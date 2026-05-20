Legendinis dainininkas V. Frankonis rėžė apie atlikėjas: „Didžioji dauguma yra silpnai dainuojančių“

Laidoje jie prisiminė grupės pradžią, kalbėjo apie besikeičiančius narius, koncertus Lietuvoje ir užsienyje bei atskleidė, kuo gyvena šiandien, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Paklaustas, ar per tris dešimtmečius scenoje daug kas pasikeitė, Valdemaras Frankonis neslėpė – pokyčių buvo itin daug. „Mes buvom visi keturi solistai – Viktoras Malinauskas, Janina Miščiukaitė, Ona Valiukevičiūtė ir aš. Paskui buvo nuspręsta padaryti kvartetą, o Onutė su Viktoru Gerulaičiu pavadino mus „Žvaigždžių kvartetu“. Aš norėjau įkišti savo trigrašį ir pasiūliau pavadinimą „Metalo laužas“, nes tais laikais jau buvom truputį metuose“, – juokėsi atlikėjas.
Valdemaras taip pat pasakojo, kad per 30 metų kolektyve dainavo net 12 moterų atlikėjų, tarp jų – ir Violeta Tarasovienė bei Rasa Kaušiūtė.
„Dėl tam tikrų aplinkybių atlikėjai turėjo keistis, nori ar nenori. Taip atsirado viena iš jaunesnių atlikėjų – Violeta Tarasovienė. Ji pradžioje buvo labai patenkinta, kad gali mokytis ir susipažinti, nes jai gal kokie 23 metai buvo. Paskui, kadangi ji jaunesnė, į ją pradėjo žiūrėti kiti – atseit, ką tu čia dainuoji su tokiais pagyvenusiais“, – pasakojo V. Frankonis.
Laidoje grupės nariai taip pat pasidalijo savo kitomis profesijomis bei pomėgiais. Asta Bagdonavičienė anksčiau vadovavo prabangių automobilių atstovybei, o Kęstutis Alčauskis papasakojo apie savo aistrą automobilių sportui.
„Aš važiavau ir 1000 km Palangos lenktynėse, ir Kačerginės Nemuno žiede. Net tris taures turiu“, – sakė Kęstutis ir pridūrė, kad tai yra gana brangus hobis.
Kalbėdamas apie koncertus užsienyje, Valdemaras Frankonis neslėpė pasididžiavimo savo karjera. Atlikėjas atskleidė, kad su broliu buvo lyginami net su garsiuoju duetu „Simon & Garfunkel“.
„Galiu pasidžiaugti, kad koncertai buvo aukščiausio lygio su didžiausiais ir žinomiausiais atlikėjais. Mus net Amerikoje pavadino broliais Garfunkeliais“, – prisiminė jis.
Laidoje „Šeškinės 20“ „Žvaigždžių kvartetas“ taip pat kalbėjo apie dabartinius planus. Grupė neseniai surengė koncertą Vinco Kudirkos aikštėje, kuriame atliko net 38 kūrinius, o dabar ruošiasi atrinkti dainas vinilinei plokštelei.
„Mes dabar po truputį tvarkom viską, atrinksim kai kuriuos kūrinius ir bandysim juos sudėti į vinilinę plokštelę, nes iš tikrųjų tai labai geros dainos. Imame senesnius, vadinamus antikvarinius, kūrinius ir truputį padarome modernesnes aranžuotes“, – džiugiais planais dalijosi Valdemaras.
Kalbėdamas apie šiuolaikinę muzikos sceną, Valdemaras Frankonis neslėpė turintis griežtą nuomonę apie jaunąją atlikėjų kartą.
„Man vyrai tvarkoj, o moterys silpnokos yra. Aš nesakau, kad nėra gerų, bet didžioji dauguma yra silpnai dainuojančių. Čia mano nuomonė“, – teigė jis.
Daugiau grupės „Žvaigždžių kvartetas“ istorijų, prisiminimų ir atvirų pokalbių – laidoje „Šeškinės 20“ jau šį trečiadienio vakarą, 20 val., per LNK.