Kylant klausimams dėl santykių su O. Pikul – D. Dirksčio prisipažinimas

„Žmonės visada kalbės, nes santykiai – viena įdomiausių temų. Pastebėjau, kad niekas nesulaukia tiek dėmesio, kiek bučiniai“, – LNK laidoje šį ketvirtadienio vakarą kalbės žinomas vyras, atkirsdamas, kad su Oksana puikiai sutaria ir amžius jų tikrai neskiria.
Ar santykiai su gerokai vyresne mylimąja įmanomi, aiškinsis ir kiti laidos dalyviai. Štai žinoma trenerė Rasa Vilkienė neabejoja, kad moterys tikrai gali ir turi turėti jaunesnius mylimuosius, tačiau netiki šios poros ilgaamžiais santykiais. „Manau, kad per kelerius metus viskas čia išsikvėps, – laidoje kalbės Rasa. – Jis jaunas, impulsyvus, jam ir jai reikia dėmesio, jie tame maudosi ir tiek. Jeigu jie bus protingi, gali tempti kartu ir septynerius metus“. Jos partneriai gyvenime – irgi tik jaunesni. „Aš pragyvenau santuokoje su septyneriais metais jaunesniu vyru, po skyrybų partneriai irgi tik jaunesni“, – užtikrintai LNK laidoje kalbės žinoma sportininkė.
Su 30 metų vyresniu atlikėju Arvydu Vilčinsku santykius kūrusi Rasa Gajauskaitė sakys, kad daugiau niekada nesirinktų santykių su vyresniu vyru. „Pradžioje moka sužavėti liežuviu, viską žada, o vėliau viskas išgaruoja. Dabar su vyresniu – tikrai ne. Reikia tik jaunesnio“, – sakys moteris.
Vis dėlto kitokios nuomonės laikosi žinomas tango mokytojas Eduardo Gimenezas. Po santykių su 20 metų jaunesne mylimąja jis sako, kad daugiau tokios klaidos nedarytų. „Ji buvo mano mokinė, didelis žavesys, kaip visada – viskas prasideda nuo bučkio. Su jauna moterimi kaip su prabangiu automobiliu – greitai lekia, visi žiūri, bet vėliau pati mašina užsimano kito vairuotojo“, – sakys Eduardo.
Dėl jausmų gerokai vyresniam operos solistui Jonui Sakalauskui daug karčių žodžių sulaukė ir jo sužadėtinė, solistė Emilija Finagėjevaitė. „Kiek save atsimenu, man visada buvo įdomiau bendrauti su vyresniais, bet ar aš planavau, kad būtinai siesiu gyvenimą tik su vyresniu – tikrai ne. Ar aplinka reagavo? Tikrai taip – daug kartų akcentavo, kad pagalvočiau, jog gal čia laikinas susižavėjimas. Jeigu mano jaunesnė dukra atsivestų tiek vyresnį vyrą, daryčiau taip pat“, – apie amžiaus skirtumą kalbės Emilija.
Anot psichologo Andriaus Kalugino, jaunesnių vyrų ieškančių moterų daugėja, keičiasi tradicinis įsivaizdavimas, kaip atrodo pora. „Jeigu norite kartu nugyventi iki senatvės su mylimuoju, rinkitės bent dešimt metų jaunesnį mylimąjį“, – laidoje kalbės specialistas, pabrėžęs, kad optimalus amžiaus skirtumas santykiuose yra 7–8 metai.
Ar verta rinktis jaunesnį mylimąjį? Aštri diskusijų laida „Už ar prieš“ – šį ketvirtadienio vakarą, 20 val., per LNK.
