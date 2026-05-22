35 kilogramų atsikračiusi Skaistė siunčia patarimą visiems, norintiems numesti svorio.

Šeštadienio popietę „Lietuvos ryto“ televizijos žiūrovus prie ekranų pakvies kulinarinė laida „Skanus gyvenimas“, kurioje žinoma kulinarė, receptų knygų autorė ir tinklaraštininkė Ilona Juciūtė kalbina įdomias Lietuvos asmenybes.
Paskutinėje sezono laidoje ji į svečius pasikvietė kūrėją ir dekoratorę Skaistę Vaišnoraitę-Blusienę. Dvylika metų švenčių dekoro srityje dirbanti moteris savo veiklą pastaruoju metu papildė ir interjero sprendimais.
Nors Skaistė neslepia neturinti profesionalios interjero dizainerės išsilavinimo, ji tikina, kad jaukius ir estetiškus namus galima susikurti ir be didelių investicijų.
M. Metlovaitė – apie nerealius žvaigždžių įnorius, apkalbas ir meilę
„Padedu žmonėms, kaip už labai mažą sumą labai stipriai pakeisti erdvės vaizdą. Biudžetas gali apsiriboti ir 200 eurų, bet sužaidus su detalėmis, galima pakeisti taip, kad žmogui bus gera ir jauku toje patalpoje būti“, – teigia laidos viešnia.
Sendaikčiai – didžiulė Skaistės meilė, o senų daiktų prikėlimas antram gyvenimui jai tapo kūrybiškumo kupina aistra. Būtent tai prieš aštuonerius metus ją su vyru paskatino įsigyti visiškai apleistą sklypą, kuriame šiandien stovi jų pačių rankomis nuo nulio sukurta jauki sodyba.
Susiję straipsniai
„Nuo paauglystės svajojau turėti savo kaimą su daržu. Kai atėjo laikas, pradėjome dairytis, ką galime įsigyti su turimais finansais, nors jų turėjome labai nedaug. Netyčia važiuodami pro mano patėvio kaimą, užklausėme vietinio, gal žino kokį parduodamą sklypą. Nuvykę pas jo savininką, nusipirkome tą sklypą jo net nematę. Ten buvo visiškos džiunglės, nebuvo nei elektros, nei kelio, todėl du metus užtrukom vien valydami sklypą“, – pasakoja Skaistė.
Pokyčių Skaistės gyvenime netrūko ne tik kuriant namus, bet ir rūpinantis savijauta. Moteris atvirai pasakoja, kad ilgą laiką svorio metimo kelionę vis atidėliodavo, tačiau didelį postūmį jai suteikė vyro palaikymas ir kartu priimtas sprendimas keisti gyvenimo būdą.
„Mano vyras sugalvojo, kad nori kokiam mėnesiui atsisakyti alkoholio, mažiau valgyti. Prieš penkerius metus jis tą jau darė, tik tuomet aš neįlipau kartu su juo į tą traukinį, o šįkart nusprendžiau prisijungti. Numetęs 11 kilogramų jis sustojo, o aš toliau važiuoju jau devintas mėnuo.
Esu numetusi beveik 35 kilogramus, bet noriu atsikratyti dar 8 kilogramų, nes tik prieš porą mėnesių pasiekiau savo normalų KMI. Visiškai neužkandžiauju, valgau tris kartus per dieną tai, ką valgo šeima, o jeigu norisi kuo nors pasilepinti – tą darau iš karto po pusryčių. Ir tuo pačiu daug vaikštau. Per pirmus tris mėnesius surinkau daugiau nei tūkstantį kilometrų“, – pasiteisinusiais metodais dalinasi moteris.
Kalbėdama apie savo patirtį, Skaistė atskleidžia, jog didžiausias iššūkis metant svorį yra ne mityba ar fizinis aktyvumas, o gebėjimas nepasmerkti savęs po nesėkmingos dienos. Anot jos, svarbiausia išmokti po suklupimo vėl grįžti prie įprasto ritmo, nes moteris įsitikinusi, kad ilgalaikius rezultatus kuria ne griežtos taisyklės, o nuoseklumas ir kantrybė sau.
