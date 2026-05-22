Goda Alijeva parodė savo naujus namus: „Mėgstu rėkti, o čia bent niekas negirdi“

Žinoma moteris apie save atskleidė daug netikėtų faktų. Pasirodo, Godai svarbus ne tik namų jaukumas – ji mielai pati imasi ir įvairiausių ūkio darbų, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Su metais atrandi malonumą tokiuose ūkiškuose darbuose. Ir gėles pasodinti, ir kiemą patvarkyti, ir paravėti. Dar labai noriu šiltnamio – čia mano svajonė“, – atviravo ji.
Laidos vedėjas A. Bružas savo ruožtu ne tik klausėsi istorijų, bet ir rimtai kibo į darbus. Kartu su Goda jie lygino trinkelių tarpus, o vėliau ėmėsi pjauti žolę. Tačiau labiausiai Audrių nustebino puikūs G. Alijevos vadovavimo įgūdžiai.
„Tu mažiau kalbėk, geriau šluok“, – juokdamasi ragino ji.
Laidoje netrūko ne tik humoro, bet ir asmeniškų prisipažinimų. Goda atviravo, kodėl gyvenimas nuosavame name jai tapo tikru atradimu po metų bute ir kotedže.
„Esi vienas – nieko nėra nei virš galvos, nei šone. Ir aš, šiaip, mėgstu rėkti“, – juokėsi atlikėja.
Tačiau dar daugiau juoko sukėlė pokalbis apie paauglius vaikus. Kokių bendrų įžvalgų čia turėjo tiek Audrius, tiek Goda?
Vis dėlto bene labiausiai Godą nustebino pats laidos vedėjas. Atlikėja neslėpė iš anksto maniusi, kad darbai liks tik televizine improvizacija.
„Galvojau, kad tik parodysime, jog dirbame, ir tiek. O čia net prakaitėlis išmušė! Aš laiminga“, – po darbų sakė G. Alijeva.
Po darbų kieme Audrius ir Goda persikėlė į namo vidų, kur jų laukė jaukesnė, bet ne mažiau įdomi laidos dalis. Čia pokalbis pasisuko apie gyvenimą nuosavame būste, kasdienius ritualus ir naują šeimininkės rutiną.
Po intensyvių darbų kieme pora galiausiai susėdo prie stalo. Goda pasirūpino vaišėmis, o Audrius, dar neišblėsus dienos įspūdžiams, neslėpė apetito.
„Pamaitintas vyras – laimingas vyras“, – juokaudamas sakė jis, žvilgtelėdamas į gausiai nukrautą stalą.
Ant stalo puikavosi tradiciniai lašiniai su svogūnu, kurie tapo neformalia dienos kulminacija. Po darbo kieme ir netikėtų iššūkių, jų skonis atrodė dar stipresnis, o pokalbiai – dar atviresni.
„Ačiū, kad pasitikėjai ir atvažiavai. Ir nustebinai“, – reziumavo Goda, o laida pasibaigė jaukia, nuoširdžia atmosfera, kurioje dar kartą susijungė darbas, humoras ir netikėti gyvenimo momentai.
