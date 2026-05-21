Aurimas Valujavičius – apie netrukus prasidėsiančią naują kelionę: tai gali būti iššūkis

Kelionę pradėjo planuoti dar 2019 metais
Ketvirtadienį Aurimas apsilankė „Delfi“ studijoje, kur ne tik papasakojo apie būsimą nuotykį, bet ir buvo išlydėtas kolektyvo.
„Nemažai laiko praėjo nuo irklavimo su baidare – paskutinis rimtas irklavimas buvo 2020 metais Dunojumi, – apie kelionę laidoje „Delfi diena“ kalbėjo A. Valujavičius. – Dabar bus antra tokia didelė kelionė, o tuo pačiu – ilgiausia kelionė su baidare Lietuvos istorijoje.
Mantas Wizard – apie meilę ir tai, ką pasiimtų į negyvenamą salą
Irkluosiu per visą Misūrį ir dalį Misisipės, finišuosiu Meksikos įlankoje. Išeis apie 5,6 tūkst. km – planas tą padaryti per pusmetį. Kaip ir buvusiose kelionėse, taip ir šioje, kiekvieną dieną fiksuosiu bei rodysiu turinį. Planas iki Kalėdų susisukti.“
Anot Aurimo, Ameriką jis pasirinko dėl to, nes čia rado vieną ilgiausių upių.
Susiję straipsniai
„Orientavausi į upės ilgį. Jei žiūrėti dar ilgesnes upes, būtų Nilas arba Amazonė. Iš labiau civilizuotų kraštų Misūris yra ilgiausia Šiaurės Amerikos upė“, – aiškino jis.
Baidare Aurimas keliaus jau ne pirmą kartą – kaip jis sakė, įdomu pamatyti valstybes ne važiuojant automobiliu ar traukiniu, o būtent iš vandens pusės.
„Su baidare praplaukti šalį yra visai kitokia patirtis. Pagalvojau, kodėl gi ne. Be to, apie šį projektą pradėjau galvoti dar 2019 metais – pakankamai ilgai brandintas. Turėjo būti įgyvendintas 2020 metais, bet prasidėjo covidas, Amerika užsidarė labai griežtai, ir aš neturėjau jokių galimybių. Dabar jau tas laikas išaušo“, – pasakojo A. Valujavičius.
Aurimo teigimu, geri namų darbai šiam nuotykiui buvo plaukimas Dunojaus upe, kur teko nuirkluoti kiek daugiau nei 3 tūkst. km.
„Supratau savo fizionomiją, greitį, baidarę. Čia, manau, bus panašūs elementai. Tik baidarė kita – ji konteineryje jau atkeliavo į Ameriką. Planas man atskristi į Floridą, ją išsipakuoti, susirinkti daiktus, nusitransportuoti iki Montanos su kemperiuku – tai truks apie savaitę. Birželio pirmomis dienomis jau mesiu baidarę į upę, užsipirksiu maisto ir pradėsiu irkluoti“, – aiškino jis.
Laukia ne vienas iššūkis
Kadangi kelionėje Aurimas turės viryklę ir dujas, jis maistą gaminti planuoja pats.
„Civilizacijos ten mažiau nei Dunojuje, maisto gausiau reikės pasipildyti kas 2 savaites, turėti rezervo vis į priekį. Tai gal bus iššūkis, kurio neturėjau Dunojaus kelionėje – ten kas kelias dienas galėdavau sustoti ir nueiti į miestelį“, – lygino A. Valujavičius.
Be šio, Aurimo kelionėje gali laukti ir daugiau iššūkių.
„Visgi tai Šiaurės Amerika, ten yra visokios gyvūnijos: ir grizliai, ir gyvatės, ir vorai. Kai pasieksiu pietus, Luizianą, tai ir aligatoriai bus Misisipėje. Kas liečia kitus pavojus, aš visada sakau, kad
dvikojai yra patys pavojingiausi, – šyptelėjo jis. – Nors, kiek teko domėtis, daug kas pabrėžia, jog bendruomenė yra gana šilta, priima irkluotojus, jiems padeda. Gal kažkokių konfliktų neįvyks su vietiniais.
Be to, kadangi Misūriu reikės įveikti 15 užtvankų, irgi bus fizinis neblogas iššūkis.“
Paklaustas, ar kelionėje nepasiilgs artimųjų, Aurimas teigė supratęs, kad paprastai jų ilgėtis pradeda po 3–4 mėnesių.
„Tai dar nėra kažkokie kritiniai skaičiai, kad jau reikėtų man rautis plaukus nuo galvos ir sakyti, jog noriu namo“, – tikino A. Valujavičius.
Anot Aurimo, šeima į šią kelionę reagavo ramiai: „Jau ir į Everestą ramiai reagavo, tai į Misūrį bei Misisipę – dar ramiau. Tik tiek, kad laikotarpis ilgesnis.“
Aurimas patvirtino ir kitą džiugią žinią – suplanuota, kad 2027 metų vasarį pasirodys dokumentinis filmas iš šios kelionės.
Kasdienius A. Valujavičiaus nuotykius gerbėjai nuo birželio 1 d. galės stebėti „Delfi“ TV.