„Jeigu būna bloga diena, kai prisivalgote, to gailitės ir smerkiate save, tai atsikėlus ryte reikia daryti tai, ką darei vakar ir bandyti tęsti. Viena diena nieko nesugadina, bet jei tik paleidi vadeles, automatiškai viską teks pradėti nuo nulinio taško. Todėl geriau nesustoti, net jeigu nesiseka“, – įsitikinusi Skaistė.
Apie svorio metimą ir būdus, padedančius lengviau keisti mitybos įpročius, laidoje kalbės ir kita viešnia – prekės ženklo „Neolina“ kūrėja Lina Rimkienė. Ji dalinasi savo požiūriu į baltyminių kokteilių vartojimą ir pasakoja, kad dažniausiai žmonės juos sieja su pusryčiais, tačiau jie gali būti naudingi ir kitais dienos momentais, ypač po fizinio aktyvumo ar vietoje užkandžių.
„Kai kalbame apie pusryčiams vartojamus „Neolina“ baltyminius kokteilius, tai dienos eigoje jie blokuoja cukraus poreikį, mažina apetitą ir skatina išgerti daugiau vandens. Geriant tokį kokteilį vakarienei, nakties metu net nežinosime, kad nenorime valgyti, nors yra žmonių, kurie tai renkasi per pietus ar dienos eigoje vietoj užkandžio. Idealu „Neoliną“ gerti ir iš karto po sporto, nes tai grynas baltymas, greitai skaidomas organizme“, – pasakoja Lina.
Laidoje gamintų šaltibarščių su traškiomis bulvytėmis receptas:
Šaltibarščiams reikės:
1 l kefyro
500 ml pieno (arba pasukų)
500 g virtų burokėlių
4 kiaušinių
2–3 šviežių agurkų
2–3 v. š. grietinės
1 a. š. kmynų
Ryšulėlio krapų
Ryšulėlio svogūnų laiškų
Druskos
Šiek tiek pipirų
Bulvytėms reikės:
1 kg mažų bulvyčių
2 v. š. majonezo
1–2 skiltelių česnako
Ryšulėlio žalumynų
Druskos ir pipirų
Žiupsnelio kmynų
Gaminimas:
Šaltibarščiams supjaustykite svogūnų laiškus ir krapus. Sudėkite į dubenį, įberkite kmynus ir viską gerai pagrūskite, kad kvapas pakiltų, o skonis atsiskleistų. Tuomet į didelį dubenį supilkite kefyrą ir pieną. Sudėkite tarkuotus arba smulkiai pjaustytus burokėlius, įdėkite pjaustytus agurkus. Suberkite pagrūstus žalumynus su kmynais, įdėkite grietinės, pagardinkite druska ir pipirais. Išmaišykite. Jei reikia, įpilkite šiek tiek šalto vandens, kad gautumėte norimą tirštumą.
Kiaušinius kietai išvirkite, nulupkite ir perpjaukite pusiau. Šaltibarščius padėkite į šaldytuvą bent pusvalandžiui. Prieš patiekiant pagardinkite kiaušiniais.
Bulvytes apvirkite su lupenomis, kol bus beveik minkštos. Tuomet nukoškite ir šiek tiek pravėsinkite. Didesnes bulvytes perpjaukite per pusę, sudėkite į dubenį, suberkite smulkintą česnaką, kapotus žalumynus, įdėkite majonezo, įberkite druskos, pipirų ir žiupsnelį kmynų. Viską gerai išmaišykite. Paruoštas bulvytes perkelkite į kepimo skardą ir kepkite iki 200 °C įkaitintoje orkaitėje apie 20–25 minutes, kol gražiai apskrus.
„Skanus gyvenimas“ – kulinarinė pokalbių laida su Ilona Juciūte jau šį šeštadienį, 16:30 val. per „Lietuvos ryto“ televiziją.