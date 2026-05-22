ŽmonėsTV antena

Ingridos Kazlauskaitės gyvenime – naujas etapas: „Labai nustebau“

2026 m. gegužės 22 d. 15:56
Jau visai netrukus į „Lietuvos ryto“ televizijos eterį sugrįžta jau ketvirtą sezoną rodoma kelionių laida „Kelionės tikslas“. Šį sezoną žiūrovų laukia ne tik dar daugiau įspūdingų Lietuvos vietų ir netikėtų atradimų, bet ir naujas televizinis duetas – laidą ves turizmo ekspertas bei televizijos laidų vedėjas Egidijus Vaškelevičius kartu su atlikėja Ingrida Kazlauskaite, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Daugiau nuotraukų (2)
Pasak Ingridos, kvietimas prisijungti prie laidos jai buvo netikėtas, tačiau sprendimo ilgai svarstyti nereikėjo.
„Labai nustebau sulaukusi Egidijaus skambučio ir kvietimo kartu vesti laidą. Bet kažkodėl iškart pajutau, kad tai bus labai gera patirtis. Net nesvarsčiusi sutikau. Trokštu visiems parodyti, kokia graži yra Lietuva ir kiek daug mes dar turime nepažintų vietų“, – šypsodamasi sako Ingrida.
Tuo tarpu Egidijus Vaškelevičius neslepia, kad mintis apie bendrą darbą su Ingrida gimė dar gerokai anksčiau.

M. Metlovaitė – apie nerealius žvaigždžių įnorius, apkalbas ir meilę

„Su Ingrida susipažinome vieno filmavimo metu. Jau tada mintyse kirbėjo jausmas, kad ši pažintis dar tikrai tęsis. Labai džiaugiuosi, kad ji sutiko prisijungti prie „Kelionės tikslo“. Galiu drąsiai pasakyti – geresnės partnerės šiai laidai net negalėjau rasti. Atrodo, kad likimas mus tiesiog suvedė“, – atvirauja jis.
Filmavimo aikštelėje naujoji televizijos pora, panašu, puikiai atrado bendrą kalbą. Abu neslepia, kad vienas kitą palaiko ne tik prieš kameras, bet ir ilgų kelionių po Lietuvą metu.
Susiję straipsniai
Verslininkus istorijų pasakojimo meno mokantis aktorius Sakalas Uždavinys: „Daugelis bijo atrodyti kaip idiotai“

Verslininkus istorijų pasakojimo meno mokantis aktorius Sakalas Uždavinys: „Daugelis bijo atrodyti kaip idiotai“

Goda Alijeva parodė savo naujus namus: „Mėgstu rėkti, o čia bent niekas negirdi“

Goda Alijeva parodė savo naujus namus: „Mėgstu rėkti, o čia bent niekas negirdi“

35 kilogramų atsikračiusi Skaistė siunčia patarimą visiems, norintiems numesti svorio

35 kilogramų atsikračiusi Skaistė siunčia patarimą visiems, norintiems numesti svorio

„Šalia Egidijaus jaučiuosi labai komfortabiliai. Jis moka nuraminti, padrąsinti ir kartu sukuria labai gerą atmosferą. Atrodo, lyg kartu dirbtume jau daugybę metų“, – sako Ingrida.
Naujajame sezone žiūrovai išvys ne tik žinomas Lietuvos vietas, bet ir daugybę dar neatrastų kampelių, kuriuos laidos kūrėjai jau spėjo aplankyti filmavimų metu.
„Mes jau atradome tiek nuostabių vietų, kad kartais patys negalime patikėti, kiek grožio yra Lietuvoje. Norisi visa tai parodyti žmonėms ir įkvėpti keliauti po savo kraštą“, – pasakoja Egidijus.
Laida „Kelionės tikslas“ „Lietuvos ryto“ televizijos eteryje – nuo birželio 6 d., šeštadieniais, 10 val. ryto.
Ingrida Kazlauskaitėlaida

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.