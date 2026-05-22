Legendinis rinktinės masažuotojas Juozukas apie Arvydą Sabonį: „Tokio aš nesugebėčiau padaryt“

Vienas jų – legendinis Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės masažuotojas Juozas Petkevičius, visiems geriau žinomas kaip Juozukas.
Nacionalinės komandos talismanu vadinamas vyras neseniai atšventė 80-metį, tačiau iki šiol stebina energija, aktyvumu ir puikiu humoro jausmu.
„Metai neslegia, slegia kitkas, bet nusipurtai tą kitką. Ačiū, kad sakot, jog gerai atrodau. Nors nežinau, kaip atrodau, bet pagiria, tai stengiuosi dar geriau atrodyti“, – laidoje šypsojosi Juozukas.
Pasak jo, jaunatviškumo paslaptis labai paprasta: „Kai masažuoji, pats treniruojiesi, iš jų energiją paimi ir todėl taip atrodau.“
Legendinis masažuotojas prisiminė ir laikus, kai už darbą su sportininkais net būdavo duodama pieno.
„Anksčiau net pieno duodavo, kad sunkiom sąlygom dirbi“, – sakė Juozukas.
Apie ypatingą ryšį su tėčiu laidoje pasakojo ir jo dukra, paramos fondo „Esu“ įkūrėja Miglė Saldukė. Pasak jos, tėtis nuo vaikystės buvo didžiausias autoritetas ir įkvėpė pasirinkti panašų profesinį kelią.
„Labai esam artimi ir mano stiprybė yra iš tėčio. Nuo pat mažens turėjom labai stiprų ryšį. Tėtis mokėsi masažo ant manęs. Kiekvieną vakarą neidavau miegoti, kol nepadarydavo masažo, iki kokių šešiolikos metų“, – prisiminė Miglė.
Vėliau ji pati pasirinko kineziterapijos kelią ir net 16 metų dirbo su moterų krepšinio rinktine. Vienos kelionės metu rinktinės rėmėjai pastebėjo neįtikėtiną panašumą tarp Miglės ir jos tėčio.
„Skridom su rėmėjais į Turkiją ir jie sako: „Vyrų rinktinėj yra toks Juozukas. Mes žiūrim į tave ir tu esi kopija.“ Visi pradėjo juoktis“, – prisiminė Miglė.
Šiandien ji pati augina tris vaikus, tačiau sako iki šiol likusi tikra tėčio dukra. „Buvau tėčio dukrelė ir dabar tokia esu. Visada buvau ir būsiu tėčio“, – jautriai kalbėjo ji.
Miglė prisiminė, kad vaikystėje tėtis leisdavo kone viską.
„Jei mama neleisdavo kažkaip rengtis, aš jai išnešdavau batus ar striukę“, – juokėsi Juozukas.
Juozuko energija stebina net artimiausius žmones. Per dieną jis juda kone be sustojimo – daug vaikšto, sportuoja, plaukia baseine.
„Suskaičiavom, kad jis per dieną juda šešias valandas. Namuose vaikšto po dvi valandas, tada plaukia kilometrą, eina į štanginę, grįžta namo ir vėl vaikšto“, – stebėjosi dukra.
Tiesa, pats Juozukas neslėpė turintis charakterį: „Esu bambeklis ir labai bambu.“
„Aš pasakau, kad bambeklis, ir tada jis pradeda juoktis“, – pridūrė Miglė.
Miglė labai rūpinasi tėčiu, surado namą, kuriame dabar kartu gyvena, tik atskiruose butuose.
Legendinis masažuotojas prisiminė ir ilgametį darbą su Lietuvos vyrų krepšinio rinktine bei ypatingą ryšį su Arvydu Saboniu. Pasirodo, A. Sabonis jį vadino tėčiu.
„Daugiau dėl bajerio. Tokio aš nesugebėčiau padaryt“, – juokėsi Juozukas apie legendinį aukštaūgį.
Ar sunku buvo išsaugoti krepšininkų paslaptis? – klausė laidos vedėjai.
„Išsaugoti nesunku, nes turiu biškį sklerozę ir pamirštu“, – sakė jis.
Kodėl Juozukas iki šiol negali nustygti vietoje? Kokia jo energijos paslaptis? Ir kaip atrodo vieno garsiausių Lietuvos sporto pasaulio žmonių kasdienybė šiandien? Kokia didžiausia jo svajonė dabar?
