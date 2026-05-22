Ingridos Kazlauskaitės gyvenime – naujas etapas: „Labai nustebau“

Pasak Ingridos, kvietimas prisijungti prie laidos jai buvo netikėtas, tačiau sprendimo ilgai svarstyti nereikėjo.
„Labai nustebau sulaukusi Egidijaus skambučio ir kvietimo kartu vesti laidą. Bet kažkodėl iškart pajutau, kad tai bus labai gera patirtis. Net nesvarsčiusi sutikau. Trokštu visiems parodyti, kokia graži yra Lietuva ir kiek daug mes dar turime nepažintų vietų“, – šypsodamasi sako Ingrida.
Tuo tarpu Egidijus Vaškelevičius neslepia, kad mintis apie bendrą darbą su Ingrida gimė dar gerokai anksčiau.
„Su Ingrida susipažinome vieno filmavimo metu. Jau tada mintyse kirbėjo jausmas, kad ši pažintis dar tikrai tęsis. Labai džiaugiuosi, kad ji sutiko prisijungti prie „Kelionės tikslo“. Galiu drąsiai pasakyti – geresnės partnerės šiai laidai net negalėjau rasti. Atrodo, kad likimas mus tiesiog suvedė“, – atvirauja jis.
Filmavimo aikštelėje naujoji televizijos pora, panašu, puikiai atrado bendrą kalbą. Abu neslepia, kad vienas kitą palaiko ne tik prieš kameras, bet ir ilgų kelionių po Lietuvą metu.
„Šalia Egidijaus jaučiuosi labai komfortabiliai. Jis moka nuraminti, padrąsinti ir kartu sukuria labai gerą atmosferą. Atrodo, lyg kartu dirbtume jau daugybę metų“, – sako Ingrida.
Naujajame sezone žiūrovai išvys ne tik žinomas Lietuvos vietas, bet ir daugybę dar neatrastų kampelių, kuriuos laidos kūrėjai jau spėjo aplankyti filmavimų metu.
„Mes jau atradome tiek nuostabių vietų, kad kartais patys negalime patikėti, kiek grožio yra Lietuvoje. Norisi visa tai parodyti žmonėms ir įkvėpti keliauti po savo kraštą“, – pasakoja Egidijus.
Laida „Kelionės tikslas“ „Lietuvos ryto“ televizijos eteryje – nuo birželio 6 d., šeštadieniais, 10 val. ryto.