E. Vaškelevičius ir Briga Po atrado vietas, kurios paliko stiprų įspūdį: „Čia – visai kitas Vilnius“:

Vos atvykę į Vilnių, Egidijus ir Briga Po leidosi į pasivaikščiojimą po senamiestį. Istorinės gatvelės, architektūros didybė ir gyva miesto atmosfera vedėjus įtraukė nuo pirmųjų minučių. Egidijus neslėpė, kad Vilnius kiekvieną kartą stebina vis kitaip.
„Atrodo, kad čia kiekviena gatvė turi savo istoriją. Vilnius gyvas, spalvingas ir labai tikras miestas“, – filmavimo metu pasakojo jis.
Tačiau tikrieji atradimai laukė vėliau. Laidos vedėjai apsilankė išskirtiniame sušių restorane, kuriame galima paragauti beveik 100 rūšių sušių. Pabendravę su restorano įkūrėjais, jie leidosi į tikrą skonių kelionę. Ant stalo vienas po kito keliavo netikėčiausi deriniai, o emocijų netrūko nei prieš kameras, nei už jų.
„Nesitikėjau tokios skonių įvairovės. Tikrai vieni įdomiausių sušių, kokius esu ragavęs“, – po degustacijos sakė Egidijus.
Vėliau kelionė pasuko į jaukius gėlių namus, kuriuose vedėjai susitiko su floriste Nijole. Čia jie susipažino su naujausiomis floristikos tendencijomis, interjero puošybos sprendimais bei moderniomis gėlių kompozicijomis.
Briga Po neslėpė susižavėjimo estetika, o Egidijus pripažino, kad tokio išskirtinio grožio vienoje vietoje jau seniai nebuvo matęs.
„Atrodo, kad čia kiekviena detalė turi savo nuotaiką ir istoriją“, – sakė Briga Po.
Netikėtų emocijų netrūko ir apsilankius tatuiruočių bei auskarų vėrimo studijoje. Vedėjai iš arti susipažino su šios srities subtilybėmis, sužinojo apie naujausias tendencijas bei išgirdo istorijų, kodėl žmonės tatuiruotes šiandien renkasi ne tik dėl grožio, bet ir kaip svarbių gyvenimo prisiminimų simbolį.
Pasivaikščiojimo po senamiestį metu Egidijus ir Briga Po užsuko ir į itališką barą, kuriame jų laukė tikra itališka atmosfera. Čia jie mėgavosi kvapnia kava, itališkais skoniais ir bendravo su baro vadovu italu, kuris puikiai kalba lietuviškai bei jau daugelį metų Lietuvoje puoselėja itališką kultūrą.
„Labai žavu matyti žmogų, kuris su tokia meile kalba apie Lietuvą ir tuo pačiu dalijasi savo šalies tradicijomis“, – po susitikimo pasakojo Egidijus.
Kelionės finalas tapo tikru adrenalino pliūpsniu. Laidos vedėjai išbandė kartodromą, kuriame netrūko greičio, azarto ir juoko. Egidijus po važiavimo kartingais neslėpė emocijų ir pripažino, kad tai buvo vienas smagiausių šios kelionės momentų.
„Adrenalinas – maksimalus. Tokios pramogos tikrai išjudina emocijas“, – juokėsi jis.
Kokias vietas Vilniuje atrado laidos vedėjai, kokių netikėtumų jie patyrė ir kurios sostinės vietos juos sužavėjo labiausiai – žiūrovai išvys laidoje „Geriausias“ šeštadienį 10:00 per „Lietuvos ryto“ televiziją.