapo „Žalgirio“ komandos reportere.
„Žalgiris“ yra visos Lietuvos komanda. Kaip krepšinis yra religija, taip ir „Žalgiris“ yra religija. Net neabejoju, kad ir kitų komandų fanai – ir savo draugų tarpe tokių turiu – žiūri Eurolygą. Ir, nors niekam gal labai nesako, jie slapta palaiko „Žalgirį“, – sakė ji.
Susiję straipsniai
Legendinė merginų grupė „Mokinukės“ skelbia šventinius koncertus: aplankys tris miestus

Legendinė merginų grupė „Mokinukės“ skelbia šventinius koncertus: aplankys tris miestus

Popmuzika ir elektroniniu skambesiu stebinęs Paulius Sinkevičius verčia naują puslapį: žmona, dukra ir dar du „vaikai“ pakeliui

Popmuzika ir elektroniniu skambesiu stebinęs Paulius Sinkevičius verčia naują puslapį: žmona, dukra ir dar du „vaikai“ pakeliui

„Mokinukės“ prabilo apie patyčias gimtojoje Marijampolėje, grupės šlovės laikus ir ypatingą L. Lapkauskaitės draudimą

„Mokinukės“ prabilo apie patyčias gimtojoje Marijampolėje, grupės šlovės laikus ir ypatingą L. Lapkauskaitės draudimą

Eglė netgi įvardino, kuris šios komandos krepšininkas ją labiausiai paskatino pamėgti komandą!
„Tai jau labai atviras klausimas….“ – juokėsi ji, tačiau laidos žiūrovai visgi sužinos atsakymą.
Ne veltui sakoma, kad Lietuva – ne tik krepšinio, bet ir dainų šalis. Didžiausias to įrodymas – daugybę talentų, tarp kurių – ir grupė „Mokinukės“ – užauginusi L. Lapkauskaitė. Tačiau pedagogė neslėpė – savo mokiniams ji niekuomet neleido būti žvaigždėmis. Ypatingai todėl, kad tą buvo patyrusi savo kailiu.
„Net ir tos pačios „Mokinukės“ visuomet ramiai sėdėdavo kamputyje. Aš jas taip auklėjau, nes manau, kad sužvaigždėjimas yra tuštybė. Taip negalima. Žinau, nes pati kažkada buvau sužvaigždėjusi. Niekuomet nesiruošiau būti dainininke – viskas gavosi netikėtai. Mane pradėjo filmuoti, rodyti per televiziją, žmonės pradėjo atpažinti... Tuomet pagavau, kad kažkas manyje keičiasi. Pasakiau sau: „Laima, palauk. Stop“. Savo pavyzdžiu supratau, kad tu negali keistis. Turi išlikti savimi, nes viskas yra labai laikina“, – sakė ji.
 Laima Lapkauskaitė.<br>LR archyvo nuotr. Daugiau nuotraukų (11)
 Laima Lapkauskaitė.
LR archyvo nuotr.
L. Lapkauskaitė pridėjo, kad kai kurios dabartinės žvaigždės taip pat pamiršta, kad tai ji buvo jų mokytoja. Ir netgi žurnalistams uždavus klausimus, ar tai Laima juos mokė, gėdijasi tai pasakyti.
„Pas vieną iš savo mokinukų netgi neapsilankiau vestuvėse, nes man tuo metu ji buvo per daug sužvaigždėjusi“, – juokėsi prisiminusi L. Lapkauskaitė.
Laima Lapkauskaitėdainavimas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.