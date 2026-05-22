ŽmonėsTV antena

Goda Alijeva parodė savo naujus namus: „Mėgstu rėkti, o čia bent niekas negirdi“

2026 m. gegužės 22 d. 14:23
Lrytas.lt
Žmones visais laikais domino tai, kaip gyvena garsenybės, todėl TV3 žiniasklaidos grupės laida „Pasidaryk pats“ pakvietė bent krašteliu pamatyti naujuosius grupės „Šeškės“ narės Godos Alijevos namus. Kokią svajonę dainininkė čia vis dar tikisi išpildyti?
Daugiau nuotraukų (6)
Žinoma moteris apie save atskleidė daug netikėtų faktų. Pasirodo, Godai svarbus ne tik namų jaukumas – ji mielai pati imasi ir įvairiausių ūkio darbų, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Su metais atrandi malonumą tokiuose ūkiškuose darbuose. Ir gėles pasodinti, ir kiemą patvarkyti, ir paravėti. Dar labai noriu šiltnamio – čia mano svajonė“, – atviravo ji.
Laidos vedėjas A. Bružas savo ruožtu ne tik klausėsi istorijų, bet ir rimtai kibo į darbus. Kartu su Goda jie lygino trinkelių tarpus, o vėliau ėmėsi pjauti žolę. Tačiau labiausiai Audrių nustebino puikūs G. Alijevos vadovavimo įgūdžiai.

M. Metlovaitė – apie nerealius žvaigždžių įnorius, apkalbas ir meilę

„Tu mažiau kalbėk, geriau šluok“, – juokdamasi ragino ji.
Laidoje netrūko ne tik humoro, bet ir asmeniškų prisipažinimų. Goda atviravo, kodėl gyvenimas nuosavame name jai tapo tikru atradimu po metų bute ir kotedže.
Susiję straipsniai
Legendinis rinktinės masažuotojas Juozukas apie Arvydą Sabonį: „Tokio aš nesugebėčiau padaryt“

Legendinis rinktinės masažuotojas Juozukas apie Arvydą Sabonį: „Tokio aš nesugebėčiau padaryt“

35 kilogramų atsikračiusi Skaistė siunčia patarimą visiems, norintiems numesti svorio

35 kilogramų atsikračiusi Skaistė siunčia patarimą visiems, norintiems numesti svorio

Sustabdžius populiarią pokalbių laidą – D. Trumpo kirtis: „Jis buvo tarsi lavonas“

Sustabdžius populiarią pokalbių laidą – D. Trumpo kirtis: „Jis buvo tarsi lavonas“

„Esi vienas – nieko nėra nei virš galvos, nei šone. Ir aš, šiaip, mėgstu rėkti“, – juokėsi atlikėja.
Tačiau dar daugiau juoko sukėlė pokalbis apie paauglius vaikus. Kokių bendrų įžvalgų čia turėjo tiek Audrius, tiek Goda?
Vis dėlto bene labiausiai Godą nustebino pats laidos vedėjas. Atlikėja neslėpė iš anksto maniusi, kad darbai liks tik televizine improvizacija.
„Galvojau, kad tik parodysime, jog dirbame, ir tiek. O čia net prakaitėlis išmušė! Aš laiminga“, – po darbų sakė G. Alijeva.
Goda Alijeva parodė naują savo namą: „Mėgstu rėkti, o čia bent niekas negirdi“. <br> Pr. siuntėjo nuotr. Daugiau nuotraukų (6)
Goda Alijeva parodė naują savo namą: „Mėgstu rėkti, o čia bent niekas negirdi“. 
 Pr. siuntėjo nuotr.
Po darbų kieme Audrius ir Goda persikėlė į namo vidų, kur jų laukė jaukesnė, bet ne mažiau įdomi laidos dalis. Čia pokalbis pasisuko apie gyvenimą nuosavame būste, kasdienius ritualus ir naują šeimininkės rutiną.
Po intensyvių darbų kieme pora galiausiai susėdo prie stalo. Goda pasirūpino vaišėmis, o Audrius, dar neišblėsus dienos įspūdžiams, neslėpė apetito.
„Pamaitintas vyras – laimingas vyras“, – juokaudamas sakė jis, žvilgtelėdamas į gausiai nukrautą stalą.
Ant stalo puikavosi tradiciniai lašiniai su svogūnu, kurie tapo neformalia dienos kulminacija. Po darbo kieme ir netikėtų iššūkių, jų skonis atrodė dar stipresnis, o pokalbiai – dar atviresni.
„Ačiū, kad pasitikėjai ir atvažiavai. Ir nustebinai“, – reziumavo Goda, o laida pasibaigė jaukia, nuoširdžia atmosfera, kurioje dar kartą susijungė darbas, humoras ir netikėti gyvenimo momentai.
Goda AlijevaNamaiAudrius Bružas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.