Egidijus Dragūnas – atvirai apie vestuves ir sudrebinusius pokyčius: turi naują tikslą

Faktiškai viską, ką iki šiol žinojote arba manėte, kad žinote apie Egidijų Dragūną, galite pamiršti. Toks atviras, ramus ir filosofiškas jis buvo šį vakarą studijoje.
„Man nieko nereikia, užtektų turėti vieną kostiumą, 300 porų kojinių ir kokius 50 apatinių“, – sakė milijonieriumi vadinamas dainininkas. Ir kuklinosi dėl šio titulo, nes jo manymu milijonieriui reikia turėti daug milijonų, kurių jis dar tiek neturi. Tiesa, ta penkiasdešimtmečio riba, pakeitusi kardinaliai jo gyvenimą, nepaveikė kai kurių įpročių, todėl ir tų kojinių Selui reikia daug – jis jau daug metų kojinių neskalbia ir tiesiog dėvi kasdien naujas.
Tačiau pastarieji metai buvo turtingi ir daugiau įvykių – ne tik jubiliejus, bet ir vestuvės. „Susituokiau 49-erių. Anksčiau žmonės jau mirdavo tokio amžiaus“, – juokavo Egidijus. – „Sakiau žmonai, kad turime bent metus kartu pagyventi ir tik tada tuoktis, kad nejuokintume žmonių“.
Ir vestuvės įvyko. Uždarytoje Petro ir Povilo bažnyčioje Vilniuje ceremonijoje dalyvavo tik jaunieji ir liudininkai. Net tėvai prisijungė tik namuose, kur, tiesa, vėliau atvažiavo ir draugų. Nors Egidijus ir sakė netikintis santuoka, tačiau prisipažino, kad tą dieną labai jaudinosi – net kostiumą apsivilko ne tą, kurį planavo ir suprato tai tik jau būdamas prie altoriaus.
Populiarumo Selui tikrai Lietuvoje netrūksta, todėl labai sveika nuo jo pailsėti, ką jis su žmona ir darė pusei metų išvykę iš šalies. Tačiau ir ten, 6 valandą ryto turguje perkant vaisius nuskambėjo „Egi, ar čia tu?“, – šypsojosi šou žvaigždė.
Beje, vaisiai, kaip ir kiti sveiki ir šveižūs produktai šiandien yra jo meniu pagrindas. „Nevalgau cukraus, čipsų, neprisimenu bulvyčių fri skonio“, – vardino pakeitęs gyvenimo būdą Egidijus Dragūnas. Jis net išbandė badavimą ir sakė labai rekomenduojantis visiems tai pabandyti, nes pabadavęs gali iš naujo atrasti maisto skonį.
Visi šie pokyčiai yra tam, kad gimtų naujų idėjų ir pasikrautų energijos koncertui, kuris Lietuvos žiūrovų laukia gruodžio 12 dieną. Kol aišku tik viena – tai bus labai įspūdingas renginys!
