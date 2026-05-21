Rokas Galvonas apie laidos „Močiučių Bali(u)s“ premjerą: esame pasiruošę įvairioms reakcijoms

Staigmena žiūrovams – dar daugiau močiučių ekrane
Močiučių nuotykius televizijos ekranuose ir socialiniuose tinkluose stebintys žiūrovai jau puikiai pažįsta pašėlusias Palangos močiutes – Zitą, Aušrą ir Virgutę, kurios pernai, sukorusios tūkstančius kilometrų, ištyrinėjo egzotiškąjį Zanzibarą. Šiemet prie keliautojų kompanijos prisijungė dar tiek pat močiučių, tad, anot laidos kūrybinės komandos, Balyje laukė dar daugiau veiksmo, įdomių vaizdų ir, žinoma, iššūkių moteriškai draugystei.
„Pamatęs, kad kelionėje pildosi močiučių svajonės, jos išgyvena nuostabiausius jausmus ir patiria tokių nuotykių, apie kuriuos niekada nesvajojo, šiemet nusprendžiau pradžiuginti dar didesnę kompaniją ir į Balį pakviečiau šešias močiutes, – pasakoja „Roko virtuvės“ įkūrėjas, verslininkas Rokas Galvonas. – Man pačiam neįkainojama patirtimi tampa matyti, kaip jos tyrinėja niekada nematytą pasaulį. Didžiuojuosi, kad močiutės pradeda gyventi pilna koja ir pagaliau mylėti ne tik kitus, bet ir save“.
R. Galvonas sako, kad nors į kelionę leidosi daugiau močiučių, žiūrovai ekranuose dažniausiai matys ketveriukę: Zitą, Aušrą, Virgutę ir, anot jo, su trenksmu prisijungusią močiutę Virginiją iš Anglijos, kurią kolegės netruko praminti Virdžinija. Tad televizijos žiūrovų laukia dar didesnis spalvingų emocijų pliūpsnis.
Močiučių išgyvenimai nepaliks abejingų
Laidos kūrėjai tikina, kad „Močiučių Bali(u)s“ serijos labiausiai patrauklios tuo, jog jose užfiksuota močiučių kasdienybė, tikrumas ir autentiškumas, kurio nei suvaidinsi, nei paslėpsi, kai ištisą dieną tave seka žvitri operatorių akis.
„Jūs įsivaizduokite – kelionėje šešios močiutės! Visos skirtingos, charizmatiškos, charakteringos... Važiuoti į kelionę – tai ne darbe susitikti, kur persimeti keliais žodžiais ir bėgi prie savo reikalų. Čia dieną ir naktį leidi kartu – tad neslėpsiu, buvo visko... Ir močiutėms ne visada buvo lengva! – laidos užkulisiais dalijasi „Močiučių restoranų“ įkūrėjas, verslininkas Rokas Galvonas. – Kelionės intensyvumas, kultūrinis šokas, jautrios akimirkos, tarpusavio santykiai – laidos bus labai atviros.
Tad žinodami, kokiais kadrais dalinsimės, esame pasiruošę įvairioms reakcijoms. Reziumuodamas visą kelionę galiu pasakyti, kad ne tik močiutės buvo nemačiusios Balio, bet ir Balis nebuvo matęs tokių močiučių. Tad visiems žiūrovams linkiu smagių akimirkų prie ekranų – net neabejoju, kad juoksitės, gerėsitės ir stebėsitės kiekviena serija“.
Smalsiausi ir nekantriausi gerbėjai kviečiami į išankstinę laidos peržiūrą su pačiomis laidos herojėmis – močiutėmis, pramogomis ir nostalgiškais šokiais! Premjera gyvai vyks gegužės 23 d. 18 val. restorane „Močiučių Rezidencija“, Basanavičiaus g. 24A, Palanga.
Laida „Močiučių Bali(u)s“ startuos jau šį pirmadienį 21 val. per LNK televiziją. Nuotaikingos serijos žiūrovų lauks pirmadieniais-ketvirtadieniais kartu su visomis vasaros sezono naujienomis.
