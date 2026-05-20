L. Lapkauskaitė – apie pamoką sužvaigždėjusiai mokinei: „Neapsilankiau jos vestuvėse“

Nors V. Mačiulis neseniai sutiko savo 80-metį, jis neslėps – jaučiasi kaip 50-ties, o gal net ir dar jaunesnis, rašoma pranešime žiniasklaidia.
„Kas mane žino ir pažįsta, aš dabar esu dar kūrybingesnis ir gyvybingesnis nei prieš N metų. Mano paslaptis? Gimiau sausio mėnesį. Ožiaragiai yra darbštūs, užsispyrę ir negali nė vienos minutės būti be darbo. Juk jau seniai galėjau ramiai sau miegoti ant pečiaus, bet negaliu, nes turiu tiek darbų, tiek planų! Negaliu nebūti jaunu“, – laidos filmavime kalbėjo ji.
Anot V. Mačiulio, savaitgaliai ir atostogos jam neegzistuoja iki šiol. Tačiau per tiek metų žurnalistas vis tiek nesijaučia pavargęs. O laidoje jis prisiminė ir pirmuosius savo interviu su Arvydu Saboniu bei jo sūnumi Domantu.
Savo ruožtu E. Jurgaitytė atskleidė, kaip būdama vilniete tapo „Žalgirio“ komandos reportere.
„Žalgiris“ yra visos Lietuvos komanda. Kaip krepšinis yra religija, taip ir „Žalgiris“ yra religija. Net neabejoju, kad ir kitų komandų fanai – ir savo draugų tarpe tokių turiu – žiūri Eurolygą. Ir, nors niekam gal labai nesako, jie slapta palaiko „Žalgirį“, – sakė ji.
Eglė netgi įvardino, kuris šios komandos krepšininkas ją labiausiai paskatino pamėgti komandą!
„Tai jau labai atviras klausimas….“ – juokėsi ji, tačiau laidos žiūrovai visgi sužinos atsakymą.
Ne veltui sakoma, kad Lietuva – ne tik krepšinio, bet ir dainų šalis. Didžiausias to įrodymas – daugybę talentų, tarp kurių – ir grupė „Mokinukės“ – užauginusi L. Lapkauskaitė. Tačiau pedagogė neslėpė – savo mokiniams ji niekuomet neleido būti žvaigždėmis. Ypatingai todėl, kad tą buvo patyrusi savo kailiu.
„Net ir tos pačios „Mokinukės“ visuomet ramiai sėdėdavo kamputyje. Aš jas taip auklėjau, nes manau, kad sužvaigždėjimas yra tuštybė. Taip negalima. Žinau, nes pati kažkada buvau sužvaigždėjusi. Niekuomet nesiruošiau būti dainininke – viskas gavosi netikėtai. Mane pradėjo filmuoti, rodyti per televiziją, žmonės pradėjo atpažinti... Tuomet pagavau, kad kažkas manyje keičiasi. Pasakiau sau: „Laima, palauk. Stop“. Savo pavyzdžiu supratau, kad tu negali keistis. Turi išlikti savimi, nes viskas yra labai laikina“, – sakė ji.
L. Lapkauskaitė pridėjo, kad kai kurios dabartinės žvaigždės taip pat pamiršta, kad tai ji buvo jų mokytoja. Ir netgi žurnalistams uždavus klausimus, ar tai Laima juos mokė, gėdijasi tai pasakyti.
„Pas vieną iš savo mokinukų netgi neapsilankiau vestuvėse, nes man tuo metu ji buvo per daug sužvaigždėjusi“, – juokėsi prisiminusi L. Lapkauskaitė.